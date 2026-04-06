Ротор - Нефтехимик, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последними в эти выходные в Лиге PARI сыграют футболисты «Ротора» и «Нефтехимика». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 27-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|6
|3
|2
|14-8
|«Нефтехимик»
|2
|3
|6
|8-14
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|«Черноморец»
1:4
«Ротор»
Лига PARI
|20.03.2026
|«Ротор»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|14.03.2026
|«КАМАЗ»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Ротор»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|28.02.2026
|«Спартак»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|«Нефтехимик»
0:2
«Факел»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Нефтехимик»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|22.03.2026
|«Сокол»
0:3
«Нефтехимик»
Лига PARI
|16.03.2026
|«Торпедо»
3:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|28.02.2026
|«Нефтехимик»
2:0
«Уфа»
Лига PARI
«Ротор» уже вошел в топ-4 в таблице и теоретически еще может побороться за прямой выход в РПЛ. «Нефтехимик» привычно видеть в середине классификации.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|26
|17
|5
|4
|32-12
|56
|2
|Родина
|26
|13
|10
|3
|42-22
|49
|3
|Урал
|26
|13
|6
|7
|36-27
|45
|4
|Ротор
|26
|10
|9
|7
|32-21
|39
|5
|КАМАЗ
|26
|9
|11
|6
|41-28
|38
|6
|Спартак Кострома
|26
|9
|11
|6
|36-31
|38
|7
|Челябинск
|26
|9
|10
|7
|34-28
|37
|8
|Нефтехимик
|26
|8
|11
|7
|30-29
|35
|9
|Арсенал
|26
|8
|11
|7
|36-31
|35
|10
|Енисей
|26
|8
|10
|8
|22-29
|34
|11
|Торпедо
|26
|9
|6
|11
|27-32
|33
|12
|СКА-Хабаровск
|26
|8
|9
|9
|28-34
|33
|13
|Шинник
|26
|7
|11
|8
|22-23
|32
|14
|Волга
|26
|8
|6
|12
|30-39
|30
|15
|Черноморец
|26
|7
|7
|12
|30-36
|28
|16
|Уфа
|26
|6
|8
|12
|28-34
|26
|17
|Чайка
|26
|4
|7
|15
|25-54
|19
|18
|Сокол
|26
|2
|10
|14
|11-32
|16
«Нефтехимик» пользуется репутацией крепкого середняка Лиги PARI, способного отобрать очки у кого угодно. Его слабое место - мотивация. Команда Кирилла Новикова не преследует конкретных задач, а в такой ситуации требовать максимума от футболистов в каждом матче тренеру предельно сложно.
У Дмитрия Парфенова такой проблемы нет. «Ротор» явно нацелился на возвращение в Премьер-лигу: если не напрямую, то через стыковые матчи. И результаты команды это подтверждают. В 2026 году южане еще не проигрывали: трижды подряд сыграли вничью (1:1) с конкурентами, а последние два матча выиграли. Как результат - подъем с седьмого места в таблице на четвертое.
Разность мотиваций может и должна оказать решающее влияние на исход воскресного матча. Наш прогноз: победа «Ротора».
В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.07, гостей - за 4.20. На ничью предлагается поставить за 2.90.
Голов в Волгограде много не предвидится. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.37.
Билеты на игру доступны на официальном сайте волгоградского клуба.
