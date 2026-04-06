Партнерский проект

Ротор - Нефтехимик, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Волгоградский клуб в 2026 году непобедим - ждем в РПЛ?
Валентин Васильев

Последними в эти выходные в Лиге PARI сыграют футболисты «Ротора» и «Нефтехимика». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

05.04.2026, Вс

17:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 2.07

Х - 2.90

П2 - 4.20

Турнир: Лига PARI, 27-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Галимов (Екатеринбург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»63214-8
«Нефтехимик»2368-14

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026«Черноморец»

1:4

«Ротор»

Лига PARI

20.03.2026«Ротор»

1:0

«Факел»

Лига PARI

14.03.2026«КАМАЗ»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

09.03.2026«Ротор»

1:1

«Урал»

Лига PARI

28.02.2026«Спартак»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026«Нефтехимик»

0:2

«Факел»

Лига PARI

28.03.2026«Нефтехимик»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

22.03.2026«Сокол»

0:3

«Нефтехимик»

Лига PARI

16.03.2026«Торпедо»

3:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

28.02.2026«Нефтехимик»

2:0

«Уфа»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Ротор» уже вошел в топ-4 в таблице и теоретически еще может побороться за прямой выход в РПЛ. «Нефтехимик» привычно видеть в середине классификации.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел26175432-1256
2Родина261310342-2249
3Урал26136736-2745
4Ротор26109732-2139
5КАМАЗ26911641-2838
6Спартак Кострома26911636-3138
7Челябинск26910734-2837
8Нефтехимик26811730-2935
9Арсенал26811736-3135
10Енисей26810822-2934
11Торпедо26961127-3233
12СКА-Хабаровск2689928-3433
13Шинник26711822-2332
14Волга26861230-3930
15Черноморец26771230-3628
16Уфа26681228-3426
17Чайка26471525-5419
18Сокол262101411-3216

Прогноз на матч

«Нефтехимик» пользуется репутацией крепкого середняка Лиги PARI, способного отобрать очки у кого угодно. Его слабое место - мотивация. Команда Кирилла Новикова не преследует конкретных задач, а в такой ситуации требовать максимума от футболистов в каждом матче тренеру предельно сложно.

У Дмитрия Парфенова такой проблемы нет. «Ротор» явно нацелился на возвращение в Премьер-лигу: если не напрямую, то через стыковые матчи. И результаты команды это подтверждают. В 2026 году южане еще не проигрывали: трижды подряд сыграли вничью (1:1) с конкурентами, а последние два матча выиграли. Как результат - подъем с седьмого места в таблице на четвертое.

Разность мотиваций может и должна оказать решающее влияние на исход воскресного матча. Наш прогноз: победа «Ротора».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.07, гостей - за 4.20. На ничью предлагается поставить за 2.90.

Вопросы и ответы

Матч «Ротор» - «Нефтехимик» будет результативным?

Голов в Волгограде много не предвидится. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.37.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Нефтехимик»?

Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Нефтехимик»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте волгоградского клуба.

Кто выйдет в РПЛ?

Топ фаворитов сезона от экспертов PARI  выглядит следующим образом:

  1. «Факел» (ставки на первое-второе место уже не принимаются - только на чистую победу)
  2. «Родина» (1.67)
  3. «Урал» (2.40)
  4. «Ротор» (12.00)

