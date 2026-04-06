Ротор - Нефтехимик, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Нефтехимик» пользуется репутацией крепкого середняка Лиги PARI, способного отобрать очки у кого угодно. Его слабое место - мотивация. Команда Кирилла Новикова не преследует конкретных задач, а в такой ситуации требовать максимума от футболистов в каждом матче тренеру предельно сложно.

У Дмитрия Парфенова такой проблемы нет. «Ротор» явно нацелился на возвращение в Премьер-лигу: если не напрямую, то через стыковые матчи. И результаты команды это подтверждают. В 2026 году южане еще не проигрывали: трижды подряд сыграли вничью (1:1) с конкурентами, а последние два матча выиграли. Как результат - подъем с седьмого места в таблице на четвертое.

Разность мотиваций может и должна оказать решающее влияние на исход воскресного матча. Наш прогноз: победа «Ротора».