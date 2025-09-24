Валентен Руае — Александр Бублик, 23 сентября: прогноз на финал турнира в Ханчжоу

Безусловно, Бублик — очевидный фаворит финала. У него кратно больше опыта выступлений на таком уровне, а в нынешнем сезоне он взял уже три титула. Да, были вопросы к здоровью во время Кубка Дэвиса, а затем сложный старт в Ханчжоу. Но в последних двух матчах казахстанец прошел соперников без особых проблем, суммарно отдав им лишь восемь геймов.

Руае тяжелее шел по сетке, но зато набрал выдающийся для себя ход. Француз играет на кураже и победил трех подряд сеяных соперников. Терять ему в хорошем смысле нечего, поэтому недооценивать его точно не стоит. Полагаем, как минимум в одном сете Руае может доставить Бублику хлопот. Но на дистанции всего матча, конечно, ждем победу от казахстанца. И пробуем аккуратную ставку через фору по геймам.