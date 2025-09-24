Валентен Руае — Александр Бублик, 23 сентября: прогноз на финал турнира в Ханчжоу

Партнерский проект
Во вторник, 23 сентября, в финале хардового турнира ATP 250 в Ханчжоу встретятся француз Валентен Руае и казахстанец Александр Бублик. Сумеет ли уроженец Гатчины взять восьмой титул в карьере?
Дата / Время: 23.09.2025, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Олимпийский спортивный центр, Центральный корт (Ханчжоу, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Валентен Руае (24 года, 88-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 19-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Ранее не поднимался выше 88-го места в мировом рейтинге и не доходил до финалов турниров ATP. В нынешнем сезоне выиграл два грунтовых «Челленджера» в Кигали. На Australian Open не прошел квалификацию, на «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне и US Open — во втором. Всего в 2025 году на уровне ATP одержал семь побед при пяти поражениях. На турнире в Ханчжоу выступает впервые.
До 2016 года представлял Россию. Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы в Халле (трава), Гштаде и Кицбюэле (оба — грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Australian Open и Уимлдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 17 поражениях. На турнире в Ханчжоу выступает впервые.
Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают казахстанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,26 на его победу и 3,90 на успех француза.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,01 на ТБ (22,5) и 1,79 на ТМ (22,5).
Безусловно, Бублик — очевидный фаворит финала. У него кратно больше опыта выступлений на таком уровне, а в нынешнем сезоне он взял уже три титула. Да, были вопросы к здоровью во время Кубка Дэвиса, а затем сложный старт в Ханчжоу. Но в последних двух матчах казахстанец прошел соперников без особых проблем, суммарно отдав им лишь восемь геймов.
Руае тяжелее шел по сетке, но зато набрал выдающийся для себя ход. Француз играет на кураже и победил трех подряд сеяных соперников. Терять ему в хорошем смысле нечего, поэтому недооценивать его точно не стоит. Полагаем, как минимум в одном сете Руае может доставить Бублику хлопот. Но на дистанции всего матча, конечно, ждем победу от казахстанца. И пробуем аккуратную ставку через фору по геймам.