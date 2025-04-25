Рубин - Факел, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Факел» медленно, но неотвратимо идет ко дну. Игра и результаты команды в этом году производят удручающее впечатление. Одно очко из 21 возможного, ноль забитых мячей и 12 пропущенных - просто убийственные результаты первой половины весны для одного из самых футбольных городов страны. С такой динамикой результатов даже за третье с конца место команде невероятно сложно будет зацепиться. Но, как ни банально это прозвучит, еще не все потеряно. Даже одна победа способна вернуть воронежцев в аутсайдерскую гонку. Способны они на нее в принципе в своем нынешнем состоянии - большой вопрос.

Шанс команды Шалимова может заключаться в банальном недонастрое соперника. У «Рубина» мощных стимулов «умирать» на поле не осталось. Казанцы в комфортном режиме доигрывают сезон и при этом периодически побивают московских гостей - отобрали по три очка у «Спартака», потом у «Локо». Но «Факелу» отступать некуда - сзади первая лига. Если Шалимов убедит подопечных, что миссия выполнима, и они ему поверят, могут и зацепить очки в Казани. Как минимум одно. На финише сезона часто побеждает не более сильный, а лучше мотивированный. Тем более хозяевам не поможет лучший бомбардир Даку.