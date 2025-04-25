Рубин - Факел, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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26-й тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье, 27 апреля, в столице Татарстана. Самый поздний временной слот в программе игрового дня заполнят собой «Рубин» и «Факел». Наберет ли Шалимов первые очки после возвращения в большую игру - главная интрига казанского матча.
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|10
|2
|5
|17-11
|«Факел»
|5
|2
|10
|11-17
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.03.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина» и «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2024
|«Рубин»
0:1
«Факел»
Кубок России
|27.09.2024
|«Факел»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|27.08.2024
|«Факел»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|26.11.2023
|«Рубин»
1:0
«Факел»
РПЛ
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
После 25 туров «Рубин» комфортно себя чувствует на восьмом месте, а его соперник - крайне неуютно на 16-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
«Факел» медленно, но неотвратимо идет ко дну. Игра и результаты команды в этом году производят удручающее впечатление. Одно очко из 21 возможного, ноль забитых мячей и 12 пропущенных - просто убийственные результаты первой половины весны для одного из самых футбольных городов страны. С такой динамикой результатов даже за третье с конца место команде невероятно сложно будет зацепиться. Но, как ни банально это прозвучит, еще не все потеряно. Даже одна победа способна вернуть воронежцев в аутсайдерскую гонку. Способны они на нее в принципе в своем нынешнем состоянии - большой вопрос.
Шанс команды Шалимова может заключаться в банальном недонастрое соперника. У «Рубина» мощных стимулов «умирать» на поле не осталось. Казанцы в комфортном режиме доигрывают сезон и при этом периодически побивают московских гостей - отобрали по три очка у «Спартака», потом у «Локо». Но «Факелу» отступать некуда - сзади первая лига. Если Шалимов убедит подопечных, что миссия выполнима, и они ему поверят, могут и зацепить очки в Казани. Как минимум одно. На финише сезона часто побеждает не более сильный, а лучше мотивированный. Тем более хозяевам не поможет лучший бомбардир Даку.
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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Даку (дисквалификация), Йокич, Шабанхаджай (оба - травмы)
«Факел»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Факел»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|7. Браими
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|4. Дзиов
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|13. Ковалев
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|22. Юрганов
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|6. Мертенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|15. Ильин
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чумич
|11. Моцпан
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Чуни
|9. Каштанов
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Игорь Шалимов
|Главный тренер
Удачная ставка на «факелонов» в PARI сулит беттору четырехкратный выигрыш. Коэффициент на победу казанцев в два раза ниже. Ничья котируется за 3.25.
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В линии на точный счет ниже всего котируется минимальная победа «рахимовцев» 1:0 (5.50).
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Коэффициент 1.03 на прямой вылет из Премьер-лиги в БК PARI выглядит как приговор «Факелу». Шансы на спасение не просто малы - мизерны.
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