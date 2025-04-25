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23 апреля 13:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Факел, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Чем удивит Рахимова Шалимов?
Валентин Васильев

26-й тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье, 27 апреля, в столице Татарстана. Самый поздний временной слот в программе игрового дня заполнят собой «Рубин» и «Факел». Наберет ли Шалимов первые очки после возвращения в большую игру - главная интрига казанского матча. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

27.04.2025, Вс

19:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 2.02

Х - 3.25

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 102517-11
«Факел»521011-17

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин»

РПЛ

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.03.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина» и «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2024«Рубин»

0:1

«Факел»

Кубок России

27.09.2024«Факел»

0:0

«Рубин»

РПЛ

27.08.2024«Факел»

0:2

«Рубин»

РПЛ

26.11.2023«Рубин»

1:0

«Факел»

РПЛ

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 25 туров «Рубин» комфортно себя чувствует на восьмом месте, а его соперник - крайне неуютно на 16-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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«Факел» медленно, но неотвратимо идет ко дну. Игра и результаты команды в этом году производят удручающее впечатление. Одно очко из 21 возможного, ноль забитых мячей и 12 пропущенных - просто убийственные результаты первой половины весны для одного из самых футбольных городов страны. С такой динамикой результатов даже за третье с конца место команде невероятно сложно будет зацепиться. Но, как ни банально это прозвучит, еще не все потеряно. Даже одна победа способна вернуть воронежцев в аутсайдерскую гонку. Способны они на нее в принципе в своем нынешнем состоянии - большой вопрос.

Шанс команды Шалимова может заключаться в банальном недонастрое соперника. У «Рубина» мощных стимулов «умирать» на поле не осталось. Казанцы в комфортном режиме доигрывают сезон и при этом периодически побивают московских гостей - отобрали по три очка у «Спартака», потом у «Локо». Но «Факелу» отступать некуда - сзади первая лига. Если Шалимов убедит подопечных, что миссия выполнима, и они ему поверят, могут и зацепить очки в Казани. Как минимум одно. На финише сезона часто побеждает не более сильный, а лучше мотивированный. Тем более хозяевам не поможет лучший бомбардир Даку.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Даку (дисквалификация), Йокич, Шабанхаджай (оба - травмы)

«Факел»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Факел»:

Позиция«Рубин»«Факел»Позиция
Вратарь38. Ставер31. БеленовВратарь
Защитник15. Вуячич7. БраимиЗащитник
Защитник27. Грицаенко47. БожинЗащитник
Защитник5. Ашурматов4. ДзиовЗащитник
Защитник71. Нижегородов13. КовалевЗащитник
Полузащитник51. Рожков33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник 6. Иву22. ЮргановПолузащитник 
Полузащитник23. Безруков6. МертенсПолузащитник
Полузащитник30. Вада15. ИльинПолузащитник
Полузащитник24. Чумич11. МоцпанПолузащитник
Нападающий90. Чуни9. КаштановНападающий
Главный тренерРашид РахимовИгорь Шалимов Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Удачная ставка на «факелонов» в PARI сулит беттору четырехкратный выигрыш. Коэффициент на победу казанцев в два раза ниже. Ничья котируется за 3.25.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Факел»?

В линии на точный счет ниже всего котируется минимальная победа «рахимовцев» 1:0 (5.50).

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Локомотив»?

Winline показывает матчи РПЛ зарегистрированным пользователям без оплаты.

Воронеж вылетит из РПЛ?

Коэффициент 1.03 на прямой вылет из Премьер-лиги в БК PARI выглядит как приговор «Факелу». Шансы на спасение не просто малы - мизерны.

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