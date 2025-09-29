Рубин - Зенит, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Сентябрь 2025 года провожаем с тремя матчами FONBET Кубка России по футболу. Главный фаворит турнира второй раз в сезоне навестит Казань. В чемпионате «Зенит» упустил победу в столице Татарстана - как будет в Кубке?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 5-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена»
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|14
|11
|27
|62-96
|«Зенит»
|27
|11
|14
|96-62
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Рубин»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|06.09.2025
|«Зенит»
5:3
«Сьон»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2024
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|27.07.2024
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|17.09.2024
|«Зенит»
2:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|14.08.2024
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
РПЛ
«Зенит» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Рубин» даже третьего места может лишиться.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Оренбург
|4
|1
|1
|2
|5-8
|5
|3. Рубин
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|4. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-6
|3
В прошлый раз в Казани команды выдали настоящий триллер. «Рубин» на морально-волевых качествах превратил 0:2 в 2:2. Предстоящая игра будет серьезно отличаться от прошлой - как минимум наполнением составов команд. Сергей Семак наверняка проведет широкую ротацию основы. Рисковать здоровьем лидеров у него нет никаких причин - задача выхода из группы уже решена.
У хозяев мотивация должна быть априори выше. Нынешнее третье место в таблице Рашида Рахимова вряд ли устраивает. В такой компании «Рубин» обязан бороться не просто за выход из группы, а за продолжение борьбы в верхней половине турнирной сетки. Полагаем, что разница в настрое сыграет свою роль во вторник, и хозяева не уступят. FONBET оценил вероятность такого исхода симпатичным коэффициентом 1.95.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Зенитом» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Рубин»: Чумич (дисквалификация), Дрезгич, Д. Кузнецов, Мальдонадо (все - травмы)
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Зенит»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|25. Нигматуллин
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|4. Нижегородов
|23. А. Адамов
|Защитник
|Защитник
|98. Лобов
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|25. Эракович
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|66. Вега
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|4. Горшков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кузяев
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Зотов
|51. Шитов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|32. Гонду
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET дают высокий коэффициент на победу хозяев. Поставить на такой исход можно с котировкой 4.20. Ничья идет в конторе за 3.70, а выигрыш «Зенита» - за 1.85.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Аналитики считают гостей фаворитами встречи.
Эксперты FONBET считают минимальную победу питерцев со счетом 1:0 наиболее вероятным исходом встречи. На маркете точного счета этот вариант котируется за 6.50.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.