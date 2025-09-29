Рубин - Зенит, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В прошлый раз в Казани команды выдали настоящий триллер. «Рубин» на морально-волевых качествах превратил 0:2 в 2:2. Предстоящая игра будет серьезно отличаться от прошлой - как минимум наполнением составов команд. Сергей Семак наверняка проведет широкую ротацию основы. Рисковать здоровьем лидеров у него нет никаких причин - задача выхода из группы уже решена.

У хозяев мотивация должна быть априори выше. Нынешнее третье место в таблице Рашида Рахимова вряд ли устраивает. В такой компании «Рубин» обязан бороться не просто за выход из группы, а за продолжение борьбы в верхней половине турнирной сетки. Полагаем, что разница в настрое сыграет свою роль во вторник, и хозяева не уступят. FONBET оценил вероятность такого исхода симпатичным коэффициентом 1.95.