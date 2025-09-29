Ведомости
28 сентября 12:01ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Рубин - Зенит, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Хозяева не должны уступить
Валентин Васильев

Сентябрь 2025 года провожаем с тремя матчами FONBET Кубка России по футболу. Главный фаворит турнира второй раз в сезоне навестит Казань. В чемпионате  «Зенит» упустил победу в столице Татарстана - как будет в Кубке? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

30.09.2025, Вт

18:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 4.20

Х - 3.70

П2 - 1.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 5-й тур 

Стадион: «Ак Барс Арена»

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»14112762-96
«Зенит»27111496-62

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Локомотив» 

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Рубин»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Зенит»

2:1

«Ахмат»

FONBET  Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

06.09.2025«Зенит»

5:3

«Сьон»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2024«Зенит»

3:0

«Рубин»

FONBET  Кубок России

27.07.2024«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

17.09.2024«Зенит»

2:0

«Рубин»

FONBET  Кубок России

14.08.2024«Рубин»

0:1

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Зенит» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Рубин» даже третьего места может лишиться.

КомандыИВНПМО
1. Зенит440012-512
2. Оренбург41125-85
3. Рубин41122-54
4. Ахмат41035-63

Прогноз на матч

В прошлый раз в Казани команды выдали настоящий триллер. «Рубин» на морально-волевых качествах превратил 0:2 в 2:2. Предстоящая игра будет серьезно отличаться от прошлой - как минимум наполнением составов команд. Сергей Семак наверняка проведет широкую ротацию основы. Рисковать здоровьем лидеров у него нет никаких причин - задача выхода из группы уже решена. 

У хозяев мотивация должна быть априори выше. Нынешнее третье место в таблице Рашида Рахимова вряд ли устраивает. В такой компании «Рубин» обязан бороться не просто за выход из группы, а за продолжение борьбы в верхней половине турнирной сетки. Полагаем, что разница в настрое сыграет свою роль во вторник, и хозяева не уступят. FONBET оценил вероятность такого исхода симпатичным коэффициентом 1.95.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Зенитом» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»Видеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Рубин»: Чумич (дисквалификация), Дрезгич, Д. Кузнецов, Мальдонадо (все - травмы)

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Зенит»:

Позиция«Рубин»«Зенит»Позиция
Вратарь25. Нигматуллин1. ЛатышонокВратарь
Защитник4. Нижегородов23. А. АдамовЗащитник
Защитник98. Лобов6. ДркушичЗащитник
Защитник27. Грицаенко25. ЭраковичЗащитник
Полузащитник70. Кабутов66. ВегаЗащитник
Полузащитник51. Рожков21. ЕрохинПолузащитник
Полузащитник 18. Апшацев4. ГоршковПолузащитник 
Полузащитник14. Кузяев17. МостовойПолузащитник
Нападающий21. Зотов51. ШитовПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай32. ГондуПолузащитник
Нападающий10. Даку7. СоболевНападающий
Главный тренерРашид РахимовСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК FONBET  дают высокий коэффициент на победу хозяев. Поставить на такой исход можно с котировкой 4.20. Ничья идет в конторе за 3.70, а выигрыш «Зенита» - за 1.85.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Зенит»?

Аналитики считают гостей фаворитами встречи.

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Зенит»?

Эксперты FONBET считают минимальную победу питерцев со счетом 1:0 наиболее вероятным исходом встречи. На маркете точного счета этот вариант котируется за 6.50.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Зенит»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.

