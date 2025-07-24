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24 июля 6:22ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — Зенит, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Сухие победы - обычное дело в паре
Валентин Васильев

Второй тур российской Премьер-лиги увенчает интереснейшее противостояние в Казани. В гости к крепкому и неуступчивому «Рубину» едет «Зенит». Избежать потери очков фавориту будет очень сложно!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

27.07.2025, Вс

20:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 5.20

Х - 4.00

П2 - 1.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»14102660-91
«Зенит»26101491-60

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

24.05.2025«Рубин»

4:2

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

13.07.2025«Зенит»

7:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

09.07.2025«Зенит»

5:2

«Сьон»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

17.09.2024«Зенит»

2:0

«Рубин»

Кубок России

14.08.2024«Рубин»

0:1

«Зенит»

РПЛ

27.07.2024«Рубин»

0:4

«Зенит»

РПЛ

24.04.2024«Зенит»

0:2

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После первого тура соперники расположились на соседних местах в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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«Рубин» с «Зенитом» победно стартовали в новом чемпионате, но впечатление произвели разное. Если казанцы довольно уверенно выиграли в Грозном, где даже топам приходится непросто, то петербуржцы с огромным трудом сломили сопротивление еще более ослабленного в межсезонье «Ростова». Команде Семака уйти с 0:1 на 2:1, но в концовке она вполне могла и потерять два очка. Неудивительно, что премьера вице-чемпиона в сезоне получила достаточно много критических отзывов.

В некотором смысле сейчас сине-бело-голубым должно быть попроще. Степень ожиданий и уровень давления на выезде ниже, чем на родном 68-тысячнике. Опять-таки, на выезде  «Зенит» может позволить себе поиграть «от соперника». Скоростных исполнителей в группе атаки у Семака хватает, и, возможно, им будет даже удобнее контратакующий футбол. Вопрос в том, позволит ли опытный Рахимов втянуть свою команду в заведомо невыгодное ей положение. Все-таки позиционная игра тоже не относится к сильным сторонам «Рубина».

Особо обратим внимание на один тренд в этой паре: зачастую здесь отличается только одна команда. Из шести последних матчей пять всухую выиграл «Зенит», один - «Рубин». Так что наш выбор на воскресное противостояние: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Зенитом» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Зенит»:

Позиция«Рубин»«Зенит»Позиция
Вратарь38. Ставер1. ЛатышонокВратарь
Защитник27. Грицаенко31. МантуанЗащитник
Защитник2. Тесленко6. ДркушичЗащитник
Защитник3. Мальдонадо33. НиноЗащитник
Полузащитник71. Нижегородов3. ДугласЗащитник
Полузащитник51. Рожков5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 22. Ходжа9. ЖерсонПолузащитник 
Полузащитник23. Безруков24. ПедроПолузащитник
Нападающий21. Зотов11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий24. Чумич10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий10. Даку30. КассьерраНападающий
Главный тренерРашид РахимовСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК Winline дают высокий коэффициент на победу хозяев. Поставить на такой исход можно с котировкой 5.20. Ничья идет в конторе за 4.00, а выигрыш «Зенита» - за 1.60.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Зенит»?

Букмекеры предсказуемо считают вице-чемпионов явными фаворитами встречи.

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Зенит»?

Сыгравшая ставка на 0:1 принесет беттору шестикратный выигрыш. Это наиболее вероятный счет матча по прогнозам экспертов.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Зенит»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру. 

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Зенит»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.

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