Рубин — Зенит, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Второй тур российской Премьер-лиги увенчает интереснейшее противостояние в Казани. В гости к крепкому и неуступчивому «Рубину» едет «Зенит». Избежать потери очков фавориту будет очень сложно!
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена»
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|14
|10
|26
|60-91
|«Зенит»
|26
|10
|14
|91-60
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Рубин»
4:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|13.07.2025
|«Зенит»
7:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Зенит»
5:2
«Сьон»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|17.09.2024
|«Зенит»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|14.08.2024
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|27.07.2024
|«Рубин»
0:4
«Зенит»
РПЛ
|24.04.2024
|«Зенит»
0:2
«Рубин»
РПЛ
После первого тура соперники расположились на соседних местах в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
«Рубин» с «Зенитом» победно стартовали в новом чемпионате, но впечатление произвели разное. Если казанцы довольно уверенно выиграли в Грозном, где даже топам приходится непросто, то петербуржцы с огромным трудом сломили сопротивление еще более ослабленного в межсезонье «Ростова». Команде Семака уйти с 0:1 на 2:1, но в концовке она вполне могла и потерять два очка. Неудивительно, что премьера вице-чемпиона в сезоне получила достаточно много критических отзывов.
В некотором смысле сейчас сине-бело-голубым должно быть попроще. Степень ожиданий и уровень давления на выезде ниже, чем на родном 68-тысячнике. Опять-таки, на выезде «Зенит» может позволить себе поиграть «от соперника». Скоростных исполнителей в группе атаки у Семака хватает, и, возможно, им будет даже удобнее контратакующий футбол. Вопрос в том, позволит ли опытный Рахимов втянуть свою команду в заведомо невыгодное ей положение. Все-таки позиционная игра тоже не относится к сильным сторонам «Рубина».
Особо обратим внимание на один тренд в этой паре: зачастую здесь отличается только одна команда. Из шести последних матчей пять всухую выиграл «Зенит», один - «Рубин». Так что наш выбор на воскресное противостояние: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Зенитом» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Зенит»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|3. Мальдонадо
|33. Нино
|Защитник
|Полузащитник
|71. Нижегородов
|3. Дуглас
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|9. Жерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|24. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Зотов
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Чумич
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|30. Кассьерра
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики БК Winline дают высокий коэффициент на победу хозяев. Поставить на такой исход можно с котировкой 5.20. Ничья идет в конторе за 4.00, а выигрыш «Зенита» - за 1.60.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Букмекеры предсказуемо считают вице-чемпионов явными фаворитами встречи.
Сыгравшая ставка на 0:1 принесет беттору шестикратный выигрыш. Это наиболее вероятный счет матча по прогнозам экспертов.
Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.