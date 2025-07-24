Рубин — Зенит, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» с «Зенитом» победно стартовали в новом чемпионате, но впечатление произвели разное. Если казанцы довольно уверенно выиграли в Грозном, где даже топам приходится непросто, то петербуржцы с огромным трудом сломили сопротивление еще более ослабленного в межсезонье «Ростова». Команде Семака уйти с 0:1 на 2:1, но в концовке она вполне могла и потерять два очка. Неудивительно, что премьера вице-чемпиона в сезоне получила достаточно много критических отзывов.

В некотором смысле сейчас сине-бело-голубым должно быть попроще. Степень ожиданий и уровень давления на выезде ниже, чем на родном 68-тысячнике. Опять-таки, на выезде «Зенит» может позволить себе поиграть «от соперника». Скоростных исполнителей в группе атаки у Семака хватает, и, возможно, им будет даже удобнее контратакующий футбол. Вопрос в том, позволит ли опытный Рахимов втянуть свою команду в заведомо невыгодное ей положение. Все-таки позиционная игра тоже не относится к сильным сторонам «Рубина».

Особо обратим внимание на один тренд в этой паре: зачастую здесь отличается только одна команда. Из шести последних матчей пять всухую выиграл «Зенит», один - «Рубин». Так что наш выбор на воскресное противостояние: обе забьют - нет.