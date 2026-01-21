Маттео Арнальди – Андрей Рублев, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

В тренерском штабе Рублева с апреля находится двукратный чемпион ТБШ Марат Сафин. В прошлом году после Австралии Рублев на остальных мэйджорах дошел до четвертого круга, дважды сыграл четвертьфиналы на «Мастерсах» и закончил год на 16-й позиции. Эти результаты сильно хуже, чем в лучшие годы. И вновь Рублеву уже в первом круге Australian Open достался неприятный соперник, которому он проигрывал.

Россиянин на старте сезона размялся в Гонконге, где проиграл пятой ракетке Лоренцо Музетти. Арнальди в 2026 г. не сыграл ни одного матча на турнирах ATP и снялся с Брисбена. У Рублева лучше форма, но сложно представить, что по ходу матча у него не будет нервов и спадов. Поэтому поставим на продолжительный матч: тотал геймов больше 39,5.