Маттео Арнальди – Андрей Рублев, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Слишком сложный соперник для подопечного Сафина на старте
Валентин Васильев

В понедельник, 19 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся 14-я ракетка мира Андрей Рублев и Маттео Арнальди, который занимает 65-ю строчку. Россиянину грозит вылет на старте Australian Open второй год подряд? Уж слишком непрост итальянец.

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 04:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Kia Arena (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Маттео Арнальди (24 года, 65-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Андрей Рублев

Андрей Рублев (28 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: Маттео Арнальди

Победитель этого матча выходит на лучшего в паре Александр Блокс (Бельгия) – Жайме Фария (Португалия)

Маттео Арнальди

У итальянца нет титулов ATP. В 2024 г. он достиг своего лучшего – 32-го – места в рейтинге, выйдя в полуфинал канадского «Мастерса». Он дважды выступал на Australian Open в основной сетке. В 2024 г. прошел во второй круг, в 2025-м вылетел в первом. 

Андрей Рублев

На счету россиянина 17 титулов в одиночном разряде, из которых два «Мастерса» Последний выигранный турнир – ATP-500 в Дохе. Максимальный рейтинг Рублева – пятое место, текущий – 14-е. На Australian Open россиянин трижды доходил до четвертьфинала. В прошлом году он вылетел в первом круге молодой звезды Жоао Фонсеки.

Личные встречи

За четыре личные встречи на счету каждого по две победы. Последнюю встречу в марте 2025 г. выиграл Арнальди. Итальянец победил во втором круге Индиан-Уэллса со счетом 6:4, 7:5.

Ставки на исход

Эксперты PARI выставили Рублева фаворитом встречи, предложив за его победу коэффициент 1,26. Победа Арнальди оценивается в 3,90.

Ставки на тоталы

БК PARI на ТБ 34,5 установила коэффициент 1,63, на ТМ 34,5 - 2,13.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АрнальдиПобеда РублеваТБ (34,5)ТМ (34,5)
PARI3,901,261,352,13

Прогноз и ставка

В тренерском штабе Рублева с апреля находится двукратный чемпион ТБШ Марат Сафин. В прошлом году после Австралии Рублев на остальных мэйджорах дошел до четвертого круга, дважды сыграл четвертьфиналы на «Мастерсах» и закончил год на 16-й позиции. Эти результаты сильно хуже, чем в лучшие годы. И вновь Рублеву уже в первом круге Australian Open достался неприятный соперник, которому он проигрывал. 

Россиянин на старте сезона размялся в Гонконге, где проиграл пятой ракетке Лоренцо Музетти. Арнальди в 2026 г. не сыграл ни одного матча на турнирах ATP и снялся с Брисбена. У Рублева лучше форма, но сложно представить, что по ходу матча у него не будет нервов и спадов. Поэтому поставим на продолжительный матч: тотал геймов больше 39,5.

