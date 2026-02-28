Андрей Рублев – Таллон Грикспор, 27 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Партнерский проект
В пятницу, 27 февраля, в полуфинале хардового турнира ATP-500 в Дубае россиянин Андрей Рублёв встретится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 27.02.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Андрей Рублёв (28 лет, 18-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) – Даниил Медведев (Россия, 3)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Гонконге и Дохе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при трех поражениях. Турнир в Дубае выиграл в 2022 г., а в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Победитель трех турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Монпелье и Роттердаме, а на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал шесть побед при стольких же поражениях. На турнире в Дубае повторил лучший результат, который ранее показал в прошлом сезоне.
Спортсмены ранее провели три официальных очных матча – по одному на харде, траве и грунте. Во всех случаях побеждал Рублёв.
Букмекеры считают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).
При всей нестабильности последнего времени Рублёв выглядит в Дубае цельнее и надежнее Грикспора. Россиянин хорош физически, играет агрессивно и вариативно. У него больше опций для победы, ведь у нидерландца в нынешних кондициях слишком много зависит от подачи.
Похоже, Грикспор достиг своего потолка на турнире в Дубае. Если Рублёв сам не сделает подарок сопернику, то с высокой вероятностью выйдет в финал. Заиграем фору по геймам через россиянина.