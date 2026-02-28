Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 февраля 7:54ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев – Таллон Грикспор, 27 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

На бумаге удобный соперник для россиянина
Александр Бокулёв

В пятницу, 27 февраля, в полуфинале хардового турнира ATP-500 в Дубае россиянин Андрей Рублёв встретится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Какую ставку выбрать на это противостояние?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 27.02.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Андрей Рублёв (28 лет, 18-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Валентен Руае (Франция) – 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Уго Умбер (Франция) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
  • 1/4 финала: Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:2, 6:4

Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Отто Виртанен (Финляндия) – 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан, 2) – 6:3, 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Якуб Меншик (Чехия, 6) – 6:3, 3:6, 6:2

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) – Даниил Медведев (Россия, 3)

Андрей Рублёв

Свернуть

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Гонконге и Дохе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при трех поражениях. Турнир в Дубае выиграл в 2022 г., а в прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Таллон Грикспор

Свернуть

Победитель трех турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Монпелье и Роттердаме, а на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал шесть побед при стольких же поражениях. На турнире в Дубае повторил лучший результат, который ранее показал в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели три официальных очных матча – по одному на харде, траве и грунте. Во всех случаях побеждал Рублёв.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,41 на его победу и 3,15 на успех Грикспора.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры считают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РублёваПобеда ГрикспораТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,413,151,802,00

Прогноз и ставка

Свернуть

При всей нестабильности последнего времени Рублёв выглядит в Дубае цельнее и надежнее Грикспора. Россиянин хорош физически, играет агрессивно и вариативно. У него больше опций для победы, ведь у нидерландца в нынешних кондициях слишком много зависит от подачи.

Похоже, Грикспор достиг своего потолка на турнире в Дубае. Если Рублёв сам не сделает подарок сопернику, то с высокой вероятностью выйдет в финал. Заиграем фору по геймам через россиянина.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer122 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer31 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё