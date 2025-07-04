Андрей Рублев — Адриан Маннарино, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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4 июля свой третий матч на Уимблдоне проведет Андрей Рублев. Соперником российского теннисиста станет Адриан Маннарино. Француз находится в мировом рейтинге за пределами первой сотни, а у Андрея 14-й номер посева. Оцениваем баланс сил и привлекательность коэффициентов букмекеров.
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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Андрей Рублев (27 лет, 14-я ракетка мира)
Адриан Маннарино (37 лет, 123-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. В текущем сезоне выиграл 19 матчей, потерпев 14 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча.
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Опытный Француз побеждал на пяти турнирах АТР. Наивысшее место в рейтинге - 17. В 2025 году в восьми матчах две победы и шесть поражений. До высоких стадий турниров в текущем сезоне не добирался. На Australian Open вылетел в первом круге.
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Соперники сыграют друг с другом в пятый раз. Все предыдущие встречи происходили на харде. Единственная победа француза случилась во втором круге Кубка Кремля-2021. В остальных трех поединках вверх брал россиянин, не отдавший в этих матчах сопернику ни одного сета.
Тотал больше 38.5 предложен и тотал меньше 38.5 идет по одному кэфу - 1,90.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Скромное место в мировом рейтинге Маннарино не должно вводить в заблуждение. Еще полтора года назад француз занимал 17-ю строчку в списке АТР, а всего за карьеру Адриан 8 раз завершал сезон в топ-50. Фаворитом предстоящего матча это его не делает, но и досрочно отдавать победу Рублеву не стоит.
Матч предыдущего раунда турнира с Ллойдом Харрисом дался Андрею с трудом. Россиянин проиграл 320-й ракетке мира первый сет и был близок к поражению в третьем, но все же склонил чашу весов в свою сторону. Сам теннисист после матча сказал, что спортсмен из ЮАР играл очень здорово, у него самого многое не получалось, а итоговый результат добыт не без везения.
Рассуждал Рублев и о большом количестве вылетевших сеяных игроков на Уимблдоне, объясняя это явление быстрыми кортами. Спортсмен отметил, что сегодня практически все умеют подавать за 200 км/ч, а сила удара и техника становятся важнее, чем тактическая оснащенность и понимание игры.
В мощи 37-летний француз точно не должен иметь преимущества на Рублевым. Да и переиграть Андрея ему вряд ли по силам. В каждом из своих предыдущих матчей россиянин отдавал соперникам по сету. Полагаем, что так может произойти и на этот раз. Наш выбор - победа фаворита со счетом 3:1. Коэффициент за это предложен весьма щедрый.