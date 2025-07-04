Андрей Рублев — Адриан Маннарино, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Скромное место в мировом рейтинге Маннарино не должно вводить в заблуждение. Еще полтора года назад француз занимал 17-ю строчку в списке АТР, а всего за карьеру Адриан 8 раз завершал сезон в топ-50. Фаворитом предстоящего матча это его не делает, но и досрочно отдавать победу Рублеву не стоит.

Матч предыдущего раунда турнира с Ллойдом Харрисом дался Андрею с трудом. Россиянин проиграл 320-й ракетке мира первый сет и был близок к поражению в третьем, но все же склонил чашу весов в свою сторону. Сам теннисист после матча сказал, что спортсмен из ЮАР играл очень здорово, у него самого многое не получалось, а итоговый результат добыт не без везения.

Рассуждал Рублев и о большом количестве вылетевших сеяных игроков на Уимблдоне, объясняя это явление быстрыми кортами. Спортсмен отметил, что сегодня практически все умеют подавать за 200 км/ч, а сила удара и техника становятся важнее, чем тактическая оснащенность и понимание игры.

В мощи 37-летний француз точно не должен иметь преимущества на Рублевым. Да и переиграть Андрея ему вряд ли по силам. В каждом из своих предыдущих матчей россиянин отдавал соперникам по сету. Полагаем, что так может произойти и на этот раз. Наш выбор - победа фаворита со счетом 3:1. Коэффициент за это предложен весьма щедрый.