Андрей Рублев — Гаэль Монфис, 9 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

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Андрей Рублев подошел к грунтовому турниру ATP 1000 в Монте-Карло в статусе первой ракетки России и с новым тренером — Маратом Сафиным. Как эти вводные скажутся на теннисисте? Первая проверка будет во втором круге в матче с опытнейшим французом Гаэлем Монфисом.
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Дата / Время: 09.04.2025, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт де Пренс (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Андрей Рублёв (27 лет, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Гаэль Монфис (38 лет, 44-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Флавио Коболли (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) / Артюр Фис (Франция, 12)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал девять побед при семи поражениях. Турнир в Монте-Карло выиграл в 2023-м, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Бывшая шестая ракетка мира. Супруг украинской теннисистки Элины Свитолиной. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне взял титул на харде в Окленде, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2024 году одержал 15 побед при пяти поражениях. Лучший результат в Монте-Карло показал в 2016-м, когда дошел до финала. В прошлом году вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели три официальных очных матча на харде. Монфис одержал победу в первой встрече, Рублёв — в двух следующих.
Букмекеры считают Рублёва фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на его победу и 2,46 на успех Монфиса.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).
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Можно легко сбиться, прикидывая, какую по счету молодость переживает Монфис. В этом сезоне он выступает прекрасно, особенно по меркам ветерана. Важно, что француз весьма стабилен, хотя проблемы со здоровьем остаются главным фактором риска. Нельзя исключать, что они обострятся при смене покрытия, хотя первый грунтовый матч сезона Монфис провел качественно и одержал волевую победу над Марожаном.
Рублёв не менее загадочен в контексте перехода на грунт. Вряд ли он сразу начнет крушить соперников, да и в целом вопрос, получилось ли у россиянина перезагрузиться и уже добиться какого-то эффекта от работы с Сафиным. Понятно лишь, что с мотивацией у первой ракетки страны проблем быть не должно, ведь после титула в Дохе он проиграл на старте трех подряд турниров.
Итак, базово Рублёв должен в любом случае проходить Монфиса как минимум за счет интенсивности. Нельзя исключать, что локальные успехи у француза будут, на опыте он может даже забрать один сет — но вряд ли больше. Пользуясь коэффициентами, играем простую победу Рублёва.
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