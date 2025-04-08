Андрей Рублев — Гаэль Монфис, 9 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Можно легко сбиться, прикидывая, какую по счету молодость переживает Монфис. В этом сезоне он выступает прекрасно, особенно по меркам ветерана. Важно, что француз весьма стабилен, хотя проблемы со здоровьем остаются главным фактором риска. Нельзя исключать, что они обострятся при смене покрытия, хотя первый грунтовый матч сезона Монфис провел качественно и одержал волевую победу над Марожаном.

Рублёв не менее загадочен в контексте перехода на грунт. Вряд ли он сразу начнет крушить соперников, да и в целом вопрос, получилось ли у россиянина перезагрузиться и уже добиться какого-то эффекта от работы с Сафиным. Понятно лишь, что с мотивацией у первой ракетки страны проблем быть не должно, ведь после титула в Дохе он проиграл на старте трех подряд турниров.

Итак, базово Рублёв должен в любом случае проходить Монфиса как минимум за счет интенсивности. Нельзя исключать, что локальные успехи у француза будут, на опыте он может даже забрать один сет — но вряд ли больше. Пользуясь коэффициентами, играем простую победу Рублёва.