Андрей Рублев — Эмилио Нава, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

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18 июля в четвертьфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе Андрей Рублев встретится с Эмилио Навой. Россиянин получил первый номер посева и является главным претендентом в борьбе за титул турнира АТР-250. Его американский соперник не входит в первую сотню мужского рейтинга, но намерен оказать серьезное сопротивление десятой ракетке мира. Оцениваем шансы противников и котировки.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)
Эмилио Нава (23 лет, 123-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5.
В текущем сезоне выиграл 21 матч, потерпев 15 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард).
На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча. На Уимблдоне в 4-м круге уступил второй ракетке мира - Карлосу Алькарасу.
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Победитель пяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Финалист двух турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Финалист юниорского Открытого чемпионата Австралии-2019 и Открытый чемпионат США-2019. Экс-пятая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в рейтинге АТР - 119.
На «Ролан Гаррос» прошел первый круг, но во втором раунде проиграл 10-й ракетке турнира - датчанину Хольгеру Руне.
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Это будет первая встреча российского и американского теннисистов в рамках турниров АТР.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
В двух первых раундах турнира Нава обыгрывал не самых именитых соперников, но все же входящих в топ-100 АТР и находившихся выше его в рейтинге. В предыдущем раунде американец проявил железный характер, дважды выиграв у китайца Бу Юньчаокэтэ на тайбрейках после проигранного первого сета. У Эмилио отличная мощная подача, часто выручающая его в критических ситуациях.
Пропускавший первый круг турнира Рублев в своем дебютном матче на турнире без особых хлопот прошел Алекса Эрнандеса. Противник занимает 490-е место в рейтинге, но мексиканец играл при своих зрителей, что и позволило ему выиграть пять геймов.
Боевые качества американец уже проявил, но противостоять ему будет игрок из топ-10. Полагаем, что Андрею понадобиться меньше 20 геймов, чтобы оформить выход в полуфинал. Наш выбор - тотал меньше 19.5.