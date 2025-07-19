Андрей Рублев — Эмилио Нава, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

18 июля в четвертьфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе Андрей Рублев встретится с Эмилио Навой. Россиянин получил первый номер посева и является главным претендентом в борьбе за титул турнира АТР-250. Его американский соперник не входит в первую сотню мужского рейтинга, но намерен оказать серьезное сопротивление десятой ракетке мира. Оцениваем шансы противников и котировки.

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

2-й круг: Алекс Эрнандес (Мексика, 490) — 6:3, 6:2

Эмилио Нава (23 лет, 123-я ракетка мира)