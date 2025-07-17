Каспер Рууд — Доминик Штрикер, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

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16 июля во втором круге турнира в швейцарском Гштааде (грунт) встретятся Каспер Рууд и Доминик Штрикер. 13-я ракетка мира из Норвегии получил первый номер посева и первый круг соревнований пропускал. Его швейцарский коллега в предыдущем раунде с боем добыл победу над французом Пьером-Югом Эрбером. Оцениваем шансы противников.
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)
Доминик Штефан Штрикер (22 года, 22-я ракетка мира)
Экс-вторая ракетка мира. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Финалист Открытого чемпионата Франции 2022 и 2023 годов. Финалист Открытого чемпионата США-2022. Победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде. В текущем сезоне выиграл турнир в Мадриде (грунт). Финалист турнира в Далласе (хард). Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Барселоне (грунт). На Уимблдоне снялся из-за травмы колена. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам второго раунда. На Australian Open проиграл во втором круге.
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Победитель двух турниров ATP в парном разряде. Победитель пяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2020 в одиночном и парном разрядах. Финалист юниорского Открытого чемпионата Франции-2019 в парном разряде. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2025 году проиграл все пять предыдущих матчей. Первая победа в текущем сезоне случилась в первом круге турнира в Гштааде.
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Соперники ранее встречались лишь однажды. В 2023 году во втором круге турнира в Базеле (хард) швейцарец смог добиться победы - 6:4, 3:6, 7:6.
Тотал больше 21.5 идет в линии за 1.95. Тотал меньше 21.5 предложен за 1,85.
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На первый взгляд интриги нет никакой, и старший по рангу норвежец должен выносить швейцарца в одну калитку. Но Рууд совсем недавно был вынужден сняться с Уимблдона из-за травмы колена, и в какой форме он сейчас находится, можно лишь гадать. На стороне Штрикера и фактор своих трибун в Швейцарии. Да и единственный матч между этими соперниками (сыгранный, к слову, тоже в Швейцарии) остался за Домиником. Но переоценивать возможности Штрикера тоже не имеет смысла. Если здоровье не подведет 13-ю ракетку мира, то Рууд должен побеждать вполне уверенно. Наш выбор - не более 21 гейма в матче.