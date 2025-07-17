Каспер Рууд — Доминик Штрикер, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

16 июля во втором круге турнира в швейцарском Гштааде (грунт) встретятся Каспер Рууд и Доминик Штрикер. 13-я ракетка мира из Норвегии получил первый номер посева и первый круг соревнований пропускал. Его швейцарский коллега в предыдущем раунде с боем добыл победу над французом Пьером-Югом Эрбером. Оцениваем шансы противников.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден от участия

Доминик Штефан Штрикер (22 года, 22-я ракетка мира)