Россия - Перу, 12 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Открываем для себя еще одну южноамериканскую сборную
Валентин Васильев

Сборная России продолжает знакомиться с представителями других континентов. В ноябрьское «окно ФИФА» команда Карпина примет сразу двух делегатов Южной Америки. И если с чилийцами наши соотечественники однажды пересекались, то с перуанцами встретятся впервые. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру в Санкт-Петербурге. Выбираем интересные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 30 

12.11.2025, Ср

20:00 МСК

Сборная Перу

Место в рейтинге ФИФА: 49

П1 - 1.80

Х - 3.35

П2 - 5.10

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее соперники не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Перу0000-0

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025

Россия

3:0

Боливия

Товарищеский матч

10.10.2025

Россия

2:1

Иран

Товарищеский матч

07.09.2025

Катар

1:4

Россия

Товарищеский матч

04.09.2025

Россия

0:0

Иордания

Товарищеский матч

10.06.2025

Беларусь

1:4

Россия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Перу:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025

Чили

2:1

Перу

Товарищеский матч

10.09.2025

Перу

0:1

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025

Уругвай

3:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

11.06.2025

Перу

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025

Колумбия

0:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Сборная России сейчас - своего рода отдушина для Валерия Карпина. Это возможность не только сменить обстановку, но и временно отключиться от клубных проблем, которых в «Динамо» у него оказалось неожиданно много. В национальной команде у тренера все замечательно, если не считать мелких неприятностей вроде ничьей с Иорданией. Но серьезных причин для недовольства лучшие футболисты страны Карпину не дают. Единственное поражение под его руководством сборная потерпела еще в ноябре 2021 года от Хорватии и впредь никому четыре года не уступала. За пять последних матчей у россиян четыре победы при всего одной ничьей. А общая разница мячей в 2025 году составляет 24-4.

Сборная Перу - в значительной степени загадка для нашего болельщика. Очевидно, что эта команда чуть менее классная, чем октябрьские соперники россиян - Боливия и, тем более, Иран. В южноамериканском кластере отбора ЧМ-2026 перуанцы финишировали последними, опередив только следующего гостя России - сборную Чили.

В этом году «инки» выиграли только один, самый первый матч - 3:1 у Боливии. За шесть последующих матчей они лишь однажды поразили чужие ворота, а в пяти отборочных играх - вообще ни разу. Неудивительно, что перуанцы досрочно лишились шансов на путевку на ЧМ-2026.  

Полагаем, что в эту среду российские болельщики вправе рассчитывать не просто на победу, а победу убедительную, на ноль. Считаем, что один ноль на табло «Газпром Арены» сохранится до финального свистка.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру Россия - Перу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Сборная Перу

Вратари: Педро Гальесе (без клуба), Диего Энрикес («Спортинг Кристал») ,Диего Ромеро («Банфилд», Аргентина).

Защитники :Мигель Араухо («Спортинг Кристал») ,Луис Абрам («Спортинг Кристал»),Фабио Грубер («Нюрнберг», Германия), Ренцо Гарсес («Альянса Лима»), Сесар Инга («Университарио»), Матиас Ласо («Мельгар»), Кристиан Карбахал («Спорт Бойз»), Маркос Лопес («Копенгаген», Дания).

Полузащитники: Хесус Претель («Спортинг Кристал»), Эрик Норьега («Гремио», Бразилия), Хесус Кастильо («Университарио»), Мартин Тавара («Спортинг Кристал»), Хайро Конча («Университарио»), Пьеро Кари («Альянса Лима»), Пьеро Киспе («Сидней Сити», Австралия), Макслорен Кастро («Спортинг Кристал»), Карлос Кабельо («АДТ»).

Нападающие: Алекс Валера («Университарио»), Йорди Рейна («Родина», Россия), Адриан Угарриса («Кирият-Шмона», Израиль), Кевин Кеведо («Альянса Лима»), Кенхи Кабрера («Ванкувер Уайткапс», Канада), Брайан Рейна («Бельграно», Аргентина), Хоао Гримиальдо («Рига», Латвия), Джонни Видалес («Мельгар»).

Главный тренер: Хорхе Фоссати.

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел FONBET установил достаточно высокий коэффициент на победу российской сборной - 1.80 (в двух прошлых матчах он не дотягивал даже до 1.40). На ничью предлагается поставить за 3.35, а на Перу - за 5.10.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Россия - Перу?

Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре сборной России. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией. 

Будет ли матч Россия - Перу результативным?

Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 не предвещает сверхрезультативного действа на Крестовском острове Северной столицы. 

Где пройдет матч Россия - Перу?

Матч примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Перу?

Все игры сборной России в 2025 году транслирует «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Перу?

Билеты на игру проще и надежнее всего приобрести посредством официального сайта РФС.  

