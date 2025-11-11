Россия - Перу, 12 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
Сборная России продолжает знакомиться с представителями других континентов. В ноябрьское «окно ФИФА» команда Карпина примет сразу двух делегатов Южной Америки. И если с чилийцами наши соотечественники однажды пересекались, то с перуанцами встретятся впервые. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру в Санкт-Петербурге. Выбираем интересные варианты для пари.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Перу
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.10.2025
|Россия
3:0
Боливия
Товарищеский матч
10.10.2025
|Россия
2:1
Иран
Товарищеский матч
07.09.2025
|Катар
1:4
Россия
Товарищеский матч
04.09.2025
|Россия
0:0
Иордания
Товарищеский матч
10.06.2025
|Беларусь
1:4
Россия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Перу:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
11.10.2025
|Чили
2:1
Перу
Товарищеский матч
10.09.2025
|Перу
0:1
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
05.09.2025
|Уругвай
3:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
11.06.2025
|Перу
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
06.06.2025
|Колумбия
0:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
Сборная России сейчас - своего рода отдушина для Валерия Карпина. Это возможность не только сменить обстановку, но и временно отключиться от клубных проблем, которых в «Динамо» у него оказалось неожиданно много. В национальной команде у тренера все замечательно, если не считать мелких неприятностей вроде ничьей с Иорданией. Но серьезных причин для недовольства лучшие футболисты страны Карпину не дают. Единственное поражение под его руководством сборная потерпела еще в ноябре 2021 года от Хорватии и впредь никому четыре года не уступала. За пять последних матчей у россиян четыре победы при всего одной ничьей. А общая разница мячей в 2025 году составляет 24-4.
Сборная Перу - в значительной степени загадка для нашего болельщика. Очевидно, что эта команда чуть менее классная, чем октябрьские соперники россиян - Боливия и, тем более, Иран. В южноамериканском кластере отбора ЧМ-2026 перуанцы финишировали последними, опередив только следующего гостя России - сборную Чили.
В этом году «инки» выиграли только один, самый первый матч - 3:1 у Боливии. За шесть последующих матчей они лишь однажды поразили чужие ворота, а в пяти отборочных играх - вообще ни разу. Неудивительно, что перуанцы досрочно лишились шансов на путевку на ЧМ-2026.
Полагаем, что в эту среду российские болельщики вправе рассчитывать не просто на победу, а победу убедительную, на ноль. Считаем, что один ноль на табло «Газпром Арены» сохранится до финального свистка.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру Россия - Перу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Вратари: Педро Гальесе (без клуба), Диего Энрикес («Спортинг Кристал») ,Диего Ромеро («Банфилд», Аргентина).
Защитники :Мигель Араухо («Спортинг Кристал») ,Луис Абрам («Спортинг Кристал»),Фабио Грубер («Нюрнберг», Германия), Ренцо Гарсес («Альянса Лима»), Сесар Инга («Университарио»), Матиас Ласо («Мельгар»), Кристиан Карбахал («Спорт Бойз»), Маркос Лопес («Копенгаген», Дания).
Полузащитники: Хесус Претель («Спортинг Кристал»), Эрик Норьега («Гремио», Бразилия), Хесус Кастильо («Университарио»), Мартин Тавара («Спортинг Кристал»), Хайро Конча («Университарио»), Пьеро Кари («Альянса Лима»), Пьеро Киспе («Сидней Сити», Австралия), Макслорен Кастро («Спортинг Кристал»), Карлос Кабельо («АДТ»).
Нападающие: Алекс Валера («Университарио»), Йорди Рейна («Родина», Россия), Адриан Угарриса («Кирият-Шмона», Израиль), Кевин Кеведо («Альянса Лима»), Кенхи Кабрера («Ванкувер Уайткапс», Канада), Брайан Рейна («Бельграно», Аргентина), Хоао Гримиальдо («Рига», Латвия), Джонни Видалес («Мельгар»).
Главный тренер: Хорхе Фоссати.
Аналитический отдел FONBET установил достаточно высокий коэффициент на победу российской сборной - 1.80 (в двух прошлых матчах он не дотягивал даже до 1.40). На ничью предлагается поставить за 3.35, а на Перу - за 5.10.
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре сборной России. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией.
Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 не предвещает сверхрезультативного действа на Крестовском острове Северной столицы.
Матч примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Все игры сборной России в 2025 году транслирует «Матч ТВ».
Билеты на игру проще и надежнее всего приобрести посредством официального сайта РФС.