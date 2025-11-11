Россия - Перу, 12 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Сборная России сейчас - своего рода отдушина для Валерия Карпина. Это возможность не только сменить обстановку, но и временно отключиться от клубных проблем, которых в «Динамо» у него оказалось неожиданно много. В национальной команде у тренера все замечательно, если не считать мелких неприятностей вроде ничьей с Иорданией. Но серьезных причин для недовольства лучшие футболисты страны Карпину не дают. Единственное поражение под его руководством сборная потерпела еще в ноябре 2021 года от Хорватии и впредь никому четыре года не уступала. За пять последних матчей у россиян четыре победы при всего одной ничьей. А общая разница мячей в 2025 году составляет 24-4.

Сборная Перу - в значительной степени загадка для нашего болельщика. Очевидно, что эта команда чуть менее классная, чем октябрьские соперники россиян - Боливия и, тем более, Иран. В южноамериканском кластере отбора ЧМ-2026 перуанцы финишировали последними, опередив только следующего гостя России - сборную Чили.

В этом году «инки» выиграли только один, самый первый матч - 3:1 у Боливии. За шесть последующих матчей они лишь однажды поразили чужие ворота, а в пяти отборочных играх - вообще ни разу. Неудивительно, что перуанцы досрочно лишились шансов на путевку на ЧМ-2026.

Полагаем, что в эту среду российские болельщики вправе рассчитывать не просто на победу, а победу убедительную, на ноль. Считаем, что один ноль на табло «Газпром Арены» сохранится до финального свистка.