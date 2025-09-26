Каспер Рууд — Маттео Берреттини, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Токио

Проблемы со здоровьем в последние годы мешают Берреттини в полной мере реализовать свой потенциал. Но когда этот спортсмен в форме, то способен конкурировать с лучшими представителями мирового тура. И уж точно итальянец может обыгрывать Рууда на харде. Тем более что в нынешнем сезоне норвежец на этом покрытии выглядит весьма посредственно. Да и в Токио он стартовал натужно, в отличие от того же Берреттини.

Учитывая, что все предыдущие очные матчи спортсменов прошли в борьбе, ждем конкурентную игру и в этот раз. И по указанным выше причинам кажется резонным заиграть, например, плюсовую фору через Берреттини.