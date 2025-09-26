Каспер Рууд — Маттео Берреттини, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Токио

Партнерский проект
В пятницу, 26 сентября, во втором круге хардового турнира ATP 500 в Токио встретятся норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Теннисный парк Ариакэ, Colloseum (Токио, Япония)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Каспер Рууд (26 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Маттео Берреттини (29 лет, 56-я ракетка мира)
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из пары Александар Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open вылетел во втором круге, Уимблдон пропустил из-за травмы. Всего в сезоне одержал 30 побед при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел в первом круге.
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл десять турниров ATP, но ни одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Дохе, Дубае и Майами. На Australian Open вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в первом. На «Ролан Гаррос» и US Open не выступал. Всего в сезоне одержал 14 побед при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел во втором круге.
Спортсмены ранее провели восемь официальных очных встреч. Рууд четыре раза выиграл на грунте и один — на харде. Берреттини одержал две победы на харде, одну — на грунте.
Букмекеры считают норвежца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,67 на его победу и 2,19 на успех итальянца.
Все очные матчи спортсменов, которые не завершились досрочно, продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (23,5), и на ТМ (23,5).
Проблемы со здоровьем в последние годы мешают Берреттини в полной мере реализовать свой потенциал. Но когда этот спортсмен в форме, то способен конкурировать с лучшими представителями мирового тура. И уж точно итальянец может обыгрывать Рууда на харде. Тем более что в нынешнем сезоне норвежец на этом покрытии выглядит весьма посредственно. Да и в Токио он стартовал натужно, в отличие от того же Берреттини.
Учитывая, что все предыдущие очные матчи спортсменов прошли в борьбе, ждем конкурентную игру и в этот раз. И по указанным выше причинам кажется резонным заиграть, например, плюсовую фору через Берреттини.