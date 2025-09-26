Ведомости
Каспер Рууд — Маттео Берреттини, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Токио

Большая афиша для второго круга
Александр Бокулёв

В пятницу, 26 сентября, во втором круге хардового турнира ATP 500 в Токио встретятся норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Теннисный парк Ариакэ, Colloseum (Токио, Япония)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Каспер Рууд (26 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Синтаро Мотидзуки (Япония) — 4:6, 6:1, 6:1

Маттео Берреттини (29 лет, 56-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 6:2

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из пары Александар Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Каспер Рууд

Свернуть

Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open вылетел во втором круге, Уимблдон пропустил из-за травмы. Всего в сезоне одержал 30 побед при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел в первом круге.

Маттео Берреттини

Свернуть

Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл десять турниров ATP, но ни одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Дохе, Дубае и Майами. На Australian Open вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в первом. На «Ролан Гаррос» и US Open не выступал. Всего в сезоне одержал 14 побед при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел во втором круге.

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели восемь официальных очных встреч. Рууд четыре раза выиграл на грунте и один — на харде. Берреттини одержал две победы на харде, одну — на грунте.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают норвежца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,67 на его победу и 2,19 на успех итальянца.

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов, которые не завершились досрочно, продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (23,5), и на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РуудаПобеда БерреттиниТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE1,672,191,901,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Проблемы со здоровьем в последние годы мешают Берреттини в полной мере реализовать свой потенциал. Но когда этот спортсмен в форме, то способен конкурировать с лучшими представителями мирового тура. И уж точно итальянец может обыгрывать Рууда на харде. Тем более что в нынешнем сезоне норвежец на этом покрытии выглядит весьма посредственно. Да и в Токио он стартовал натужно, в отличие от того же Берреттини.

Учитывая, что все предыдущие очные матчи спортсменов прошли в борьбе, ждем конкурентную игру и в этот раз. И по указанным выше причинам кажется резонным заиграть, например, плюсовую фору через Берреттини.

