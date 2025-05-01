Каспер Рууд — Даниил Медведев, 1 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Медведев выиграл все три матча с Руудом в двух сетах, но есть нюансы. Во-первых, они не встречались с 2021 года. Во-вторых, не играли друг с другом на грунте. Это покрытие — главная стихия норвежца, который набрал хорошие кондиции в Мадриде и не отдал соперникам ни сета. Медведев же на грунте базово слабее, да и в целом нынешний сезон складывается для него сложно.

Таким образом, в победу россиянина верится с трудом. А вот проход Рууда вполне можно заиграть с учетом хороших коэффициентов. На этом маркете и остановимся.