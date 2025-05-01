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30 апреля 19:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Каспер Рууд — Даниил Медведев, 1 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Россиянин выиграл все три прошлых матча с норвежцем
Александр Бокулёв

В четверг, 1 мая, Даниил Медведев поборется за путевку в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде с норвежцем Каспером Руудом. Сумеет ли российский теннисист обыграть топового соперника?

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Дата / Время: 30.04.2025, 14:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Каспер Рууд (26 лет, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Себастьян Корда (США, 23) — 6:3, 6:3
  • 4-й круг: Тейлор Фритц (США, 3) — 7:5, 6:4

Даниил Медведев (29 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ласло Джере (Сербия) — отказ
  • 3-й круг: Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2
  • 4-й круг: Брэндон Накашима (США, 31) — 3:6, 6:1, 6:4

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22)

Каспер Рууд

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Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 12 турниров ATP, в том числе 11 грунтовых. В нынешнем сезоне дошел до финала в Далласе, до полуфинала в Барселоне, на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 18 побед при шести поражениях. Лучший результат в Мадриде показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даниил Медведев

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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 16 побед при восьми поражениях. В Мадриде уже показал лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели три официальных очных матча — два на харде и один на траве. Все в двух сетах выиграл Медведев.

Ставки на исход

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Букмекеры считают норвежца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,60 на его победу и 2,47 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (22,5) и 2,03 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РуудаПобеда МедведеваТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,602,471,862,03

Прогноз и ставка

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Медведев выиграл все три матча с Руудом в двух сетах, но есть нюансы. Во-первых, они не встречались с 2021 года. Во-вторых, не играли друг с другом на грунте. Это покрытие — главная стихия норвежца, который набрал хорошие кондиции в Мадриде и не отдал соперникам ни сета. Медведев же на грунте базово слабее, да и в целом нынешний сезон складывается для него сложно.

Таким образом, в победу россиянина верится с трудом. А вот проход Рууда вполне можно заиграть с учетом хороших коэффициентов. На этом маркете и остановимся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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