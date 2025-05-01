Каспер Рууд — Даниил Медведев, 1 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

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В четверг, 1 мая, Даниил Медведев поборется за путевку в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде с норвежцем Каспером Руудом. Сумеет ли российский теннисист обыграть топового соперника?
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Дата / Время: 30.04.2025, 14:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Каспер Рууд (26 лет, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Даниил Медведев (29 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22)
Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 12 турниров ATP, в том числе 11 грунтовых. В нынешнем сезоне дошел до финала в Далласе, до полуфинала в Барселоне, на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 18 побед при шести поражениях. Лучший результат в Мадриде показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 16 побед при восьми поражениях. В Мадриде уже показал лучший результат, показанный в прошлом сезоне.
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Соперники провели три официальных очных матча — два на харде и один на траве. Все в двух сетах выиграл Медведев.
Букмекеры считают норвежца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,60 на его победу и 2,47 на успех россиянина.
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Последний очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (22,5) и 2,03 на ТМ (22,5).
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Медведев выиграл все три матча с Руудом в двух сетах, но есть нюансы. Во-первых, они не встречались с 2021 года. Во-вторых, не играли друг с другом на грунте. Это покрытие — главная стихия норвежца, который набрал хорошие кондиции в Мадриде и не отдал соперникам ни сета. Медведев же на грунте базово слабее, да и в целом нынешний сезон складывается для него сложно.
Таким образом, в победу россиянина верится с трудом. А вот проход Рууда вполне можно заиграть с учетом хороших коэффициентов. На этом маркете и остановимся.
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