Антония Ружич — Анастасия Потапова, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

29 июля в матче 1-го круга женского одиночного турнира в Монреале категории WTA 1000 встретятся Антония Ружич и Анастасия Потапова. Это первая встреча девушек на корте на подобном уровне. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум». Корт Роджерс.

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.