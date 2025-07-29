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28 июля 8:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Антония Ружич — Анастасия Потапова, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Россиянка первой стартует на «тысячнике» в Монреале
Руслан Ипполитов

29 июля в матче 1-го круга женского одиночного турнира в Монреале категории WTA 1000 встретятся Антония Ружич и Анастасия Потапова. Это первая встреча девушек на корте на подобном уровне. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум». Корт Роджерс.

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Антония Ружич (22 года, 94-я ракетка мира, Хорватия)

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Победительница десяти турниров ITF в одиночном разряде. Четвертьфиналистка юниорского Открытый чемпионат Австралии-2020. Наивысший рейтинг - 90. Профессионал с 2020 года. 

В 2025 году выиграла 29 матчей при 15 поражениях. 

На «Ролан Гаррос» во втором круге квалификации проиграла россиянке Оксане Селехметьевой. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Потапова (24 года, 44-я ракетка мира, Россия)

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Победительница шести турниров WTA (три в одиночном разряде). Победительница юниорского Уимблдона-2016). Финалистка юниорского Открытого чемпионата США-2015, Открытых чемпионатов Франции-2016, 2017. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в рейтинге WTA - 21.

В 2025 году провела 39 матчей: 19 побед - 20 поражений. Победительница турнира в Клуж-Напоке (хард). Четвертьфиналистка турнира в Линце (хард). 

Ну Уимблдоне выбыла по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграла во втором раунде одиночного турнира, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На Australian Open во втором раунде уступила Анастасии Павлюченковой.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча дам в рамках турниров WTA.

Ставки на исход

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WINLINE, выставляя коэффициенты, фаворитом матча называет россиянку. На победу Потаповой предлагается заключить пари за 1.59. Предсказанная победа Ружич обещает выплату по кэфу 2.33. 

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE установил коэффициент 1.85 за тотал больше 21.5 (не меньше 22 геймов в матче). Тотал меньше 21.5 можно взять за 1.95.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Ружич

Победа Потаповой

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

2.33

1.59

1.95

1.85

Прогноз и ставка

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На «пятисотнике» в Вашингтоне на прошлой неделе Настя довольно неожиданно уступила в первом круге представляющей Канаду Виктории Мбоко. Ставки в Монреале выше, но есть определенные сомнения в готовности россиянки. Успела ли Анастасия прийти в себя за последнюю неделю и повысить собственную функциональную готовность - большой вопрос.

Загадкой является и форма Ружич. Последний турнир, в котором принимала участие хорватская теннисистка, был в Ноттингеме на траве месяц назад. Там во втором круге Антония уступила украинке Даяне Ястремской, что точно не является симптомом.

Наш выбор не самый предсказуемый - победа хорватки с любым счетом. Потапова выглядит не лучшим образом и ей необходимо набирать форму. Хорватка же имела возможность целенаправленно готовиться к статусному турниру.   

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