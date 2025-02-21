Елена Рыбакина — Мирра Андреева, 21 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Андреева подтвердила прекрасную форму и на прошлой стадии уверенно выбила Игу Швёнтек. За четыре матча в Дубае россиянка не отдала соперницам ни сета и суммарно уступила лишь 16 геймов. Прямо сейчас не видно, как Андрееву можно пройти уверенно и с большой форой.

Вот и предстоящий матч вряд ли будет односторонним в пользу Рыбакиной. Хотя более опытная казахстанка ожидаемо идет фавориткой у букмекеров. Она тоже хорошо выглядит в Дубае, но проблем по сетке было больше — чего стоят шесть отыгранных матчболов во встрече с Бадосой.

В пользу Рыбакиной говорит подача, которую она держит на этих соревнованиях довольно уверенно. Когда у казахстанки работает этот компонент, справиться с ней сложно. Впрочем, и Андреева хороша на подаче, в том числе за счет внушительного числа эйсов.

Полагаем, указанных вводных достаточно для того, чтобы ожидать довольно затяжной матч с переходящей инициативой. Играем ТБ (20,5).