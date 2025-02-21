Елена Рыбакина — Мирра Андреева, 21 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

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В пятницу, 21 февраля, на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае путевку в финал оспорят казахстанка Елена Рыбакина и россиянка Мирра Андреева. Сумеет ли молодая звезда обыграть еще одну соперницу из топ-10?
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Дата / Время: 21.02.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Aviation Club Tennis Centre», Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Мирра Андреева (17 лет, 14-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Клара Таусон (Дания) — Каролина Мухова (Чехия, 14)
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На харде взяла четыре титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при четырех поражениях. На турнире в Дубае лучший результат показала в 2020-м, когда дошла до финала.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 11 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.
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Единственный официальный очный матч спортсменки провели на харде в Пекине-2023. Тогда Рыбакина выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:1.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают казахстанку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на её победу и 2,07 на успех Андреевой.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 25 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,05 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
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Андреева подтвердила прекрасную форму и на прошлой стадии уверенно выбила Игу Швёнтек. За четыре матча в Дубае россиянка не отдала соперницам ни сета и суммарно уступила лишь 16 геймов. Прямо сейчас не видно, как Андрееву можно пройти уверенно и с большой форой.
Вот и предстоящий матч вряд ли будет односторонним в пользу Рыбакиной. Хотя более опытная казахстанка ожидаемо идет фавориткой у букмекеров. Она тоже хорошо выглядит в Дубае, но проблем по сетке было больше — чего стоят шесть отыгранных матчболов во встрече с Бадосой.
В пользу Рыбакиной говорит подача, которую она держит на этих соревнованиях довольно уверенно. Когда у казахстанки работает этот компонент, справиться с ней сложно. Впрочем, и Андреева хороша на подаче, в том числе за счет внушительного числа эйсов.
Полагаем, указанных вводных достаточно для того, чтобы ожидать довольно затяжной матч с переходящей инициативой. Играем ТБ (20,5).
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