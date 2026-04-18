Партнерский проект

Елена Рыбакина – Лейла Фернандес, 17 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

Уверенная победа второй ракетки мира?
Александр Бокулёв
Первая ракетка грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте Елена Рыбакина в четвертьфинале встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Оправдает ли вице-лидер мирового рейтинга статус фаворитки?

Дата / Время: 17.04.2026, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4

Лейла Фернандес (23 года, 25-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александра Эала (Филиппины) – 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5)

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 3) – Мирра Андреева (Россия, 6)

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.

Лейла Фернандес

Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне вылетела на Australian Open в первом круге, суммарно одержала шесть побед при девяти поражениях. В турнире в Штутгарте участвует впервые.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча, все – на харде. Обе одержали по две победы.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,10 на её победу и 8,40 на успех канадки.

Ставки на тоталы

Три последних очных матча спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,79 на ТБ (18,5) и 2,01 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда ФернандесТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,108,401,792,01

Прогноз и ставка

Сезон складывается для Фернандес неудачно. Даже после выхода в четвертьфинал в Штутгарте у нее с запасом отрицательный баланс побед и поражений. При этом на нынешнем турнире канадке относительно повезло с сеткой, а в целом она не демонстрирует того уровня игры, который нужен для конкуренции с Рыбакиной. Да и базово грунт – не лучшее покрытие для Фернандес.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые почти не оставляют шансов канадке. Рыбакина, если не случится форс-мажора, вполне может оформить и разгромную победу. Серьезных вопросов к казахстанке и её игре в Штутгарте пока нет. Пробуем комбинацию исхода и тотала.

