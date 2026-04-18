Елена Рыбакина – Лейла Фернандес, 17 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

Сезон складывается для Фернандес неудачно. Даже после выхода в четвертьфинал в Штутгарте у нее с запасом отрицательный баланс побед и поражений. При этом на нынешнем турнире канадке относительно повезло с сеткой, а в целом она не демонстрирует того уровня игры, который нужен для конкуренции с Рыбакиной. Да и базово грунт – не лучшее покрытие для Фернандес.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые почти не оставляют шансов канадке. Рыбакина, если не случится форс-мажора, вполне может оформить и разгромную победу. Серьезных вопросов к казахстанке и её игре в Штутгарте пока нет. Пробуем комбинацию исхода и тотала.