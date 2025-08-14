Елена Рыбакина — Мэдисон Киз, 13 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Обе теннисистки стартовали в Цинциннати с тяжелейших матчей, в которых проиграли первый сет. Однако если Киз в третьем круге довольно легко справилась с Ито, пробившейся в основную сетку через квалификацию, то Рыбакина вновь одержала волевую победу в трудовой и длительной встрече. Разумеется, есть опасения, что физические ресурсы казахстанки на исходе, особенно с учетом экстремальных погодных условий в Цинциннати.

Рыбакина сама призналась, что тяжело переносит такую жару. Вдобавок Киз явно получит внушительную поддержку болельщиков. Так что статус казахстанки как фаворики — отчасти аванс. И, конечно, повод при желании заиграть победу американки с высоким коэффициентом. Но мы всё же не будем рисковать ставкой на исход, так как спортсменки опытны и достойны друг друга.

Остановимся на тотале. Четыре из пяти очных матчей теннисисток продлились минимум 21 гейм. Пробуем соответствующий маркет и в этот раз.