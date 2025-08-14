Ведомости
Елена Рыбакина — Мэдисон Киз, 13 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Две чемпионки турниров Большого шлема
Александр Бокулёв

В четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретятся две представительницы топ-10 мирового рейтинга. Кто окажется сильнее в противостоянии казахстанки Елены Рыбакиной и американки Мэдисон Киз?

Дата / Время: 13.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5

Мэдисон Киз (30 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ева Лис (Германия) — 1:6, 6:3, 7:6 (7:1)
  • 3-й круг: Аои Ито (Япония) — 6:4, 6:0

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

Елена Рыбакина

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне и Монреале. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 39 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Мэдисон Киз

Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. На этом же покрытии дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, до аналогичной стадии добралась на траве в Лондоне. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 37 побед при 11 поражениях. Турнир в Цинциннати выигрывала в 2019-м, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Личные встречи

Соперницы провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Киз. На харде спортсменки обменялись победами.

Ставки на исход

Букмекеры считают Рыбакину фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,72 на её победу и 2,10 на успех Киз.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда КизТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,722,102,001,80

Прогноз и ставка

Обе теннисистки стартовали в Цинциннати с тяжелейших матчей, в которых проиграли первый сет. Однако если Киз в третьем круге довольно легко справилась с Ито, пробившейся в основную сетку через квалификацию, то Рыбакина вновь одержала волевую победу в трудовой и длительной встрече. Разумеется, есть опасения, что физические ресурсы казахстанки на исходе, особенно с учетом экстремальных погодных условий в Цинциннати.

Рыбакина сама призналась, что тяжело переносит такую жару. Вдобавок Киз явно получит внушительную поддержку болельщиков. Так что статус казахстанки как фаворики — отчасти аванс. И, конечно, повод при желании заиграть победу американки с высоким коэффициентом. Но мы всё же не будем рисковать ставкой на исход, так как спортсменки опытны и достойны друг друга. 

Остановимся на тотале. Четыре из пяти очных матчей теннисисток продлились минимум 21 гейм. Пробуем соответствующий маркет и в этот раз.

