Елена Рыбакина – Элизе Мертенс, 26 января января: прогноз на матч четвертого круга Australian Open

В понедельник, 26 января, состоится матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и бельгийкой Элизе Мертенс. Уроженка Москвы имеет подавляющее преимущество в личных встречах. Поможет ли это добыть ей легкую победу?
Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Элизе Мертенс (30 лет, 21-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Мэддисон Инглис (Австралия) – Ига Швентек (Польша)
Представительница Казахстана на пике карьеры занимала третью строчку в мировом рейтинге. Победительница 11 турниров WTA, в том числе Уимблдона-2022. В прошлом сезоне триумфально выступила на Итоговом турнире, а также выиграла турниры в Нинбо (хард) и в Страсбурге (грунт). Лучшим достижением на Australian Open является выход в финал в 2023 году.
Победительница 33 турниров уровня WTA (десять из них - в одиночном разряде). В последние годы ставит акцент на парных выступлениях. В прошлом сезоне в дуэте с Вероникой Кудерметовой выиграла Уимблдон и Итоговый турнир. На австралийском мэйджоре один раз доходила до полуфинала в 2018 году.
Соперницы ранее провели семь очных матчей, в шести из которых побеждала Рыбакина. Бельгийка выиграла единственную личку на грунтовом «тысячнике» в Мадриде в 2021 году.
Букмекеры практически не сомневаются в дальнейшем продвижении Рыбакиной по турниру. На ее победу предлагается коэффициент 1,16. Успех бельгийки оценивается в 5.20.
Эксперты PARI не исключают, что предстоящий матч может закончится в двух быстрых сетах. Коэффициент на ТБ (18,5) составляет 1,45. На ТМ (18,5) - 2,55.
Рыбакина подтверждает статус одной из главных фавориток текущих соревнований. По итогам трех кругов представительница Казахстана демонстрировала стабильность на подаче и вариативность в розыгрышах. Кроме того, Елена была хороша в работе ног и находила возможности для нанесения острых ударов.
Мертенс на опыте легко разобралась с предыдущими соперницами. Однако к числу минусов можно отнести нестабильную первую подачу. Так, в победном матче с Учижимой процент ввода мяча в игру составил 49%. Помимо этого, у Элизе были заметно локальные проблемы в длительных розыгрышах – в некоторых моментах она не успевала за ударами.
Считаем, что представительнице Казахстана по силам добиться уверенной победы. Рыбакина знает, как играть с бельгийкой – преимущество в личных встречах тому подтверждение. Ставим на сухую победу Рыбакиной за коэффициент 1,53.