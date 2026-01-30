Елена Рыбакина – Элизе Мертенс, 26 января января: прогноз на матч четвертого круга Australian Open

Рыбакина подтверждает статус одной из главных фавориток текущих соревнований. По итогам трех кругов представительница Казахстана демонстрировала стабильность на подаче и вариативность в розыгрышах. Кроме того, Елена была хороша в работе ног и находила возможности для нанесения острых ударов.

Мертенс на опыте легко разобралась с предыдущими соперницами. Однако к числу минусов можно отнести нестабильную первую подачу. Так, в победном матче с Учижимой процент ввода мяча в игру составил 49%. Помимо этого, у Элизе были заметно локальные проблемы в длительных розыгрышах – в некоторых моментах она не успевала за ударами.

Считаем, что представительнице Казахстана по силам добиться уверенной победы. Рыбакина знает, как играть с бельгийкой – преимущество в личных встречах тому подтверждение. Ставим на сухую победу Рыбакиной за коэффициент 1,53.