Елена Рыбакина – Каролина Мухова, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Обновлено:
Казахстанка уже брала титул на этих соревнованиях в 2024 году
Александр Бокулёв
В финале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте встретятся казахстнка Елена Рыбакина и чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее и заберет титул?

Дата / Время: 19.04.2026, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)
  • 1/2 финала: Мирра Андреева (Россия, 6) – 7:5, 6:1

Каролина Мухова (29 лет, 12-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Коко Гауфф (США, 2) – 6:3, 5:7, 6:3
  • 1/2 финала: Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:4, 2:6, 6:4

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.

Каролина Мухова

Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, оба – на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Дохе, на Australian Open дошла до четвертого круга, а в Брисбене и Майами – до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Мухова одержала две победы, Рыбакина – одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на её победу и 2,90 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда МуховойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,462,901,911,89

Прогноз и ставка

Рыбакина совсем не впечатлила в четвертьфинале. Тогда она призналась, что сама не понимает, как в итоге обыграла Фернандес. Зато на следующий день в полуфинале всё прошло гладко. Преобразилась сама казахстанка, а заодно и Андрееву покинули силы ко второму сету.

Вот только теперь вопрос, какой будет Рыбакина в финале. Опыт и характер намекают на то, что казахстанка окажется близка к лучшей версии себя. Но и Мухова – ментально устойчивая теннисистка, повидавшая многое. В полуфинале она в трех сетах победила Свитолину, что случается очень редко. Недооценивать чешку на фоне Рыбакиной точно не стоит, несмотря на коэффициенты букмекеров.

Все три очных матча соперниц разменяли два десятка геймов. Вполне возможно, что соответствующий тотал они пробьют и в Штутгарте. Коэффициент на ТБ (19,5) скромный, но вполне рабочий.

