Елена Рыбакина – Каролина Мухова, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Штутгарте

В финале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте встретятся казахстнка Елена Рыбакина и чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее и заберет титул?
Дата / Время: 19.04.2026, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Каролина Мухова (29 лет, 12-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.
Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, оба – на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Дохе, на Australian Open дошла до четвертого круга, а в Брисбене и Майами – до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Мухова одержала две победы, Рыбакина – одну.
Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на её победу и 2,90 на успех чешки.
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
Рыбакина совсем не впечатлила в четвертьфинале. Тогда она призналась, что сама не понимает, как в итоге обыграла Фернандес. Зато на следующий день в полуфинале всё прошло гладко. Преобразилась сама казахстанка, а заодно и Андрееву покинули силы ко второму сету.
Вот только теперь вопрос, какой будет Рыбакина в финале. Опыт и характер намекают на то, что казахстанка окажется близка к лучшей версии себя. Но и Мухова – ментально устойчивая теннисистка, повидавшая многое. В полуфинале она в трех сетах победила Свитолину, что случается очень редко. Недооценивать чешку на фоне Рыбакиной точно не стоит, несмотря на коэффициенты букмекеров.
Все три очных матча соперниц разменяли два десятка геймов. Вполне возможно, что соответствующий тотал они пробьют и в Штутгарте. Коэффициент на ТБ (19,5) скромный, но вполне рабочий.