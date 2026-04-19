Елена Рыбакина – Каролина Мухова, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Рыбакина совсем не впечатлила в четвертьфинале. Тогда она призналась, что сама не понимает, как в итоге обыграла Фернандес. Зато на следующий день в полуфинале всё прошло гладко. Преобразилась сама казахстанка, а заодно и Андрееву покинули силы ко второму сету.

Вот только теперь вопрос, какой будет Рыбакина в финале. Опыт и характер намекают на то, что казахстанка окажется близка к лучшей версии себя. Но и Мухова – ментально устойчивая теннисистка, повидавшая многое. В полуфинале она в трех сетах победила Свитолину, что случается очень редко. Недооценивать чешку на фоне Рыбакиной точно не стоит, несмотря на коэффициенты букмекеров.

Все три очных матча соперниц разменяли два десятка геймов. Вполне возможно, что соответствующий тотал они пробьют и в Штутгарте. Коэффициент на ТБ (19,5) скромный, но вполне рабочий.