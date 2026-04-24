Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Арина Соболенко, 2 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Обновлено:
Уже классика современного тенниса
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Елена Рыбакина
  • Арина Соболенко
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четверг, 2 мая, место в решающем матче грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде оспорят казахстанка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой и второй ракеток мира?

Дата / Время: 02.05.2024, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: La Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Елена Рыбакина (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) - 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Майар Шериф (Египет) - 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Сара Бейлек (Чехия) - 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Магда Линетт (Польша) - 6:4, 3:6, 6:3
  • 3-й круг: Робин Монтгомери (США) - 6:1, 6:7 (5:7), 6:4
  • 4-й круг: Даниэль Коллинз (США, 13) - 4:6, 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Мирра Андреева (Россия) - 6:1, 6:4

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 1) - Мэдисон Киз (США, 18).

Елена Рыбакина

Свернуть

Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Три титула взяла на грунтовом покрытии, в том числе на недавнем турнире в Штутгарте. Также в нынешнем сезоне выиграла соревнования в Брисбене и Абу-Даби на харде, уступила в финалах в Дохе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2024 году одержала 30 побед при четырех поражениях. На турнире в Мадриде показала свой лучший результат - ранее на этих соревнованиях не проходила дальше четвертого круга.

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 14 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух мэйджоров - Australian Open 2023 и 2024 годов. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне также пробилась в финал хардового турнира в Брисбене, а на грунте в Штутгарте проиграла в четвертьфинале. Всего в 2024 году одержала 19 побед при пяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2021-м и 2023-м, когда взяла титул.

Личные встречи

Свернуть

Соперницы провели восемь официальных очных матчей. Пять выиграла Соболенко, три - Рыбакина. На грунте они ранее не встречались. Последний матч между теннисистками состоялся в Брисбене-2024, когда Рыбакина в финале разгромила Соболенко со счетом 6:0, 6:3.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,87 на победу Рыбакиной и 1,93 на успех Соболенко.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры уверены, что матч продлится минимум два десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,83 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РыбакинойПобеда СоболенкоТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,871,931,981,83

Прогноз и ставка

Свернуть

Одна из ярчайших афиш в современном женском теннисе и очень интригующее противостояние. Рыбакина жалуется на плотный график, но побеждает на классе даже при неидеальной игре. Соболенко же после спада последних недель обретает былые кондиции и выглядит весьма уверенно.

Прошлый матч дался белоруске проще, что может придать ей большую свежесть по сравнению с казахстанкой. Но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Соперницы хорошо знают друг друга и будут упираться в борьбе за финал. Пробуем ТБ (20,5) - такой тотал заходил в шести из восьми их очных матчей.

