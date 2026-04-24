Елена Рыбакина — Арина Соболенко, 2 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

В четверг, 2 мая, место в решающем матче грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде оспорят казахстанка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой и второй ракеток мира?

Дата / Время: 02.05.2024, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: La Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)