Елена Рыбакина — Арина Соболенко, 2 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

В четверг, 2 мая, место в решающем матче грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде оспорят казахстанка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой и второй ракеток мира?
Дата / Время: 02.05.2024, не ранее 22:30 по московскому времени
Арена: La Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Елена Рыбакина (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 1) - Мэдисон Киз (США, 18).
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Три титула взяла на грунтовом покрытии, в том числе на недавнем турнире в Штутгарте. Также в нынешнем сезоне выиграла соревнования в Брисбене и Абу-Даби на харде, уступила в финалах в Дохе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2024 году одержала 30 побед при четырех поражениях. На турнире в Мадриде показала свой лучший результат - ранее на этих соревнованиях не проходила дальше четвертого круга.
Победительница 14 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух мэйджоров - Australian Open 2023 и 2024 годов. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне также пробилась в финал хардового турнира в Брисбене, а на грунте в Штутгарте проиграла в четвертьфинале. Всего в 2024 году одержала 19 побед при пяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2021-м и 2023-м, когда взяла титул.
Соперницы провели восемь официальных очных матчей. Пять выиграла Соболенко, три - Рыбакина. На грунте они ранее не встречались. Последний матч между теннисистками состоялся в Брисбене-2024, когда Рыбакина в финале разгромила Соболенко со счетом 6:0, 6:3.
Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,87 на победу Рыбакиной и 1,93 на успех Соболенко.
Букмекеры уверены, что матч продлится минимум два десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,83 на ТМ (22,5).
Одна из ярчайших афиш в современном женском теннисе и очень интригующее противостояние. Рыбакина жалуется на плотный график, но побеждает на классе даже при неидеальной игре. Соболенко же после спада последних недель обретает былые кондиции и выглядит весьма уверенно.
Прошлый матч дался белоруске проще, что может придать ей большую свежесть по сравнению с казахстанкой. Но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Соперницы хорошо знают друг друга и будут упираться в борьбе за финал. Пробуем ТБ (20,5) - такой тотал заходил в шести из восьми их очных матчей.