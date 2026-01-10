Арина Соболенко – Мэдисон Киз, 9 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

В предыдущем круге Киз провела тяжелый трехчасовой матч против 21-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Соболенко уверенно расправилась с более слабыми соперницами. Титул в Брисбене считается проклятием - его победительницы обычно не выигрывают ближайший Australian Open, как Соболенко в прошлом году. Может быть, теперь у нее меньше желания брать здесь титул, но мотивации вновь одолеть Киз у белоруски точно хватает.

Соболенко должна одержать уверенную победу с запасом по геймам.