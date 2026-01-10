Арина Соболенко – Мэдисон Киз, 9 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Партнерский проект
В пятницу, 9 января, первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против седьмого номера рейтинга WTA Мэдисон Киз. Сможет ли американка вновь помешать белоруске защитить титул в Австралии?
Дата / Время: 09.01.2026, не ранее 05:30 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Мэдисон Киз (30 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 15)
Соболенко занимает первую строчку рейтинга с 11 сентября 2023 г. На ее счету четыре титула турниров «Большого шлема», включая последний US Open. В 2025 г. она также выиграла два «тысячника» и один турнир WTA-500 в Брисбене.
Киз выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в возрасте 29 лет. В финале Australian Open-2025 она сенсационно обыграла Соболенко. Перед этим американка в январе выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. Американка достигла карьерного пика в рейтинге - пятого места, но большая часть сезона прошла менее успешно, и она опустилась на седьмую строчку.
Соболенко лидирует по личным встречам 5-2. В первом же реванше после финала AO первая ракетка мира на турнире разгромила в Индиан-Уэллсе разгромила со счетом Киз 6:0, 6:1. После этого матча в марте 2025 г. они еще друг с другом не играли.
Букмекеры считают уверенной фавориткой Соболенко. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,21 на победу белорусски и 4,40 на успех американки.
Очные матчи спортсменок продлились от 13 до 32 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 3,00 на ТБ (25,5) и 2,65 на ТМ (18,5).
В предыдущем круге Киз провела тяжелый трехчасовой матч против 21-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Соболенко уверенно расправилась с более слабыми соперницами. Титул в Брисбене считается проклятием - его победительницы обычно не выигрывают ближайший Australian Open, как Соболенко в прошлом году. Может быть, теперь у нее меньше желания брать здесь титул, но мотивации вновь одолеть Киз у белоруски точно хватает.
Соболенко должна одержать уверенную победу с запасом по геймам.