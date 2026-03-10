Арина Соболенко – Наоми Осака, 10 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко окрылена помолвкой и мотивирована впервые в карьере взять титул в Индиан-Уэллсе. С рядовыми соперницами у нее по-прежнему почти не возникает проблем. Белоруска сметает большинство оппоненток со своего пути. Но Осака способна войти в число тех, кто навяжет лидеру мирового рейтинга реальную борьбу.

Главная проблема японки – травмы. В хорошей форме она регулярно напоминают лучшую версию себя, которая брала титулы на мэйджорах. Но едва ли приходится говорить об оптимальных кондициях Осаки в Индиан-Уэллсе. Старт сезона у нее получился скомканным, в том числе омраченным снятием по ходу Australian Open. А на нынешнем турнире спортсменка выступает без блеска, что подтверждает проигрыш сета в каждом из матчей.

Резюмируя, не ждем серьезную интригу в предстоящей встрече. На опыте Осака может навязать локальную борьбу, но чему-то более внушительному наверняка не даст случиться невзрачная форма. Играем победу Соболенко в двух сетах.