Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 марта 15:56ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко – Наоми Осака, 10 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Примы мирового тенниса
Александр Бокулёв

В четвертом круге хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся белоруска Арина Соболенко и Наоми Осака – одни из самых узнаваемых теннисисток современности. Кто окажется сильнее в противостоянии действующей и бывшей первых ракеток мира?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 10.03.2026, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Химено Сакацумэ (Япония) – 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:1

Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 6:1, 3:6, 6:1

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада, 10) – Аманда Анисимова (США, 6)

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при одном поражении. На турнире в Индиан-Уэллсе лучшие результаты показывала в 2023 и 2025 гг., когда проигрывала в финалах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Наоми Осака

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на Открытом чемпионате Австралии снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала пять побед при одном поражении. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2018 г., а в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели один официальный очный матч – на US Open в 2018 г. Тогда Осака выиграла со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают явной фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на её победу и 5,80 на успех Осаки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Единственный очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда ОсакиТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,165,801,841,96

Прогноз и ставка

Свернуть

Соболенко окрылена помолвкой и мотивирована впервые в карьере взять титул в Индиан-Уэллсе. С рядовыми соперницами у нее по-прежнему почти не возникает проблем. Белоруска сметает большинство оппоненток со своего пути. Но Осака способна войти в число тех, кто навяжет лидеру мирового рейтинга реальную борьбу.

Главная проблема японки – травмы. В хорошей форме она регулярно напоминают лучшую версию себя, которая брала титулы на мэйджорах. Но едва ли приходится говорить об оптимальных кондициях Осаки в Индиан-Уэллсе. Старт сезона у нее получился скомканным, в том числе омраченным снятием по ходу Australian Open. А на нынешнем турнире спортсменка выступает без блеска, что подтверждает проигрыш сета в каждом из матчей.

Резюмируя, не ждем серьезную интригу в предстоящей встрече. На опыте Осака может навязать локальную борьбу, но чему-то более внушительному наверняка не даст случиться невзрачная форма. Играем победу Соболенко в двух сетах.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer296 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё