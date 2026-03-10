Арина Соболенко – Наоми Осака, 10 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Партнерский проект
В четвертом круге хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся белоруска Арина Соболенко и Наоми Осака – одни из самых узнаваемых теннисисток современности. Кто окажется сильнее в противостоянии действующей и бывшей первых ракеток мира?
Дата / Время: 10.03.2026, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада, 10) – Аманда Анисимова (США, 6)
Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при одном поражении. На турнире в Индиан-Уэллсе лучшие результаты показывала в 2023 и 2025 гг., когда проигрывала в финалах.
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на Открытом чемпионате Австралии снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала пять побед при одном поражении. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2018 г., а в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч – на US Open в 2018 г. Тогда Осака выиграла со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
Букмекеры считают явной фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на её победу и 5,80 на успех Осаки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (18,5).
Соболенко окрылена помолвкой и мотивирована впервые в карьере взять титул в Индиан-Уэллсе. С рядовыми соперницами у нее по-прежнему почти не возникает проблем. Белоруска сметает большинство оппоненток со своего пути. Но Осака способна войти в число тех, кто навяжет лидеру мирового рейтинга реальную борьбу.
Главная проблема японки – травмы. В хорошей форме она регулярно напоминают лучшую версию себя, которая брала титулы на мэйджорах. Но едва ли приходится говорить об оптимальных кондициях Осаки в Индиан-Уэллсе. Старт сезона у нее получился скомканным, в том числе омраченным снятием по ходу Australian Open. А на нынешнем турнире спортсменка выступает без блеска, что подтверждает проигрыш сета в каждом из матчей.
Резюмируя, не ждем серьезную интригу в предстоящей встрече. На опыте Осака может навязать локальную борьбу, но чему-то более внушительному наверняка не даст случиться невзрачная форма. Играем победу Соболенко в двух сетах.