Салават Юлаев - Локомотив, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Сильнейший клуб КХЛ пока уверенно продвигается по турнирной сетке. На стадии плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, и то вне рамок основного времени - 1:2 от «Спартака» в овертайме. После этого «железнодорожники» одержали шесть побед кряду, включая три - над «Салаватом». Первые четвертьфинальные игры в Ярославле выдались не слишком зрелищными и закончились скорее с футбольными счетами, чем хоккейными: 1:0 и 2:0. В Уфе в воскресенье было гораздо веселее: «Локо» трижды выходил вперед, «Салават» дважды сравнивал счет. Итоговый результат - 3:2 в пользу действующего чемпиона. Во вторник парни Боба Хартли могут закрыть четвертьфинальную серию, обеспечив себе несколько лишних дней отдыха.

Полагаем, что близость полуфиналов поспособствует повышенной концентрации внимания у фаворита. «Локомотив» постарается сыграть в Уфе надежно, прагматично, на результат. Наш прогноз на игру: тотал меньше 4.5.

В PARI этот исход котируется за 1.80.