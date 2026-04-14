Салават Юлаев - Локомотив, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги пока в полной мере оправдывает свой статус и в этом сезоне. В 1/8 финала «Локомотив» убрал со своего пути «Спартак», а теперь близок еще к одной досрочной победе в серии - над «Салаватом Юлаевым». Первый полуфиналист Кубка Гагарина определится уже во вторник?
Турнир: FONBET КХЛ, 1/4 финала, четвертый матч
Счет серии: 0:3
Стадион: УСА «Уфа-Арена» (Уфа)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Салават Юлаев»
|14
|2
|25
|95-117
|«Локомотив»
|25
|2
|14
|117-95
Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Салават Юлаев»
2:3
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|10.04.2026
|«Локомотив»
2:0
«Салават Юлаев»
Плей-офф КХЛ
|08.04.2026
|«Локомотив»
1:0
«Салават Юлаев»
Плей-офф КХЛ
|02.04.2026
|«Салават Юлаев»
4:3 ОТ
«Автомобилист»
Плей-офф КХЛ
|31.03.2026
|«Автомобилист»
5:2
«Салават Юлаев»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Салават Юлаев»
2:3
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|10.04.2026
|«Локомотив»
2:0
«Салават Юлаев»
Плей-офф КХЛ
|08.04.2026
|«Локомотив»
1:0
«Салават Юлаев»
Плей-офф КХЛ
|01.04.2026
|«Локомотив»
3:2
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|30.03.2026
|«Спартак»
0:2
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
Сильнейший клуб КХЛ пока уверенно продвигается по турнирной сетке. На стадии плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, и то вне рамок основного времени - 1:2 от «Спартака» в овертайме. После этого «железнодорожники» одержали шесть побед кряду, включая три - над «Салаватом». Первые четвертьфинальные игры в Ярославле выдались не слишком зрелищными и закончились скорее с футбольными счетами, чем хоккейными: 1:0 и 2:0. В Уфе в воскресенье было гораздо веселее: «Локо» трижды выходил вперед, «Салават» дважды сравнивал счет. Итоговый результат - 3:2 в пользу действующего чемпиона. Во вторник парни Боба Хартли могут закрыть четвертьфинальную серию, обеспечив себе несколько лишних дней отдыха.
Полагаем, что близость полуфиналов поспособствует повышенной концентрации внимания у фаворита. «Локомотив» постарается сыграть в Уфе надежно, прагматично, на результат. Наш прогноз на игру: тотал меньше 4.5.
В PARI этот исход котируется за 1.80.
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Коэффициент на победу чемпиона в PARI всего 0.03 не дотягивает до двойки. Успех уфимцев котируется за 3.55, ничья - за 3.80.
Железнодорожники в этой паре побеждают значительно чаще, чем проигрывают (25-14). Аналитики и в предстоящем матче отдают предпочтение команде Хартли.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте уфимского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 900 рублей.
PARI принимает ставки на второй подряд триумф Ярославля в КХЛ с коэффициентом 3.20. Ниже котировка только на успех «Металлурга» (2.70).