Салават Юлаев - Локомотив, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Чемпион несется к полуфиналу
Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги пока в полной мере оправдывает свой статус и в этом сезоне. В 1/8 финала «Локомотив» убрал со своего пути «Спартак», а теперь близок еще к одной досрочной победе в серии - над «Салаватом Юлаевым». Первый полуфиналист Кубка Гагарина определится уже во вторник?

«Салават Юлаев» (Уфа) 

14.04.2026, Вт

17:00 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 3.55

Х - 3.80

П2 - 1.97

Турнир: FONBET КХЛ, 1/4 финала, четвертый матч

Счет серии: 0:3

Стадион: УСА «Уфа-Арена» (Уфа)

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Салават Юлаев»1422595-117
«Локомотив»25214117-95

Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:

12.04.2026«Салават Юлаев»

2:3

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

10.04.2026«Локомотив»

2:0

«Салават Юлаев»

Плей-офф КХЛ

08.04.2026«Локомотив»

1:0

«Салават Юлаев»

Плей-офф КХЛ

02.04.2026«Салават Юлаев»

4:3 ОТ

«Автомобилист»

Плей-офф КХЛ

31.03.2026«Автомобилист»

5:2

«Салават Юлаев»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

12.04.2026«Салават Юлаев»

2:3

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

10.04.2026«Локомотив»

2:0

«Салават Юлаев»

Плей-офф КХЛ

08.04.2026«Локомотив»

1:0

«Салават Юлаев»

Плей-офф КХЛ

01.04.2026«Локомотив»

3:2

«Спартак»

Плей-офф КХЛ

30.03.2026«Спартак»

0:2

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

Сильнейший клуб КХЛ пока уверенно продвигается по турнирной сетке. На стадии плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, и то вне рамок основного времени - 1:2 от «Спартака» в овертайме. После этого «железнодорожники» одержали шесть побед кряду, включая три - над «Салаватом». Первые четвертьфинальные игры в Ярославле выдались не слишком зрелищными и закончились скорее с футбольными счетами, чем хоккейными: 1:0 и 2:0.  В Уфе в воскресенье было гораздо веселее: «Локо» трижды выходил вперед, «Салават» дважды сравнивал счет. Итоговый результат - 3:2 в пользу действующего чемпиона. Во вторник парни Боба Хартли могут закрыть четвертьфинальную серию, обеспечив себе несколько лишних дней отдыха.

Полагаем, что близость полуфиналов поспособствует повышенной концентрации внимания у фаворита. «Локомотив» постарается сыграть в Уфе надежно, прагматично, на результат. Наш прогноз на игру: тотал меньше 4.5.

В PARI этот исход котируется за 1.80.

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициент на победу чемпиона в PARI всего 0.03 не дотягивает до двойки. Успех уфимцев котируется за 3.55, ничья - за 3.80.

Кто выиграет в матче «Салават Юлаев» - «Локомотив»?

Железнодорожники в этой паре побеждают значительно чаще, чем проигрывают (25-14). Аналитики и в предстоящем матче отдают предпочтение команде Хартли.  

Где купить билет на матч «Салават Юлаев» - «Локомотив»?

Билеты на игру  можно приобрести на официальном сайте уфимского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 900 рублей. 

«Локомотив» защитит чемпионский титул?

PARI принимает ставки на второй подряд триумф Ярославля в КХЛ с коэффициентом 3.20. Ниже котировка только на успех «Металлурга» (2.70). 

