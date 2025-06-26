Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид, 27 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Рано утром в пятницу, 27 июня, в заключительном туре группового этапа Клубного чемпионата мира лиссабонская «Бенфика» встретится с мадридским «Реалом». Победитель гарантированно займет первое место в группе Н, а проигравший с большой долей вероятности останется без плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком в Филадельфии.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа Н, 3-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия, Пельсиньвания, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Зальцбург»
|0
0
1
1:5
|«Реал»
|1
0
0
5:1
Последние пять игр «Зальцбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|«Зальцбург»
|0:0
|«Аль-Хиляль»
|Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Пачука»
1:2
«Зальцбург»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Зальцбург»
4:2
«Рапид»
Чемпионат Австрии
|18.05.2025
|«Блау-Вайс»
1:2
«Зальцбург»
Чемпионат Австрии
|09.05.2025
|«Штурм»
4:2
«Зальцбург»
Чемпионат Австрии
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Реал»
3:1
«Пачука»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Реал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
|14.05.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Примера
Группа Н
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Реал
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2. Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3. Аль-Хиляль
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4. Пачука
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
В параллельном матче уже доказавший на турнире свою состоятельность «Аль-Хиляль» встречается с мексиканской «Пачукой». Учитывая довольно высокую вероятность победы аравийцев над аутсайдером группы, проигравший в матче «Зальцбург» - «Реал» не сможет продолжить выступление на турнире и не сумеет преодолеть групповой этап. Ничья в Филадельфии, где встречаются австрийский и испанский клубы, не устроит «Ред Булл», у которых разница забитых и пропущенных мячей, пусть на один, но хуже. Получается, что команда из Вены обречена играть на победу.
Водные довольно просты и понятны. «Быки» будут вынуждены идти вперед и оголять тылы. Пользоваться этим мадридцы умеют, кто бы и как долго не стоял у руля команды. Играть против «Реала», который изначально устраивает ничья, - занятие крайне проблематичное. Даже без Мбаппе «сливочные» наверняка не раз сумеют подобрать ключи к воротам соперника.
Сумеют ли мадридцы сыграть на ноль? Пока Тибо Куртуа с «сухарем» не закончил ни одного из двух проведенных матчей. Пусть в матче с «Аль-Хилялем» гол в его ворота влетел с 11-метровой отметки, а «Пачука» смогла отличиться лишь в самой концовке при комфортном для «Реала» счете 3:0, да еще и играя почти весь матч в большинстве. Статистика - штука упрямая. Добавляем к победе «Реала» как минимум один гол «Зальцбурга». Выбор редакции - команда Хаби Алонсо победит и оба соперника забьют.
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Потери
«Зальцбург»: Шлагер, Кавамура, Сульцбакер (все - травмы). Помимо этого запрет на участие в матче наложен на 11 футболистов.
«Реал»: Асенсио (дисквалификация). Алаба, Менди, Камавинга, Карвахаль, Милитао (все - травма). Мбаппе (болезнь).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зальцбург» - «Реал»:
|Позиция
|«Зальцбург»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|52. Завешицки
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|22. Лайнер
12. Александер-Арнольд
Защитник
|Защитник
|2. Расмуссен
22. Рюдигер
Защитник
|Защитник
|23. Гаду
20. Гарсия
Защитник
|Защитник
|13. Кретциг
14. Тчуамени
Защитник
|Полузащитник
|45. Доржеле
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Диабате
5. Беллингем
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бидструп
15. Гюлер
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Глух
21. Диас
Полузащитник
|Нападающий
|9. Онисиво
7. Винисиус Жуниор
Полузащитник
|Нападающий
|20. Байду
30. Торрес
Нападающий
|Главный тренер
|Томас Леч
Хаби Алонсо
Главный тренер
Эксперты FONBET, судя по котировкам, практически не сомневаются в победе команды Хаби Алонсо. Вероятность победы мадридского клуба оценена весьма скромным коэффициентом 1.28. Ничья котируется за 6.10. На выигрыш португальской команды предлагается заключить пари за завораживающие 9.50.
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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за победу испанского клуба 0:2. Успешная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 8.50. На 0:3 можно поставить за 9.00.
На то, что счет в игре откроют игроки «Реала» предлагается заключить пари с коэффициентом 1.27. Ставка на то, что первыми отличатся австрийцы, будет рассчитана по кэфу 3.60.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Из стана мадридского клуба поступила информация, что французский форвард приболел (брюшной грипп), так что появление одной из главных звезд испанского гранда на поле под вопросом.
Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:
ПСЖ - 3.75
«Манчестер Сити» - 5.50
«Бавария» - 6.00
Поставить на чемпионство «Реала» можно с коэффициентом 6.50. Триумф на турнире «Бенфики» котируется за 50.00.