Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид, 27 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В параллельном матче уже доказавший на турнире свою состоятельность «Аль-Хиляль» встречается с мексиканской «Пачукой». Учитывая довольно высокую вероятность победы аравийцев над аутсайдером группы, проигравший в матче «Зальцбург» - «Реал» не сможет продолжить выступление на турнире и не сумеет преодолеть групповой этап. Ничья в Филадельфии, где встречаются австрийский и испанский клубы, не устроит «Ред Булл», у которых разница забитых и пропущенных мячей, пусть на один, но хуже. Получается, что команда из Вены обречена играть на победу.

Водные довольно просты и понятны. «Быки» будут вынуждены идти вперед и оголять тылы. Пользоваться этим мадридцы умеют, кто бы и как долго не стоял у руля команды. Играть против «Реала», который изначально устраивает ничья, - занятие крайне проблематичное. Даже без Мбаппе «сливочные» наверняка не раз сумеют подобрать ключи к воротам соперника.

Сумеют ли мадридцы сыграть на ноль? Пока Тибо Куртуа с «сухарем» не закончил ни одного из двух проведенных матчей. Пусть в матче с «Аль-Хилялем» гол в его ворота влетел с 11-метровой отметки, а «Пачука» смогла отличиться лишь в самой концовке при комфортном для «Реала» счете 3:0, да еще и играя почти весь матч в большинстве. Статистика - штука упрямая. Добавляем к победе «Реала» как минимум один гол «Зальцбурга». Выбор редакции - команда Хаби Алонсо победит и оба соперника забьют.