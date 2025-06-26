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24 июня 9:51ГлавнаяПрогнозы

Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид, 27 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Проигравший остается без плей-офф
Руслан Ипполитов

 

Рано утром в пятницу, 27 июня, в заключительном туре группового этапа Клубного чемпионата мира лиссабонская «Бенфика» встретится с мадридским «Реалом». Победитель гарантированно займет первое место в группе Н, а проигравший с большой долей вероятности останется без плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком в Филадельфии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«РБ Зальцбург» (Вена, Австрия)

27.06.2025, Пт

04:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 9.50

Х - 6.10

П2 - 1.28

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа Н, 3-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия, Пельсиньвания, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Зальцбург»0

0

1

1:5

«Реал»1

0

0

5:1

Последние пять игр «Зальцбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025«Зальцбург»0:0«Аль-Хиляль» Клубный чемпионат мира
19.06.2025«Пачука»

1:2

«Зальцбург»

 Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Зальцбург»

4:2

«Рапид»

Чемпионат Австрии

18.05.2025«Блау-Вайс»

1:2

«Зальцбург»

Чемпионат Австрии

09.05.2025«Штурм»

4:2

«Зальцбург»

Чемпионат Австрии

Последние пять игр  «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Реал»

3:1

«Пачука»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Реал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

14.05.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Примера

Турнирное положение 

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Группа Н

КомандаИВНПМО
1. Реал21104-24
2. Зальцбург21102-14
3. Аль-Хиляль20201-12
4. Пачука20022-50

Прогноз на матч

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В параллельном матче уже доказавший на турнире свою состоятельность «Аль-Хиляль» встречается с мексиканской «Пачукой». Учитывая довольно высокую вероятность победы аравийцев над аутсайдером группы, проигравший в матче «Зальцбург» - «Реал» не сможет продолжить выступление на турнире и не сумеет преодолеть групповой этап. Ничья в Филадельфии, где встречаются австрийский и испанский клубы, не устроит «Ред Булл», у которых разница забитых и пропущенных мячей, пусть на один, но хуже. Получается, что команда из Вены обречена играть на победу.

Водные довольно просты и понятны. «Быки» будут вынуждены идти вперед и оголять тылы. Пользоваться этим мадридцы умеют, кто бы и как долго не стоял у руля команды. Играть против «Реала», который изначально устраивает ничья, - занятие крайне проблематичное. Даже без Мбаппе «сливочные» наверняка не раз сумеют подобрать ключи к воротам соперника.

Сумеют ли мадридцы сыграть на ноль? Пока Тибо Куртуа с «сухарем» не закончил ни одного из двух проведенных матчей. Пусть в матче с «Аль-Хилялем» гол в его ворота влетел с 11-метровой отметки, а «Пачука» смогла отличиться лишь в самой концовке при комфортном для «Реала» счете 3:0, да еще и играя почти весь матч в большинстве. Статистика - штука упрямая. Добавляем к победе «Реала» как минимум один гол «Зальцбурга». Выбор редакции - команда Хаби Алонсо победит и оба соперника забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все матчи Клубного чемпионата мира по футболу транслирует Okko.

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Составы команд

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Потери

«Зальцбург»: Шлагер, Кавамура, Сульцбакер (все - травмы). Помимо этого запрет на участие в матче наложен на 11 футболистов.

 «Реал»: Асенсио (дисквалификация). Алаба, Менди, Камавинга, Карвахаль, Милитао (все - травма). Мбаппе (болезнь).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зальцбург» - «Реал»:

Позиция«Зальцбург»

«Реал»

Позиция

Вратарь52. Завешицки

1. Куртуа

Вратарь

Защитник22. Лайнер

12. Александер-Арнольд

Защитник

Защитник2. Расмуссен

22. Рюдигер

Защитник

Защитник23. Гаду

20. Гарсия

Защитник

Защитник13. Кретциг

14. Тчуамени

Защитник

Полузащитник 45. Доржеле

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник 5. Диабате

5. Беллингем

Полузащитник 

Полузащитник18. Бидструп

15. Гюлер

Полузащитник

Полузащитник30. Глух

21. Диас

Полузащитник

Нападающий9. Онисиво

7. Винисиус Жуниор

Полузащитник

Нападающий20. Байду

30. Торрес

Нападающий

Главный тренерТомас Леч

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET, судя по котировкам, практически не сомневаются в победе команды Хаби Алонсо. Вероятность победы мадридского клуба оценена весьма скромным коэффициентом 1.28. Ничья котируется за 6.10. На выигрыш португальской команды предлагается заключить пари за завораживающие 9.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зальцбург» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за победу испанского клуба 0:2. Успешная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 8.50. На 0:3 можно поставить за 9.00

Кто откроет счет в матче «Зальцбург» - «Реал»?

На то, что счет в игре откроют игроки «Реала» предлагается заключить пари с коэффициентом 1.27. Ставка на то, что первыми отличатся австрийцы, будет рассчитана по кэфу 3.60.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сыграет ли Килиан Мбаппе?

Из стана мадридского клуба поступила информация, что французский форвард приболел (брюшной грипп), так что появление одной из главных звезд испанского гранда на поле под вопросом.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:

ПСЖ - 3.75

«Манчестер Сити» - 5.50

«Бавария» - 6.00

Поставить на чемпионство «Реала» можно с коэффициентом 6.50. Триумф на турнире «Бенфики» котируется за 50.00.

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