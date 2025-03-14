Сан-Хосе — Вашингтон, 16 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Казалось бы, что интриги во встрече лучшей команды Восточной конференции и худшей на Западе интриги нет никакой, но «Сан-Хосе» традиционно является неудобным соперником для «Столичных». Да и результат последнего матча «Вашингтона» немного смутил. Сам факт поражения в Лос-Анджелесе ничего не значит, а вот как случился этот проигрыш - тема дискуссионная.

Пятиматчевая победная серия «Кэпиталз» прервалась. Игроки «Вашингтона» так и не смогли распечатать ворота «Королей». Естественно остался без голов и результативных очков Александр Овечкин. Капитан впервые в текущем сезоне ушел с площадки, не нанеся ни одного броска по воротам противника. Даже при игре в большинстве Ови ни разу не выстрелил.

Голевая засуха не может продолжаться долго. Ни у «Вашингтона», ни у его капитана в частности. За победу гостей предложен весьма скромный коэффициент, так что остановим выбор на персональных показателях Овечкина. Предположим, что на этот раз Александр, которому до рекорда Гретцки остается восемь шайб, свой гол забьет.