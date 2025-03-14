Сан-Хосе — Вашингтон, 16 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на воскресенье, 16 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-хосе». Встреча начнется в полночь по Москве. «Столичные» продолжают с солидным отрывом возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин неуклонно приближается к рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сан-Хосе Шаркс»
16.03.2025, Вс
00:01 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 4.60
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Эй-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Сан-Хосе»
|17
|11
|90-79
|«Вашингтон»
|11
|17
|79-90
Последние пять матчей «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.03.2025
|«Сан-Хосе»
4:2
«Чикаго»
|12.03.2025
|«Сан-Хосе»
2:3
«Нэшвилл»
|09.03.2025
|«Сан-Хосе»
2:4
«Айлендерс»
|07.03.2025
|«Колорадо»
7:3
«Сан-Хосе»
|05.03.2025
|«Баффало»
2:6
«Сан-Хосе»
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.03.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Вашингтон»
|12.03.2025
|«Анахайм»
4:7
«Вашингтон»
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Сан-Хосе» и «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|04.12.2024
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Сан-Хосе»
|28.11.2023
|«Сан-Хосе»
2:1
«Вашингтон»
|30.10.2023
|«Вашингтон»
3:1
«Сан-Хосе»
|05.03.2023
|«Сан-Хосе»
3:8
«Вашингтон»
|12.02.2023
|«Вашингтон»
1:4
«Сан-Хосе»
«Сан-Хосе»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Селебрини
|49
Строум
63
|Снайпер (голы)
|Тоффоли
|25
Овечкин
33
|Ассистент (передачи)
|Эклунд
|35
Строум
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Блэквуд
|3.00
Томпсон
2.35
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|66
|36
|6
|1
|3
|5
|15
|239-174
|94
|2. Флорида
|66
|35
|2
|4
|0
|3
|22
|218-177
|85
|3. Каролина
|65
|34
|5
|0
|2
|2
|22
|208-176
|82
|4. Торонто
|65
|31
|7
|1
|1
|2
|23
|208-193
|81
|5. Тампа-Бэй
|65
|32
|4
|1
|2
|3
|23
|228-177
|79
|6. Нью-Джерси
|67
|32
|3
|1
|1
|5
|25
|201-170
|78
|7. Оттава
|65
|26
|8
|1
|2
|3
|25
|191-185
|75
|8. Коламбус
|65
|23
|4
|4
|1
|7
|26
|217-217
|70
|9. Рейнджерс
|66
|29
|2
|1
|0
|6
|28
|199-201
|70
|10. Монреаль
|65
|22
|7
|2
|2
|5
|27
|194-215
|69
|11. Детройт
|65
|23
|5
|3
|0
|6
|28
|189-207
|68
|12. Бостон
|67
|23
|7
|0
|1
|7
|29
|182-212
|68
|13. Айлендерс
|64
|23
|4
|2
|1
|6
|28
|174-192
|65
|14. Филадельфия
|67
|17
|6
|5
|3
|5
|31
|191-227
|64
|15. Питтсбург
|68
|18
|8
|1
|5
|5
|31
|195-247
|64
|16. Баффало
|64
|21
|2
|2
|1
|5
|33
|202-227
|56
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|66
|37
|7
|1
|1
|3
|17
|230-153
|94
|2. Даллас
|64
|35
|5
|2
|1
|1
|20
|221-166
|86
|3. Вегас
|65
|36
|2
|1
|2
|5
|19
|219-177
|85
|4. Колорадо
|66
|34
|4
|1
|2
|1
|24
|220-192
|81
|5. Лос-Анджелес
|64
|31
|3
|1
|3
|6
|20
|184-169
|79
|6. Миннесота
|66
|29
|5
|3
|2
|3
|24
|183-188
|79
|7. Эдмонтон
|65
|27
|10
|0
|1
|3
|24
|209-192
|78
|8. Калгари
|64
|24
|3
|3
|2
|9
|23
|167-186
|71
|9. Ванкувер
|65
|23
|5
|2
|1
|10
|24
|178-198
|71
|10. Юта
|65
|21
|7
|1
|3
|8
|25
|185-193
|69
|11. Сент-Луис
|66
|22
|5
|4
|1
|6
|28
|190-199
|69
|12. Анахайм
|65
|20
|5
|3
|2
|5
|30
|175-203
|63
|13. Сиэтл
|66
|22
|5
|1
|3
|1
|34
|197-216
|60
|14. Нэшвилл
|64
|21
|3
|1
|0
|7
|32
|170-211
|57
|15. Чикаго
|66
|17
|2
|1
|2
|7
|37
|180-231
|49
|16. Сан-Хосе
|67
|13
|4
|1
|4
|5
|40
|177-250
|45
«Сан-Хосе»: Рутта, Кутюр, Тран (все - травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Казалось бы, что интриги во встрече лучшей команды Восточной конференции и худшей на Западе интриги нет никакой, но «Сан-Хосе» традиционно является неудобным соперником для «Столичных». Да и результат последнего матча «Вашингтона» немного смутил. Сам факт поражения в Лос-Анджелесе ничего не значит, а вот как случился этот проигрыш - тема дискуссионная.
Пятиматчевая победная серия «Кэпиталз» прервалась. Игроки «Вашингтона» так и не смогли распечатать ворота «Королей». Естественно остался без голов и результативных очков Александр Овечкин. Капитан впервые в текущем сезоне ушел с площадки, не нанеся ни одного броска по воротам противника. Даже при игре в большинстве Ови ни разу не выстрелил.
Голевая засуха не может продолжаться долго. Ни у «Вашингтона», ни у его капитана в частности. За победу гостей предложен весьма скромный коэффициент, так что остановим выбор на персональных показателях Овечкина. Предположим, что на этот раз Александр, которому до рекорда Гретцки остается восемь шайб, свой гол забьет.
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Место в воротах «Шаркс» с большой долей вероятности займет Александр Георгиев, у которого в этом сезоне 38 матчей и 132 пропущенных гола. Заменить его может вызванный в начале марта из фарм-клуба Георгий Романов, не сыгравший пока за первую команду ни минуты. В защите хозяев льда мы увидим Шакира Мухамадуллина, которому грех жаловаться на количество игровых минут в «Сан-Хосе». А в одном из звеньев атаки появится Николай Коваленко, имеющий весьма скромную статистику результативности (6 голов и 11 передач в 49 матчах).
«Вашингтон» выведет на площадку капитан Александр Овечкин. В предыдущем матче регулярки Ови не только не набрал ни одного результативного балла (как, впрочем, и все его партнеры по команде), но и впервые в сезоне не совершил ни одного броска по воротам.
«Столичные» уже обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, а у «Акул» нет шансов туда пробиться.
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