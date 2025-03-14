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14 марта 7:56ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Сан-Хосе — Вашингтон, 16 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин сбавил темп, но рекорд уже совсем близко
Руслан Ипполитов

 

В ночь на воскресенье, 16 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-хосе». Встреча начнется в полночь по Москве. «Столичные» продолжают с солидным отрывом возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин неуклонно приближается к рекорду Уэйна Гретцки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сан-Хосе Шаркс»

16.03.2025, Вс

00:01 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 4.60

Х - 5.10

П2 - 1.57

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Эй-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Сан-Хосе»171190-79
«Вашингтон»111779-90

Последние пять матчей «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.03.2025«Сан-Хосе»

4:2

«Чикаго»

12.03.2025«Сан-Хосе»

2:3

«Нэшвилл»

09.03.2025«Сан-Хосе»

2:4

«Айлендерс»

07.03.2025«Колорадо»

7:3

«Сан-Хосе»

05.03.2025«Баффало»

2:6

«Сан-Хосе»

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.03.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Вашингтон»

12.03.2025«Анахайм»

4:7

«Вашингтон»

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Сан-Хосе» и «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

04.12.2024«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Сан-Хосе»

28.11.2023«Сан-Хосе»

2:1

«Вашингтон»

30.10.2023«Вашингтон»

3:1

«Сан-Хосе»

05.03.2023«Сан-Хосе»

3:8

«Вашингтон»

12.02.2023«Вашингтон»

1:4

«Сан-Хосе»

Лидеры

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«Сан-Хосе»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Селебрини49

Строум

63

Снайпер (голы)Тоффоли25

Овечкин

33

Ассистент (передачи)Эклунд35

Строум

44

Вратарь (коэфф. надежности)Блэквуд3.00

Томпсон

2.35

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6636613515239-17494
2. Флорида6635240322218-17785
3. Каролина6534502222208-17682
4. Торонто6531711223208-19381
5. Тампа-Бэй6532412323228-17779
6. Нью-Джерси6732311525201-17078
7. Оттава6526812325191-18575
8. Коламбус6523441726217-21770
9. Рейнджерс6629210628199-20170
10. Монреаль6522722527194-21569
11. Детройт6523530628189-20768
12. Бостон6723701729182-21268
13. Айлендерс6423421628174-19265
14. Филадельфия6717653531191-22764
15. Питтсбург6818815531195-24764
16. Баффало6421221533202-22756

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6637711317230-15394
2. Даллас6435521120221-16686
3. Вегас6536212519219-17785
4. Колорадо6634412124220-19281
5. Лос-Анджелес6431313620184-16979
6. Миннесота6629532324183-18879
7. Эдмонтон65271001324209-19278
8. Калгари6424332923167-18671
9. Ванкувер65235211024178-19871
10. Юта6521713825185-19369
11. Сент-Луис6622541628190-19969
12. Анахайм6520532530175-20363
13. Сиэтл6622513134197-21660
14. Нэшвилл6421310732170-21157
15. Чикаго6617212737180-23149
16. Сан-Хосе6713414540177-25045

Потери

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«Сан-Хосе»: Рутта, Кутюр, Тран (все - травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

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Казалось бы, что интриги во встрече лучшей команды Восточной конференции и худшей на Западе интриги нет никакой, но «Сан-Хосе» традиционно является неудобным соперником для «Столичных». Да и результат последнего матча «Вашингтона» немного смутил. Сам факт поражения в Лос-Анджелесе ничего не значит, а вот как случился этот проигрыш - тема дискуссионная.

Пятиматчевая победная серия «Кэпиталз» прервалась. Игроки «Вашингтона» так и не смогли распечатать ворота «Королей». Естественно остался без голов и результативных очков Александр Овечкин. Капитан впервые в текущем сезоне ушел с площадки, не нанеся ни одного броска по воротам противника. Даже при игре в большинстве Ови ни разу не выстрелил.

Голевая засуха не может продолжаться долго. Ни у «Вашингтона», ни у его капитана в частности. За победу гостей предложен весьма скромный коэффициент, так что остановим выбор на персональных показателях Овечкина. Предположим, что на этот раз Александр, которому до рекорда Гретцки остается восемь шайб, свой гол забьет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляции можно найти на сайтах официальных букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET за победу «Кэпиталз» в основное время предлагают крайне скромный коэффициент 1.57, а за итоговый выигрыш - 1.35. Номинал сыгравшей ставки на успех «Шаркс» будет умножен на весомые 4.60. Ничья котируется за 5.10.

Вопросы и ответы

Есть ли российские игроки в «Сан-Хосе»?

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Место в воротах «Шаркс» с большой долей вероятности займет Александр Георгиев, у которого в этом сезоне 38 матчей и 132 пропущенных гола. Заменить его может вызванный в начале марта из фарм-клуба Георгий Романов, не сыгравший пока за первую команду ни минуты. В защите хозяев льда мы увидим Шакира Мухамадуллина, которому грех жаловаться на количество игровых минут в «Сан-Хосе». А в одном из звеньев атаки появится Николай Коваленко, имеющий весьма скромную статистику результативности (6 голов и 11 передач в 49 матчах).   

Сыграет ли Александр Овечкин?

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«Вашингтон» выведет на площадку капитан Александр Овечкин. В предыдущем матче регулярки Ови не только не набрал ни одного результативного балла (как, впрочем, и все его партнеры по команде), но и впервые в сезоне не совершил ни одного броска по воротам.

Выйдут ли «Сан-Хосе» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Столичные» уже обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, а у «Акул» нет шансов туда пробиться. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс», «Флорида Пантерз» - по 9.00 

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.

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