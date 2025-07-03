Александра Саснович — Элина Свитолина, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

2 июля во втором круге Уимблдона скрестят ракетки Александра Саснович и Элина Свитолина. Украинская теннисистка находится в мировом рейтинге на более высокой позиции, но спортсменка из Беларуси имеет положительный баланс во встречах с фавориткой предстоящего поединка. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.

Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Александра Саснович (31 год, 107-я ракетка мира)

1-й круг: Варвара Грачева (Франция, 68) — 6:4, 6:7, 7:6

Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира)