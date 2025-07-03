Александра Саснович — Элина Свитолина, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

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2 июля во втором круге Уимблдона скрестят ракетки Александра Саснович и Элина Свитолина. Украинская теннисистка находится в мировом рейтинге на более высокой позиции, но спортсменка из Беларуси имеет положительный баланс во встречах с фавориткой предстоящего поединка. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Александра Саснович (31 год, 107-я ракетка мира)
Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира)
Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. Победительница 11 турниров ITF в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге WTA - 29. В 2025 году выиграла 22 матча, проиграв 16. Полуфиналистка турнира в Клуж-Напоке (хард), в котором уступила Анастасии Потаповой. На «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге.
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде. Экс-третья ракетка мира. Победительница 18 турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне выиграла 30 и проиграла 10 матчей. Победительница турнира в Руане (грунт). Полуфиналистка турнира в Мадриде (хард). Четвертьфиналистка турнира в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард)
На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором уступила Иге Швентек. На Australian Open в четвертьфинале проиграла Мэдисон Киз.
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От первой встречи с украинкой у Саснович остались не самые приятные впечатления, ведь тот финал турнира в Брисбене она проиграла. Зато в двух следующих матчах спортсменка из Беларуси побеждала. На травяном корте дамы раньше отношения не выясняли.
FONBET своими котировками явно дает понять, что украинская теннисистка является явным фаворитом встречи. Заключить пари на победу Свитолиной можно за красноречивые 1,10. Успешная ставка на Саснович может обернуться семикратным увеличением номинала.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Белорусская теннисистка с превеликим трудом преодолела первый раунд турнира, в то время как Свитолина практически не заметила сопротивления в своем дебютном матче на Уимблдоне со стороны выступающей под флагом Венгрии Анны Бондарь. Немного настораживают 13 двойных ошибок Александры, да и матч, длившийся 204 минуты, вышел энергозатратным для Саснович.
Фаворит пары очевиден, но, вспоминая как мощно подавала Александра в предыдущей игре и как сражалась на брейк-пойнтах, есть надежда, что предстоящий матч не станет легкой прогулкой для украинки, и в нем будет настоящая спортивная борьба. Выбор редакции - тотал больше 18.5. Коэффициент за это предложен не самый впечатляющий, но вполне достойный.