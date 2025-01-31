Кларисса Шилдс — Даниэлла Перкинс, 3 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Шилдс вовсю заглядывает в будущее, бросает вызовы мужчинам (в частности, Джейку Полу) и выглядит максимально уверенно. С этической стороны такое поведение перед боем вызывает вопросы, но в спортивном смысле всё понятно. Безусловно, легендарная американка — очевидная фаворитка противостояния.

Перкинс во многом волею судьбы получила такой бой. У неё яркая личная и спортивная история, но опыт на профессиональном ринге скромен. На помощь пришли в том числе габариты, так как организовать титульный женский поединок в тяжелом весе непросто на физическом уровне.

При этом Перкинс уже 42 года, Шилдс гораздо моложе (29 лет). Это тоже важный фактор, потому что претендентке придется работать интенсивнее, чем во всех прошлых боях, вместе взятых. В лучшем случае это поможет продержаться все десять раундов, но с учетом высоких коэффициентов попробуем заиграть досрочную победу Шилдс. В тяжелом весе её ударная мощь увеличилась, неслучайно в прошлом поединке чемпионке удалось оформить нокаут уже во втором раунде.