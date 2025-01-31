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31 января 18:31ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Кларисса Шилдс — Даниэлла Перкинс, 3 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Определится первая в истории абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В ближайший уикенд во Флинте (штат Мичиган, США) пройдет вечер бокса, который возглавит женский бой за звание абсолютной чемпионки мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Кто окажется сильнее в противостоянии непобежденных американок Клариссы Шилдс и Даниэллы Перкинс?

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Статистика

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Шилдс

 

Перкинс

США

Страна

США

29

Возраст

42

15

Бои

5

15 (3)

Победы (нокауты)

5 (2)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Место в рейтинге BoxRec (женский тяжелый вес)

2

173

Рост (см)

183

173

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Левша

Кларисса Шилдс

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Начала заниматься боксом в 11-летнем возрасте. На любительском уровне стала олимпийской чемпионкой в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также двукратной чемпионкой мира. На профессиональном ринге дебютировала в 2016 году. Выигрывала титулы по самым престижным версиям во втором среднем, среднем, первом среднем весе. В последних двух категориях была абсолютной чемпионкой мира. В последнем поединке в июле во втором раунде нокаутировала Ванессу Лепаж-Жоанисс и забрала титулы WBC и WBF в тяжелой категории, а также пояс WBO в полутяжелой.

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Даниэлла Перкинс

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Профессионально занималась баскетболом, после травмы завершила карьеру и перешла в бокс. На любительском уровне выиграла чемпионат мира в 2019 году. На профессиональном ринге выступает с 2020-го. Выигрывала пояс WBC Silver в тяжелом весе. В последнем бою в июле победила Кристианн Фейхи единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШилдсПобеда ПеркинсДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0512,003,051,33

Прогноз на бой

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Шилдс вовсю заглядывает в будущее, бросает вызовы мужчинам (в частности, Джейку Полу) и выглядит максимально уверенно. С этической стороны такое поведение перед боем вызывает вопросы, но в спортивном смысле всё понятно. Безусловно, легендарная американка — очевидная фаворитка противостояния.

Перкинс во многом волею судьбы получила такой бой. У неё яркая личная и спортивная история, но опыт на профессиональном ринге скромен. На помощь пришли в том числе габариты, так как организовать титульный женский поединок в тяжелом весе непросто на физическом уровне.

При этом Перкинс уже 42 года, Шилдс гораздо моложе (29 лет). Это тоже важный фактор, потому что претендентке придется работать интенсивнее, чем во всех прошлых боях, вместе взятых. В лучшем случае это поможет продержаться все десять раундов, но с учетом высоких коэффициентов попробуем заиграть досрочную победу Шилдс. В тяжелом весе её ударная мощь увеличилась, неслучайно в прошлом поединке чемпионке удалось оформить нокаут уже во втором раунде.

Где смотреть бой Шилдс Перкинс

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Боксерский вечер пройдет на арене «Dort Financial Center» во Флинте (штат Мичиган, США). Турнир начнется в понедельник, 3 февраля, в 03:30 по московскому времени. Главный бой Шилдс — Перкинс стоит ожидать около 06:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Кларисса Шилдс (США) — Даниэлла Перкинс (США). Тяжелый вес. Бой за звание абсолютной чемпионки мира;
  • Джошуа Паган (США) — Рональ Рон (Венесуэла). Легкий вес;
  • Брэндон Мур (США) — Скайлар Лэйси (США). Тяжелый вес;
  • Леон Лоусон-третий (США) — Крис Томпсон (США). Средний вес;
  • Джозеф Хикс-младший (США) — Кеон Папильон (США). Полусредний вес;
  • Кэролайн Вейре (Канада) — Кармен Варгас (США). Полулегкий вес;
  • Саманта Уортингтон (США) — Вайда Масиокайте (Литва). Первый полусредний вес;
  • Жакуан Макилрой (США) — Натан Митчелл (США). Средний вес;
  • Эшлиэнн Лосада (Пуэрто-Рико) — Денизе Моран (США). Второй легчайший вес;
  • Прайс Тейлор (США) — Джерелл Неттлс (США). Тяжелый вес.
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