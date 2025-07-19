Тристан Скулкейт — Денис Шаповалов, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

Партнерский проект
В пятницу, 18 июля, за выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (хард) поспорят Тристан Скулкейт и Денис Шаповалов. Представляющий Канаду Шаповалов получил в Мексике третий номер посева и является записным фаворитом. Его австралийский соперник не входит в первую сотню АТР, но уже успел проявить себя на турнире.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тристан Скулкейт (24 года, 110-я ракетка мира)
Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)
В профессионалах с 2019 года. Побед на турнирах АТР не одерживал. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 102.
В 2025 году в турнирах АТР провел 8 матчей: 4 победы - 4 поражения. Впервые в сезоне прошел на турнирах дальше второго круга.
На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open во втором раунде уступил первой ракетке мира и будущему победителю - Яннику Синнеру.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.
В 2025 году провел 30 матчей: 16 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).
Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Раньше соперники друг с другом на кортах не встречались.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) котируется за 1.72. ТМ 21.5 предложен в линии за 2.00.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Скулкейт не лучшим образом начал свое выступление на турнире, проиграв первый же сет в матче с занимающим 283-е место в рейтинге АТР китайцем У Ибином. Следующие два австралиец взял, но осадок, как говорится, остался. Зато во втором раунде Тристан проявил себя во всей красе, выбив в двух сетах 52-ю ракетку мира и 5-ю на турнире - немца Даниэля Альтмайера.
Оценить степень готовности Шаповалова пока настоящего шанса не было. Его единственным пока соперником в Лос-Кабосе (первый круг сеяный теннисист пропускал) был американец Говинд Нанда из второй половины четвертой сотни мужского рейтинга. Денис большую ставку делал на Уимблдон, на котором вылетел в первом же круге. Сколь яро спортсмен не критиковал бы потом мячи на турнире, в этом результате есть существенная доля и его вины.
Злой после Уимблдона канадец наверняка прилетел в Мексику не просто потренироваться. Его предыдущий соперник не стал лакмусовой бумажкой, но, похоже, канадец в хорошей форме. Вариант его уверенной победы в двух сетах представляется вполне реальным. Выбор редакции - тотал меньше 21.5. Букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.