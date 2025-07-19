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17 июля 8:56ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Тристан Скулкейт — Денис Шаповалов, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

Канадец - вполне вероятный соперник Рублева по финалу
Руслан Ипполитов

В пятницу, 18 июля, за выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (хард) поспорят Тристан Скулкейт и Денис Шаповалов. Представляющий Канаду Шаповалов получил в Мексике третий номер посева и является записным фаворитом. Его австралийский соперник не входит в первую сотню АТР, но уже успел проявить себя на турнире.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тристан Скулкейт (24 года, 110-я ракетка мира)

  • 1-й круг: У Ибин (Китай, 283) — 4:6, 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия, 52) — 6:3, 6:4

Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Говинд Нанда (США, 370) — 6:1, 6:2

Тристан Скулкейт (Австралия)

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В профессионалах с 2019 года. Побед на турнирах АТР не одерживал. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 102.

В 2025 году в турнирах АТР провел 8 матчей: 4 победы - 4 поражения. Впервые в сезоне прошел на турнирах дальше второго круга.

На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open во втором раунде уступил первой ракетке мира и будущему победителю - Яннику Синнеру.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Денис Шаповалов (Канада)

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Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.

В 2025 году провел 30 матчей: 16 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).

Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперники друг с другом на кортах не встречались.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках явное предпочтение отдает Шаповалову. Шансы на победу 3-й ракетки турнира оценена коэфом 1,38. Номинал удачной ставки на австралийца будет умножен на 3.05.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) котируется за 1.72. ТМ 21.5 предложен в линии за 2.00.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СкулкейтаПобеда ШаповаловаТБ (21.5)ТМ (21.5)
FONBET3,051,381.722.00

Прогноз и ставка

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Скулкейт не лучшим образом начал свое выступление на турнире, проиграв первый же сет в матче с занимающим 283-е место в рейтинге АТР китайцем У Ибином. Следующие два австралиец взял, но осадок, как говорится, остался. Зато во втором раунде Тристан проявил себя во всей красе, выбив в двух сетах 52-ю ракетку мира и 5-ю на турнире - немца Даниэля Альтмайера.

Оценить степень готовности Шаповалова пока настоящего шанса не было. Его единственным пока соперником в Лос-Кабосе (первый круг сеяный теннисист пропускал) был американец Говинд Нанда из второй половины четвертой сотни мужского рейтинга. Денис большую ставку делал на Уимблдон, на котором вылетел в первом же круге. Сколь яро спортсмен не критиковал бы потом мячи на турнире, в этом результате есть существенная доля и его вины.

Злой после Уимблдона канадец наверняка прилетел в Мексику не просто потренироваться. Его предыдущий соперник не стал лакмусовой бумажкой, но, похоже, канадец в хорошей форме. Вариант его уверенной победы в двух сетах представляется вполне реальным. Выбор редакции - тотал меньше 21.5. Букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.  

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