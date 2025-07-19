Тристан Скулкейт — Денис Шаповалов, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

Скулкейт не лучшим образом начал свое выступление на турнире, проиграв первый же сет в матче с занимающим 283-е место в рейтинге АТР китайцем У Ибином. Следующие два австралиец взял, но осадок, как говорится, остался. Зато во втором раунде Тристан проявил себя во всей красе, выбив в двух сетах 52-ю ракетку мира и 5-ю на турнире - немца Даниэля Альтмайера.

Оценить степень готовности Шаповалова пока настоящего шанса не было. Его единственным пока соперником в Лос-Кабосе (первый круг сеяный теннисист пропускал) был американец Говинд Нанда из второй половины четвертой сотни мужского рейтинга. Денис большую ставку делал на Уимблдон, на котором вылетел в первом же круге. Сколь яро спортсмен не критиковал бы потом мячи на турнире, в этом результате есть существенная доля и его вины.

Злой после Уимблдона канадец наверняка прилетел в Мексику не просто потренироваться. Его предыдущий соперник не стал лакмусовой бумажкой, но, похоже, канадец в хорошей форме. Вариант его уверенной победы в двух сетах представляется вполне реальным. Выбор редакции - тотал меньше 21.5. Букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.