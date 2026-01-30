Джессика Пегула – Оксана Селехметьева, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между россиянкой Оксаной Селехметьевой и шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Сотворит ли россиянка очередную сенсацию?

Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player