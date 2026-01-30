Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 января 16:50ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Джессика Пегула – Оксана Селехметьева, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Экс-третья ракетка мира опять проиграет «темной лошадке»?
Валентин Васильев
Источник: WTA
Источник: WTA

В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между россиянкой Оксаной Селехметьевой и шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Сотворит ли россиянка очередную сенсацию?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 6:0, 6:2

Оксана Селехметьева (23 года, 101-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Элла Зайдель (Германия) – 6:3, 3:6, 6:0
  • 2-й круг: Паула Бадоса (Испания, 25) – 6:4, 6:4

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Каролина Плишкова (Чехия) – Мэдисон Киз (США, 9)

Джессика Пегула

Свернуть

На счету американки девять титулов основного тура WTA, включая три «тысячника». Она входила в топ-3 мирового рейтинга и сейчас занимает девятое место. Пегула достигала финала US Open и четвертьфиналов на остальных «Шлемах». В прошлом году в третьем круге Australian Open ее выбила Ольга Данилович, занимавшая 55-е место в рейтинге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Оксана Селехметьева 

Свернуть

Россиянка попала в первую сотню мирового рейтинга, выиграв два турнира WTA-125 (Челленджер) осенью прошлого года. Ранее она участвовала в первом круге Australian Open в 2023 г., дважды на «Ролан Гаррос» и один раз на US Open. В лайв-рейтинге Селехметьева достигла уже 76-й строчки.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисистки впервые сойдутся на корте в рамках официального матча.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI ведут Пегулу уверенной фавориткой матча третьего круга. На ее победу можно поставить за коэффициент 1,06. Успех Селехметьевой оценивается в 9,50.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

БК PARI допускает, что этот матч может завершится в двух быстрых сетах. Коэффициент на ТБ (16,5) составляет 1,38. В обратную сторону - 2,80.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ПегулыПобеда СелехметьевойТБ (16,5)ТМ (16,5)
PARI1,069,501,381,38

Прогноз и ставка

Свернуть

Выход в третий круг Australian Open – пока что важнейшее достижение в карьере 23-летней россиянки. Во второмм круге она сенсационно выбила 25-ю сеяную Паулу Бадосу. Пегула в прошлом году тоже уступила на этой стадии «темной лошадке». Высок риск, что в этом матче может провалиться и Пегула, и Селехметьева. Так что возьмем консервативный вариант с неплохим коэффициентом - тотал геймов больше 16,5.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё