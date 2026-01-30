Джессика Пегула – Оксана Селехметьева, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между россиянкой Оксаной Селехметьевой и шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Сотворит ли россиянка очередную сенсацию?
Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени
Арена: имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Оксана Селехметьева (23 года, 101-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Каролина Плишкова (Чехия) – Мэдисон Киз (США, 9)
На счету американки девять титулов основного тура WTA, включая три «тысячника». Она входила в топ-3 мирового рейтинга и сейчас занимает девятое место. Пегула достигала финала US Open и четвертьфиналов на остальных «Шлемах». В прошлом году в третьем круге Australian Open ее выбила Ольга Данилович, занимавшая 55-е место в рейтинге.
Россиянка попала в первую сотню мирового рейтинга, выиграв два турнира WTA-125 (Челленджер) осенью прошлого года. Ранее она участвовала в первом круге Australian Open в 2023 г., дважды на «Ролан Гаррос» и один раз на US Open. В лайв-рейтинге Селехметьева достигла уже 76-й строчки.
Теннисистки впервые сойдутся на корте в рамках официального матча.
Эксперты PARI ведут Пегулу уверенной фавориткой матча третьего круга. На ее победу можно поставить за коэффициент 1,06. Успех Селехметьевой оценивается в 9,50.
БК PARI допускает, что этот матч может завершится в двух быстрых сетах. Коэффициент на ТБ (16,5) составляет 1,38. В обратную сторону - 2,80.
Выход в третий круг Australian Open – пока что важнейшее достижение в карьере 23-летней россиянки. Во второмм круге она сенсационно выбила 25-ю сеяную Паулу Бадосу. Пегула в прошлом году тоже уступила на этой стадии «темной лошадке». Высок риск, что в этом матче может провалиться и Пегула, и Селехметьева. Так что возьмем консервативный вариант с неплохим коэффициентом - тотал геймов больше 16,5.