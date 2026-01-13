Ведомости
Спорт

13 января 19:46 Кубок африканских наций

Сенегал – Египет, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Салах против Мане
Валентин Васильев

Сборные Сенегала и Египта сыграют в первом полуфинале Кубка африканских наций. В отличие от номинальных хозяев, египтяне уже столкнулись с определенными трудностями на турнире, но все же сумели добыть путевку в эту стадию. Лимит удачи для команды Салаха исчерпан?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сенегал

Место в рейтинге ФИФА: 19

14.01.2026, Ср

20:00 МСК

Египет

Место в рейтинге ФИФА: 35

П1 - 2.15

Х - 2.85

П2 - 4.10

Турнир: Кубок африканских наций, полуфинал

Стадион: «Стад Ибн Батута» (Танжер, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Сенегал5267:7
Египет6257:7

Последние пять игр сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2026Мали

0:1

Сенегал

Кубок африканских наций

03.01.2026Сенегал

3:1

Судан

Кубок африканских наций

30.12.2025Бенин

0:3

Сенегал

Кубок африканских наций

27.12.2025Сенегал

1:1

ДР Конго

Кубок африканских наций

23.12.2025Сенегал

3:0

Ботсвана

Кубок африканских наций

Последние пять игр сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026Египет

3:2

Кот-д’Ивуар

Кубок африканских наций

05.01.2026Египет

3:1 (после дополнительного времени)

Бенин

Кубок африканских наций

29.12.2025Ангола

1:1

Египет

Кубок африканских наций

26.12.2025Египет

1:0

ЮАР

Кубок африканских наций

22.12.2025Египет

2:1

Зимбабве

Кубок африканских наций

Календарь игр

1/2 финала

Сенегал - Египет, 14.01.2026. 20:00  

Нигерия - Марокко, 14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Сборная Египта не совсем убедительно начала турнир, выиграв с минимальным преимуществом у скромных национальных команд Зимбабве и ЮАР. В плей-офф «фараоны» прошли Бенин лишь по итогам дополнительного времени, а в четвертьфинале добыли победу над ивуарийцами. Интересно, что в среднем на турнире египтяне позволяют соперникам наносить минимум пять ударов в створ.

Сенегал с точки зрения результатов выглядит более монолитной командой. «Львы Теранги» доминировали в каждом матче на турнире. Средний показатель ожидаемых голов превышает 1,70. Так, во встрече с Ботсваной сенегальцы пробили 17 раз (!) в створ. Атакующая мощь заметна невооруженным взглядом.

Противостояние Салаха и Мане обещает быть интересным. Однако Сенегал имеет больший запас прочности, что и должно сказаться на результате. Прогнозируем победу сборной Сенегала в основное время за коэффициент 2,15.

Бонусы на матч

Трансляции

Прямую трансляцию встречи в Танжере покажет сервис Okko Sport.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Сенегал: Камара, Диао (оба - травмы)

Египет: Хамди (травма)

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI считают, что победа в предстоящей встрече достанется Сенегалу - коэффициент на их победу в основное время составляет 2,15. Успех Египта оценивается в солидные 4,10. Ничейный результат котируется за 2,85.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Сенегал - Египет?

Букмекеры убеждены, что Сенегал должен оправдать фаворитский статус и вырвать итоговую победу.

Где бесплатно смотреть Сенегал - Египет?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

С кем сыграет победитель матча Сенегал - Египет?

Победитель этого матча сыграет в финале против сильнейшего из пары Нигерия - Марокко.

