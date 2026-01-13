Сенегал – Египет, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборные Сенегала и Египта сыграют в первом полуфинале Кубка африканских наций. В отличие от номинальных хозяев, египтяне уже столкнулись с определенными трудностями на турнире, но все же сумели добыть путевку в эту стадию. Лимит удачи для команды Салаха исчерпан?
Турнир: Кубок африканских наций, полуфинал
Стадион: «Стад Ибн Батута» (Танжер, Марокко)
Судьи: еще не определены
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Сенегал
|5
|2
|6
|7:7
|Египет
|6
|2
|5
|7:7
Последние пять игр сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2026
|Мали
0:1
Сенегал
Кубок африканских наций
|03.01.2026
|Сенегал
3:1
Судан
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Бенин
0:3
Сенегал
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Сенегал
1:1
ДР Конго
Кубок африканских наций
|23.12.2025
|Сенегал
3:0
Ботсвана
Кубок африканских наций
Последние пять игр сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|Египет
3:2
Кот-д’Ивуар
Кубок африканских наций
|05.01.2026
|Египет
3:1 (после дополнительного времени)
Бенин
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Ангола
1:1
Египет
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Египет
1:0
ЮАР
Кубок африканских наций
|22.12.2025
|Египет
2:1
Зимбабве
Кубок африканских наций
1/2 финала
Сенегал - Египет, 14.01.2026. 20:00
Нигерия - Марокко, 14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Сборная Египта не совсем убедительно начала турнир, выиграв с минимальным преимуществом у скромных национальных команд Зимбабве и ЮАР. В плей-офф «фараоны» прошли Бенин лишь по итогам дополнительного времени, а в четвертьфинале добыли победу над ивуарийцами. Интересно, что в среднем на турнире египтяне позволяют соперникам наносить минимум пять ударов в створ.
Сенегал с точки зрения результатов выглядит более монолитной командой. «Львы Теранги» доминировали в каждом матче на турнире. Средний показатель ожидаемых голов превышает 1,70. Так, во встрече с Ботсваной сенегальцы пробили 17 раз (!) в створ. Атакующая мощь заметна невооруженным взглядом.
Противостояние Салаха и Мане обещает быть интересным. Однако Сенегал имеет больший запас прочности, что и должно сказаться на результате. Прогнозируем победу сборной Сенегала в основное время за коэффициент 2,15.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию встречи в Танжере покажет сервис Okko Sport.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Сенегал: Камара, Диао (оба - травмы)
Египет: Хамди (травма)
Эксперты PARI считают, что победа в предстоящей встрече достанется Сенегалу - коэффициент на их победу в основное время составляет 2,15. Успех Египта оценивается в солидные 4,10. Ничейный результат котируется за 2,85.
Букмекеры убеждены, что Сенегал должен оправдать фаворитский статус и вырвать итоговую победу.
Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.
Победитель этого матча сыграет в финале против сильнейшего из пары Нигерия - Марокко.