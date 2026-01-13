Сенегал – Египет, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Сборная Египта не совсем убедительно начала турнир, выиграв с минимальным преимуществом у скромных национальных команд Зимбабве и ЮАР. В плей-офф «фараоны» прошли Бенин лишь по итогам дополнительного времени, а в четвертьфинале добыли победу над ивуарийцами. Интересно, что в среднем на турнире египтяне позволяют соперникам наносить минимум пять ударов в створ.

Сенегал с точки зрения результатов выглядит более монолитной командой. «Львы Теранги» доминировали в каждом матче на турнире. Средний показатель ожидаемых голов превышает 1,70. Так, во встрече с Ботсваной сенегальцы пробили 17 раз (!) в створ. Атакующая мощь заметна невооруженным взглядом.

Противостояние Салаха и Мане обещает быть интересным. Однако Сенегал имеет больший запас прочности, что и должно сказаться на результате. Прогнозируем победу сборной Сенегала в основное время за коэффициент 2,15.