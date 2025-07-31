Анастасия Севастова — Джессика Пегула, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

Экс-третья ракетка мира в одиночном разряде и экс-первая — в парном. Финалистка трёх турниров Большого шлема (по разу — в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах). Финалистка Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 16 турниров WTA (из них девять — в одиночном разряде). Победительница United Cup-2023) в составе сборной США. Профессионал с 2009 года.

В текущем сезоне 35 побед и 14 поражений в 49 матчах. Победительница турниров в Бад-Хомбурге (трава), Чарльстоне (грунт) и Остине (хард). Финалистка турнира в Майми (хард), где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Финалистка турнира в Аделаиде (хард). Четвертьфиналистка турниров в Штутгарте (грунт), Дохе (хард).

На Уимблдоне вылетела в первом раунде. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам 4-го круга. На Australian Open проиграла в 3-м раунде одиночного разряда.