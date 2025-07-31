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31 июля 13:23ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анастасия Севастова — Джессика Пегула, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

Единственную очную встречу соперниц выиграла американка
Руслан Ипполитов

В пятницу, 1 августа, на женском одиночном турнире в Монреале за право сыграть в четвертьфинале поспорят Анастасия Севастова и Джессика Пегула. Американка занимает четвертую строчку в рейтинге WTA и получила в Канаде третий номер посева. Буккекеры называют Джессику явным фаворитом предстоящей встречи . Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анастасия Севастова (35 лет, 386-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Айла Томлянович (Австралия, 79) — 6:3, 3:6, 6:4
  • 2-й круг: Магда Линетт (Польша, 29) — 6:3, 4:6, 6:4

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция, 77) — 7:5, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия)

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Полуфиналистка Открытого чемпионата США-2018 в одиночном разряде. Победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. Лучшее место в мировом женском рейтинге - 11. Профессионал с 2006 года. 

В 2025 году провела 12 матчей: 5 побед - 7 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Рабате (грунт).  

На Уимблдоне в 1-м круге проиграла 4-й ракетке мира Жасмин Паолини.

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Джессика Пегула (США)

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Экс-третья ракетка мира в одиночном разряде и экс-первая — в парном. Финалистка трёх турниров Большого шлема (по разу — в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах). Финалистка Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 16 турниров WTA (из них девять — в одиночном разряде). Победительница United Cup-2023) в составе сборной США. Профессионал с 2009 года. 

В текущем сезоне 35 побед и 14 поражений в 49 матчах. Победительница турниров в Бад-Хомбурге (трава), Чарльстоне (грунт) и Остине (хард). Финалистка турнира в Майми (хард), где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Финалистка турнира в Аделаиде (хард). Четвертьфиналистка турниров в Штутгарте (грунт), Дохе (хард).

На Уимблдоне вылетела в первом раунде. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам 4-го круга. На Australian Open проиграла в 3-м раунде одиночного разряда.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственная встреча соперниц в турнирах WTA до этого момента состоялась во втором круге турнира в Чаосльстоне-2018 (хард). Тот матч в двух сетах выиграла Пегула - 6:4, 6:2.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках отдает явное предпочтение 4-й ракетке мира. Вероятность победы Пегулы котируется за 1.17. Удачная ставка на Севастову сулит пятикратную выплату.

Ставки на тотал

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Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 19.5 (не меньше 20 геймов в матче) - 1.98. Тотал меньше 19.5 идет за 1.83.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СевастовойПобеда ПегулыТБ (19.5)ТМ (19.5)
FONBET5.001.171.981.83

Прогноз и ставка

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Фаворит пары очевиден и нет необходимости перечислять достоинства американки. Не станем сильно рисковать и остановим свой выбор на победе Пегулы с форой в 5.5 геймов. Почти нет сомнений, что Джессика победит в двух сетах. Можно было бы взять и большую фору, но доехать такой ставке может помешать расслабленность американки на отдельно взятом отрезке матча.  

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