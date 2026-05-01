Севилья - Манчестер Юнайтед, прогноз на 20 апреля: коэффициенты и ставки на матч Лиги Европы

Партнерский проект
В четверг, 20 апреля, определятся все участники полуфинала Лиги Европы. Самое пристальное внимание привлекает противостояние «Севильи» с «Манчестер Юнайтед». Испанцы устроили фантастический камбэк на «Олд Траффорд» и горят желанием доделать начатое в Англии дома. Удастся ли? Заглянем в историю встреч и котировки букмекеров!
Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/2 финала, ответный матч
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
«Севилья»
2
2
0
6-4
«МЮ»
0
2
2
4-6
Последние пять игр «Севильи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.04.2023
«Валенсия»
0:2
«Севилья»
Примера
13.04.2023
«МЮ»
2:2
«Севилья»
ЛЕ
07.04.2023
«Севилья»
2:2
«Сельта»
Примера
01.04.2023
«Кадис»
0:2
«Севилья»
Примера
19.03.2023
«Хетафе»
2:0
«Севилья»
Примера
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.04.2023
«Ноттингем»
0:2
«МЮ»
ЛЕ
13.04.2023
«МЮ»
2:2
«Севилья»
ЛЕ
08.04.2023
«МЮ»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
05.04.2023
«МЮ»
1:0
«Брентфорд»
АПЛ
02.04.2023
«Ньюкасл»
2:0
«МЮ»
АПЛ
¼ финала:
Букмекеры считают фаворитом противостояния «Манчестер Юнайтед», хотя аргументов в пользу его соперника более чем достаточно. Во-первых, составы: гости понесли ощутимые потери во всех линиях кроме вратарской, тогда как у хозяев все основные исполнители на месте. Во-вторых, фактор поля: «Севилье» обеспечена горячая поддержка трибун. Наконец, статистика - она тоже против «МЮ». Манкунианцы еще ни разу не побеждали «Севилью». Совокупность этих факторов позволяет нам предположить, что хозяева не проиграют. По крайней мере в основное время!
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах БК Winline. Следить за игрой можно также на ведущих спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Севилья»: нет
«Манчестер Юнайтед»: Мартинес, Варан, Забитцер, ван де Бек, Рашфорд, Гарначо (все - травмы), Гринвуд (отстранение)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «МЮ»
|Позиция
|«Севилья»
|«МЮ»
|Вратарь
|1. Дмитрович
|1. Де Хеа
|Защитник
|16. Навас
|29. Ван-Биссака
|Защитник
|6. Гудель
|5. Магуайр
|Защитник
|22. Баде
|2. Линделёф
|Защитник
|19. Акунья
|20. Далот
|Полузащитник
|10. Ракитич
|18. Каземиро
|Полузащитник
|20. Фернандо
|14. Эриксен
|Полузащитник
|17. Ламела
|8. Фернандеш
|Нападающий
|7. Сусо
|21. Антони
|Нападающий
|25. Хиль
|25. Санчо
|Нападающий
|15. Эн-Несири
|27. Марсиль
|Главный тренер
|Хосе Луис Мендилибар
|Эрик тен Хаг
|Победа «Севильи»
|Ничья
|Победа «МЮ»
|PARI
|3,45
|3,65
|2,05
|«Марафон»
|3,68
|3,85
|2,13
|«Олимп»
|3,34
|3,64
|2,17
|«Бетсити»
|3,60
|3,80
|2,06
|«Лига Ставок»
|3,40
|3,70
|2,20
Если выбираете пари на исход, то лучший коэффициент на победу «Севильи» в прематче дает «Марафон». Самый высокий кэф на победу второй команды выкатила «Лига Ставок». Если уверены, что основное время закончится вничью, то вам в «Марафон».
Несмотря на результат первого матча и обилие потерь у Эрика тен Хага, аналитики букмекерских компаний по-прежнему отдают предпочтение в паре британцам. Коэффициенты на победу испанцев в среднем в полтора раза выше. Соответственно, их шансы ниже.
Прямой эфир начнется в четверг, 20 апреля, в 21:45 по московскому времени.
Легальные российские букмекеры предлагают довольно высокие коэффициенты на все три основных исхода, и особенно - на победу хозяев. Прежде чем выбрать контору для игры, советуем изучить наш рейтинг.
Решающий матч турнира состоится 31 мая 2023 года на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).
Букмекеры считают явным фаворитом розыгрыша «Манчестер Юнайтед». «Бетсити» принимает ставки на победу англичан в турнире с коэффициентом 2,85. Далее идут: «Ювентус» (5,00), «Рома» (9,50) и «Фейеноорд» (9,50).
Наша ставка выиграла. «Севилья» разгромила «МЮ» со счетом 3:0 благодаря дублю Эн-Несири и голу Баде.