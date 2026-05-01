Севилья - Манчестер Юнайтед, прогноз на 20 апреля: коэффициенты и ставки на матч Лиги Европы

Манкунианцы никак не могут победить андалусийцев!
Валентин Васильев

  • Форма команд
  • Турнирная сетка
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Лучшие букмекеры на матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед»&nbsp;
  • Вопросы и ответы
  • UPD: результат

В четверг, 20 апреля, определятся все участники полуфинала Лиги Европы. Самое пристальное внимание привлекает противостояние «Севильи» с «Манчестер Юнайтед». Испанцы устроили фантастический камбэк на  «Олд Траффорд» и горят желанием доделать начатое в Англии дома. Удастся ли? Заглянем в историю встреч и котировки букмекеров!

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Севилья»

20.04.2023, Чт

22:00 МСК

«МЮ» 

П1 - 3,45

Х - 3,65

П2 - 2,05

Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/2 финала, ответный матч

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный судья:  Артур Суареш Диаш  (Порту, Португалия)

Форма команд

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Севилья»

2

2

0

6-4

«МЮ»

0

2

2

4-6

Последние пять игр «Севильи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2023

«Валенсия»

0:2

«Севилья»

Примера

13.04.2023

«МЮ»

2:2

«Севилья»

ЛЕ

07.04.2023

«Севилья»

2:2

«Сельта»

Примера

01.04.2023

«Кадис»

0:2

«Севилья»

Примера

19.03.2023

«Хетафе»

2:0

«Севилья»

Примера

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2023

«Ноттингем»

0:2

«МЮ»

ЛЕ

13.04.2023

«МЮ»

2:2

«Севилья»

ЛЕ

08.04.2023

«МЮ»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

05.04.2023

«МЮ»

1:0

«Брентфорд»

АПЛ

02.04.2023

«Ньюкасл»

2:0

«МЮ»

АПЛ

Турнирная сетка

¼ финала:

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания)
  • «Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия)
  • «Байер» (Германия) — «Юнион» (Бельгия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

Букмекеры считают фаворитом противостояния «Манчестер Юнайтед», хотя аргументов в пользу его соперника более чем достаточно. Во-первых, составы: гости понесли ощутимые потери во всех линиях кроме вратарской, тогда как у хозяев все основные исполнители на месте. Во-вторых, фактор поля: «Севилье» обеспечена горячая поддержка трибун. Наконец, статистика - она тоже против «МЮ». Манкунианцы еще ни разу не побеждали «Севилью». Совокупность этих факторов позволяет нам предположить, что хозяева не проиграют. По крайней мере в основное время!

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах БК Winline. Следить за игрой можно также на ведущих спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Севилья»: нет

«Манчестер Юнайтед»: Мартинес, Варан, Забитцер, ван де Бек, Рашфорд, Гарначо (все - травмы), Гринвуд (отстранение)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Севилья» - «МЮ»

Позиция«Севилья»«МЮ»
Вратарь1. Дмитрович1. Де Хеа
Защитник16. Навас29. Ван-Биссака
Защитник6. Гудель5. Магуайр
Защитник22. Баде2. Линделёф
Защитник19. Акунья20. Далот
Полузащитник10. Ракитич18. Каземиро
Полузащитник20. Фернандо14. Эриксен
Полузащитник17. Ламела8. Фернандеш
Нападающий7. Сусо21. Антони
Нападающий25. Хиль25. Санчо
Нападающий15. Эн-Несири27. Марсиль
Главный тренерХосе Луис МендилибарЭрик тен Хаг

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Севильи»НичьяПобеда «МЮ» 
PARI3,453,652,05
«Марафон»3,683,852,13
«Олимп»3,343,642,17
«Бетсити»3,603,802,06
«Лига Ставок»3,403,702,20

Лучшие букмекеры на матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» 

Если выбираете пари на исход, то лучший коэффициент на победу «Севильи»  в прематче дает «Марафон». Самый высокий кэф на победу второй команды  выкатила «Лига Ставок».  Если уверены, что основное время закончится вничью, то вам в «Марафон».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Севилья» - «МЮ»?

Несмотря на результат первого матча и обилие потерь у Эрика тен Хага, аналитики букмекерских компаний по-прежнему отдают предпочтение в паре британцам. Коэффициенты на победу испанцев в среднем в полтора раза выше. Соответственно, их шансы ниже.

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно посмотреть игру можно будет на федеральном канале «Матч ТВ» и на сайте Winline (трансляция доступна зарегистрированным пользователям). Прямой эфир начнется в четверг, 20 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры предлагают довольно высокие  коэффициенты на все три основных исхода, и особенно - на победу хозяев. Прежде чем выбрать контору для игры, советуем изучить наш рейтинг.

Где и когда пройдет финал Лиги Европы УЕФА?

Решающий матч турнира состоится 31 мая 2023 года на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).

Кто выиграет Лигу Европы?

Букмекеры считают явным фаворитом розыгрыша «Манчестер Юнайтед».  «Бетсити» принимает ставки на победу англичан в турнире с коэффициентом 2,85. Далее идут: «Ювентус» (5,00),  «Рома» (9,50) и «Фейеноорд» (9,50).

UPD: результат

Наша ставка выиграла. «Севилья» разгромила «МЮ» со счетом 3:0 благодаря дублю Эн-Несири и голу Баде.

