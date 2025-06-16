Эдмен Шахбазян — Андре Петроски, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Эдменом Шахбазяном и Андре Петроски. Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на этот бой.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Шахбазян
Петроски
США
Страна
США
27
Возраст
33
19
Бои
16
14 (12 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (4 / 4 / 5)
5 (3 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (3 / 0 / 0)
189
Рост (см)
183
188
Размах рук (см)
185,5
106,5
Размах ног (см)
99
Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с 9 лет, с 2017 года выступает в профессиональных MMA. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем — в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл шесть боев и в пяти уступил. В последнем поединке в феврале за полторы минуты нокаутировал Дилана Будку.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В четырехлетнем возрасте начал заниматься борьбой, затем освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Был чемпионом Art of War CF в среднем весе. В UFC дебютировал в 2021-м, всего в промоушене выиграл восемь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в феврале одолел Родолфо Виейру единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Шахбазян — боец с некогда большим потенциалом, значительную часть которого он, пожалуй, успел растратить. Американец уже был на грани увольнения из UFC и явно застопорился в развитии. Да, он по-прежнему обладает хорошей ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом, но другие козыри найти сложно. Нестабилен Шахбазян и в контексте настроя — он может как выйти в клетку заряженным, так и предстать бледной тенью.
Второй вариант с Петроски точно не прокатит. Этот американец — очень жесткий боец, который ведет себя в октагоне во многом вызывающе. Он предпочитает весьма агрессивный и при этом вариативный стиль.
Трудно согласиться с букмекерами, которые считают Петроски аутсайдером в предстоящем бою. Вполне можно воспользоваться этим и заиграть его победу. Но мы всё же выберем более аккуратный вариант с досрочном завершением поединка. Оба спортсмена умеют финишировать соперников, оба сами уже пробиты. Ну, и помним про агрессивный стиль как минимум от Петроски.
Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Шахбазян — Петроски стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы