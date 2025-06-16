Эдмен Шахбазян — Андре Петроски, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шахбазян — боец с некогда большим потенциалом, значительную часть которого он, пожалуй, успел растратить. Американец уже был на грани увольнения из UFC и явно застопорился в развитии. Да, он по-прежнему обладает хорошей ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом, но другие козыри найти сложно. Нестабилен Шахбазян и в контексте настроя — он может как выйти в клетку заряженным, так и предстать бледной тенью.

Второй вариант с Петроски точно не прокатит. Этот американец — очень жесткий боец, который ведет себя в октагоне во многом вызывающе. Он предпочитает весьма агрессивный и при этом вариативный стиль.

Трудно согласиться с букмекерами, которые считают Петроски аутсайдером в предстоящем бою. Вполне можно воспользоваться этим и заиграть его победу. Но мы всё же выберем более аккуратный вариант с досрочном завершением поединка. Оба спортсмена умеют финишировать соперников, оба сами уже пробиты. Ну, и помним про агрессивный стиль как минимум от Петроски.