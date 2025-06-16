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13 июня 8:02ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Эдмен Шахбазян — Андре Петроски, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Эдменом Шахбазяном и Андре Петроски. Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на этот бой.

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Статистика

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Шахбазян

 

Петроски

США

Страна

США

27

Возраст

33

19

Бои

16

14 (12 / 1 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (4 / 4 / 5)

5 (3 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (3 / 0 / 0)

189

Рост (см)

183

188

Размах рук (см)

185,5

106,5

Размах ног (см)

99

Эдмен Шахбазян

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Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с 9 лет, с 2017 года выступает в профессиональных MMA. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем — в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл шесть боев и в пяти уступил. В последнем поединке в феврале за полторы минуты нокаутировал Дилана Будку.

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Андре Петроски

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В четырехлетнем возрасте начал заниматься борьбой, затем освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Был чемпионом Art of War CF в среднем весе. В UFC дебютировал в 2021-м, всего в промоушене выиграл восемь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в феврале одолел Родолфо Виейру единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШахбазянаПобеда ПетроскиДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,582,451,502,52

Прогноз на бой

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Шахбазян — боец с некогда большим потенциалом, значительную часть которого он, пожалуй, успел растратить. Американец уже был на грани увольнения из UFC и явно застопорился в развитии. Да, он по-прежнему обладает хорошей ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом, но другие козыри найти сложно. Нестабилен Шахбазян и в контексте настроя — он может как выйти в клетку заряженным, так и предстать бледной тенью.

Второй вариант с Петроски точно не прокатит. Этот американец — очень жесткий боец, который ведет себя в октагоне во многом вызывающе. Он предпочитает весьма агрессивный и при этом вариативный стиль. 

Трудно согласиться с букмекерами, которые считают Петроски аутсайдером в предстоящем бою. Вполне можно воспользоваться этим и заиграть его победу. Но мы всё же выберем более аккуратный вариант с досрочном завершением поединка. Оба спортсмена умеют финишировать соперников, оба сами уже пробиты. Ну, и помним про агрессивный стиль как минимум от Петроски.

Полный кард, где смотреть бой Шахбазян Петроски

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Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Шахбазян Петроски стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Пол Крейг (Шотландия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Майкл Кьеза (США) — Курт Макги (США). Полусредний вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Крис Моутиньо (США). Легчайший вес;
  • Коди Дарден (США) — Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;
  • Рики Симон (США) — Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Филип Роу (США) — Эндж Луса (ДР Конго). Полусредний вес;
  • Джейми-Лин Херт (Канада) — Ванесса Демопулос (США). Женский наилегчайший вес.

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