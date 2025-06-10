Роуз Намаюнас — Миранда Маверик, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическая ситуация, когда в октагоне встречаются опытная спортсменка и проспект. У Намаюнас существенно больший опыт боев с топовой позицией, и это весомый фактор в её пользу. Тем более что и по навыкам бывшая чемпионка UFC на бумаге мало в чем уступает сопернице.

Намаюнас универсальнее и качественно раскладывает силы на длинную дистанцию. Маверик же способна конкурировать в стойке, однако делает акцент на борьбе и обладает хорошим арсеналом сабмишенов, но с повышением уровня оппозиции всё реже добивается досрочных побед.

Похоже, что и в очном поединке спортсменок не стоит ожидать финиша от кого-либо. С высокой вероятностью бой продлится всю дистанцию и завершится судейским решением. Такой маркет появится у букмекеров ближе к турниру.