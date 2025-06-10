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10 июня 16:44ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роуз Намаюнас — Миранда Маверик, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывшая чемпионка прервет победную серию соперницы?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американками Роуз Намаюнас и Мирандой Маверик. Сумеет ли бывшая чемпионка вернуться на победную тропу?

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Статистика

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Намаюнас

 

Маверик

США

Страна

США

32

Возраст

27

20

Бои

20

13 (2 / 5 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (1 / 7 / 7)

7 (1 / 1 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 0 / 5)

7

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

11

165

Рост (см)

161

165

Размах рук (см)

166,5

100,5

Размах ног (см)

96,5

Роуз Намаюнас

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Родилась в литовской семье, в пятилетнем возрасте начала заниматься тхэквондо (черный пояс), позднее освоила карате (черный пояс) и бразильское джиу-джитсу (коричневый пояс). С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го — в UFC. Могла стать первой чемпионкой промоушена в женском минимальном весе, но уступила Карле Эспарзе. Однако в 2017 году всё же завоевала титул, победив Йоанну Енджейчик. Впоследствии проиграла пояс Джессике Андраде, но вернула его после успеха в бою с Вейли Жанг. В мае 2022 года раздельным решением судей уступила Эспарзе и вновь утратила титул, после чего поднялась в женский наилегчайший дивизион. В новой категории сначала потерпела поражение от Манон Фиоро, а затем выиграла два боя. Но в последнем поединке в ноябре уступила Эрин Бланчфилд единогласным решением судей.

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Миранда Маверик

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В 16-летнем возрасте начала заниматься борьбой, впоследствии освоила смешанные единоборства, получила черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Преимущественно билась в Invicta FC, а в 2020-м дебютировала в UFC. Под эгидой промоушена выиграла восемь поединков и уступила в трех. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем бою в декабре одолела Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НамаюнасПобеда МаверикТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,363,264,601,18

Прогноз на бой

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Классическая ситуация, когда в октагоне встречаются опытная спортсменка и проспект. У Намаюнас существенно больший опыт боев с топовой позицией, и это весомый фактор в её пользу. Тем более что и по навыкам бывшая чемпионка UFC на бумаге мало в чем уступает сопернице. 

Намаюнас универсальнее и качественно раскладывает силы на длинную дистанцию. Маверик же способна конкурировать в стойке, однако делает акцент на борьбе и обладает хорошим арсеналом сабмишенов, но с повышением уровня оппозиции всё реже добивается досрочных побед. 

Похоже, что и в очном поединке спортсменок не стоит ожидать финиша от кого-либо. С высокой вероятностью бой продлится всю дистанцию и завершится судейским решением. Такой маркет появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Намаюнас Маверик

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Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Намаюнас Маверик стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Камару Усман (Нигерия) Хоакин Бакли (США). Полусредний вес;
  • Роуз Намаюнас (США) Миранда Маверик (США). Женский наилегчайший вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Петроски (США). Средний вес;
  • Коди Гарбрандт (США) — Раони Барселос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) — Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Алонзо Менифилд (США) — Омар Си (Франция). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Пол Крейг (Шотландия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Майкл Кьеза (США) — Курт Макги (США). Полусредний вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Крис Моутиньо (США). Легчайший вес;
  • Коди Дарден (США) — Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;
  • Филип Роу (США) — Эндж Луса (ДР Конго). Полусредний вес;
  • Джейми-Лин Херт (Канада) — Ванесса Демопулос (США). Женский наилегчайший вес.

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