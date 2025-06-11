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10 июня 15:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Камару Усман — Хоакин Бакли, 15 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Экс-чемпион возвращается после долгого простоя
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хоакином Бакли. Сумеет ли бывший чемпион прервать серию из трех поражений?

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Статистика

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Усман

 

Бакли

Нигерия

Страна

США

38

Возраст

31

24

Бои

27

20 (9 / 1 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (15 / 0 / 6)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 0 / 2)

5

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

7

183

Рост (см)

178

193

Размах рук (см)

193

104

Размах ног (см)

101,5

Камару Усман

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В школе начал заниматься борьбой, добился заметных успехов в этом спорте на любительском уровне. Не сумев отобраться в сборную США на Олимпиаду-2012, перешел в смешанные единоборства. В 2015 году выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Одержав восемь подряд побед под эгидой промоушена, в 2019-м получил титульный шанс и стал чемпионом в полусреднем весе, одолев Тайрона Вудли. Пять раз защитил пояс, по два раза одолев Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля, а однажды — Гилберта Бернса. В 2022 году проиграл нокаутом Леону Эдвардсу и потерял титул. В реванше вновь уступил — решением большинства судей. В последнем поединке в октябре 2023-го проиграл Хамзат Чимаеву решением большинства судей и продлил серию поражений до трех боев.

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Хоакин Бакли

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В средней школе начал заниматься борьбой, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. Сначала бился в полусреднем весе, с 2019-го перешел в средний. В UFC выступает с 2020 года, за это время одержал восемь побед при четырех поражениях. С 2023 года вернулся в полусреднюю категорию, где выиграл шесть боев подряд. В последнем поединке в декабре удосрочил Колби Ковингтона в третьем раунде после остановки доктором.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УсманаПобеда БаклиТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI2,971,422,371,55

Прогноз на бой

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Главный вопрос перед поединком традиционен для ситуации с долгим простоем — в какой форме Усман. После поражения от Чимаева он не выступал более полутора лет, и это очень серьезная пауза, особенно в его возрасте. Разумеется, в полной мере нельзя предсказать, в каких кондициях сейчас нигериец и осталась ли у него мотивация работать на максимум.

Предварительно кажется, что Бакли на порядок голоднее. Американец вышел на отличную серию и заряжен ворваться в титульную гонку. Из прямолинейного ударника он превратился в довольно универсального бойца. Да, в борьбе Бакли по-прежнему далек от топового уровня, но за счет своих габаритов он научился качественно защищаться и от тейкдаунов, и в партере. И если на нижнем этаже Усман лишится потенциального преимущества, то при любой форме ему будет гораздо тяжелее.

В стойке нигериец все хуже держит удар, а потому действует ещё осторожнее и рациональнее. Но и Бакли теперь далеко не всегда взвинчивает темп — он научился работать и на очки. Резюмируя, видим основания сделать ставку на тотал. Остановимся на варианте, что четвертый раунд начнется. Впрочем, вполне можно попробовать и опции с победой Бакли, если в возвращении топового Усмана вы всё-таки совсем не верите.

Полный кард, где смотреть бой Усман Бакли

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Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Усман Бакли стоит ожидать около 07:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Камару Усман (Нигерия) Хоакин Бакли (США). Полусредний вес;
  • Роуз Намаюнас (США) Миранда Маверик (США). Женский наилегчайший вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Петроски (США). Средний вес;
  • Коди Гарбрандт (США) — Раони Барселос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) — Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Алонзо Менифилд (США) — Омар Си (Франция). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Пол Крейг (Шотландия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Майкл Кьеза (США) — Курт Макги (США). Полусредний вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Крис Моутиньо (США). Легчайший вес;
  • Коди Дарден (США) — Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;
  • Филип Роу (США) — Эндж Луса (ДР Конго). Полусредний вес;
  • Джейми-Лин Херт (Канада) — Ванесса Демопулос (США). Женский наилегчайший вес.

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