Камару Усман — Хоакин Бакли, 15 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Главный вопрос перед поединком традиционен для ситуации с долгим простоем — в какой форме Усман. После поражения от Чимаева он не выступал более полутора лет, и это очень серьезная пауза, особенно в его возрасте. Разумеется, в полной мере нельзя предсказать, в каких кондициях сейчас нигериец и осталась ли у него мотивация работать на максимум.

Предварительно кажется, что Бакли на порядок голоднее. Американец вышел на отличную серию и заряжен ворваться в титульную гонку. Из прямолинейного ударника он превратился в довольно универсального бойца. Да, в борьбе Бакли по-прежнему далек от топового уровня, но за счет своих габаритов он научился качественно защищаться и от тейкдаунов, и в партере. И если на нижнем этаже Усман лишится потенциального преимущества, то при любой форме ему будет гораздо тяжелее.

В стойке нигериец все хуже держит удар, а потому действует ещё осторожнее и рациональнее. Но и Бакли теперь далеко не всегда взвинчивает темп — он научился работать и на очки. Резюмируя, видим основания сделать ставку на тотал. Остановимся на варианте, что четвертый раунд начнется. Впрочем, вполне можно попробовать и опции с победой Бакли, если в возвращении топового Усмана вы всё-таки совсем не верите.