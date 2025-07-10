Шахтер - Ильвес, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

«Шахтер» провалил сезон-2024/25 в национальной лиге: для клуба миллиардера Ахметова любое место, кроме первого, считается в УПЛ неудачей, а он даже второе упустил. Смена тренера в этой ситуации выглядела абсолютно предсказуемой, и она произошла. Хорватский специалист Марино Пушич уступил свое место Арда Турану. Дебют легенды турецкого футбола во главе оранжево-черных запланирован на этот четверг.

Расклад сил в паре совершенно очевиден: украинцы - явные фавориты, финны - аутсайдеры. Но есть нюанс, привносящий в противостояние толику интриги. У «Ильвеса» сезон в разгаре, а значит, как минимум игровой тонус у номинальных гостей может быть повыше. В некоторой степени шансы уравнивает и фактор нейтрального поля.

И все-таки класс украинцев априори выше. Плюс они будут стараться с первого матча зарекомендовать себя перед новым тренером. Это обстоятельство, думается, перевешивает упомянутые выше. Победа первой команды с форой -1.5 нам представляется адекватным прогнозом при таких вводных.