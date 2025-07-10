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9 июля 14:07ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Шахтер - Ильвес, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Арда Туран начинает горняцкий этап
Валентин Васильев

В XXI веке украинский «Шахтер» не пропустил ни одного розыгрыша Лиги чемпионов. И вот эта феноменальная серия горняков оборвалась. Заняв только третье место в УПЛ, оранжево-черные вынуждены довольствоваться на международной арене лишь Лигой Европы. Новый континентальный сезон для них начнется де-юре домашним матчем с финским «Ильвесом». Рассмотрим предстоящую встречу на предмет перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шахтер» (Украина)

10.07.2025, Чт

22:00 МСК

«Ильвес» (Финляндия)

П1 - 1.21

Х - 6.00

П2 - 19.00

Турнир:  Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Стожице»   (Любляна, Словения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шахтер»0000-0
«Ильвес»0000-0

Последние пять официальных матчей «Шахтера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Рух» 

1:1

«Шахтер»

УПЛ

18.05.2025«Ингулец»

1:4

«Шахтер»

УПЛ

14.05.2025«Шахтер»

1:1, пен. 6:5

«Динамо» 

Кубок Украины

09.05.2025«Заря» 

0:0

«Шахтер»

УПЛ

03.05.2025«Черноморец»

0:3

«Шахтер»

УПЛ

Последние пять официальных матчей «Ильвеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025СИК

1:1

«Ильвес»

Вейккауслиига

02.07.2025«Ильвес»

2:1

КТП

Вейккауслиига

28.06.2025«Хака»

0:4

«Ильвес»

Вейккауслиига

18.06.2025«Ильвес»

2:3

СИК

Вейккауслиига

14.06.2025«КуПС»

0:3

«Ильвес»

Вейккауслиига

Календарь всех матчей

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10.07.2025. 19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Целе» (Словения)      

10.07.2025. 19:30. АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия)    

 10.07.2025. 20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Приштина» (Косово)        

10.07.2025. 20:00.  «Пакш» (Венгрия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)         

10.07.2025. 20:30.  «Левски» (Болгария) – «Хапоэль Б-Ш» (Израиль)           

10.07.2025 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Ильвес» (Финляндия)                    

10.07.2025. 21:15. «Спартак Тр» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)      

10.07.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан)       

Прогноз на матч

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«Шахтер» провалил сезон-2024/25 в национальной лиге: для клуба миллиардера Ахметова любое место, кроме первого, считается в УПЛ неудачей, а он даже второе упустил. Смена тренера в этой ситуации выглядела абсолютно предсказуемой, и она произошла. Хорватский специалист Марино Пушич уступил свое место Арда Турану. Дебют легенды турецкого футбола во главе оранжево-черных запланирован на этот четверг. 

Расклад сил в паре совершенно очевиден: украинцы - явные фавориты, финны - аутсайдеры. Но есть нюанс, привносящий в противостояние толику интриги. У «Ильвеса» сезон в разгаре, а значит, как минимум игровой тонус у номинальных гостей может быть повыше. В некоторой степени шансы уравнивает и фактор нейтрального поля. 

И все-таки класс украинцев априори выше. Плюс они будут стараться с первого матча зарекомендовать себя перед новым тренером. Это обстоятельство, думается, перевешивает упомянутые выше. Победа первой команды с форой -1.5 нам представляется адекватным прогнозом при таких вводных.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча можно на официальных сайтах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных СМИ России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Шахтер»: Крыськив, Удод, Арройо (все - травмы)

«Ильвес»: нет

Коэффициенты букмекеров

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В линии «Бетсити» наблюдается огромный разброс коэффициентов на базовые исходы главного маркета. Победа «Шахтера» котируется в конторе за 1.21, а его соперника - почти в 16 раз выше (19.00). Предложение на ничью тоже выглядит содидно - 6.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Шахтер» - «Ильвес»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу номинальный хозяев со счетом 2:0. Этот исход идет в линии с коэффициентом 6.50. На 3:0 можно поставить за 6.80.

С кем сыграет победитель пары «Шахтер» - «Ильвес»?

Уже в следующем раунде Арда Туран может встретиться с земляками. Победитель этой пары сыграет с турецким «Бешикташем» в Лиге Европы, а проигравший - против нидерландского АЗ в квалификации Лиги конференций.

Где играет «Шахтер»?

В этом евросезоне горняки принимают соперников в Любляне (Словения).

Когда стартует чемпионат Украины?

Новый сезон в УПЛ начнется в первые выходные августа.

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