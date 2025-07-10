Шахтер - Ильвес, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

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В XXI веке украинский «Шахтер» не пропустил ни одного розыгрыша Лиги чемпионов. И вот эта феноменальная серия горняков оборвалась. Заняв только третье место в УПЛ, оранжево-черные вынуждены довольствоваться на международной арене лишь Лигой Европы. Новый континентальный сезон для них начнется де-юре домашним матчем с финским «Ильвесом». Рассмотрим предстоящую встречу на предмет перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Шахтер» (Украина)
10.07.2025, Чт
22:00 МСК
«Ильвес» (Финляндия)
|П1 - 1.21
Турнир: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Стожице» (Любляна, Словения)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шахтер»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ильвес»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Шахтера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Рух»
1:1
«Шахтер»
УПЛ
|18.05.2025
|«Ингулец»
1:4
«Шахтер»
УПЛ
|14.05.2025
|«Шахтер»
1:1, пен. 6:5
«Динамо»
Кубок Украины
|09.05.2025
|«Заря»
0:0
«Шахтер»
УПЛ
|03.05.2025
|«Черноморец»
0:3
«Шахтер»
УПЛ
Последние пять официальных матчей «Ильвеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|СИК
1:1
«Ильвес»
Вейккауслиига
|02.07.2025
|«Ильвес»
2:1
КТП
Вейккауслиига
|28.06.2025
|«Хака»
0:4
«Ильвес»
Вейккауслиига
|18.06.2025
|«Ильвес»
2:3
СИК
Вейккауслиига
|14.06.2025
|«КуПС»
0:3
«Ильвес»
Вейккауслиига
10.07.2025. 19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Целе» (Словения)
10.07.2025. 19:30. АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия)
10.07.2025. 20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Приштина» (Косово)
10.07.2025. 20:00. «Пакш» (Венгрия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
10.07.2025. 20:30. «Левски» (Болгария) – «Хапоэль Б-Ш» (Израиль)
10.07.2025 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Ильвес» (Финляндия)
10.07.2025. 21:15. «Спартак Тр» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)
10.07.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан)
«Шахтер» провалил сезон-2024/25 в национальной лиге: для клуба миллиардера Ахметова любое место, кроме первого, считается в УПЛ неудачей, а он даже второе упустил. Смена тренера в этой ситуации выглядела абсолютно предсказуемой, и она произошла. Хорватский специалист Марино Пушич уступил свое место Арда Турану. Дебют легенды турецкого футбола во главе оранжево-черных запланирован на этот четверг.
Расклад сил в паре совершенно очевиден: украинцы - явные фавориты, финны - аутсайдеры. Но есть нюанс, привносящий в противостояние толику интриги. У «Ильвеса» сезон в разгаре, а значит, как минимум игровой тонус у номинальных гостей может быть повыше. В некоторой степени шансы уравнивает и фактор нейтрального поля.
И все-таки класс украинцев априори выше. Плюс они будут стараться с первого матча зарекомендовать себя перед новым тренером. Это обстоятельство, думается, перевешивает упомянутые выше. Победа первой команды с форой -1.5 нам представляется адекватным прогнозом при таких вводных.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Шахтер»: Крыськив, Удод, Арройо (все - травмы)
«Ильвес»: нет
В линии «Бетсити» наблюдается огромный разброс коэффициентов на базовые исходы главного маркета. Победа «Шахтера» котируется в конторе за 1.21, а его соперника - почти в 16 раз выше (19.00). Предложение на ничью тоже выглядит содидно - 6.00.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу номинальный хозяев со счетом 2:0. Этот исход идет в линии с коэффициентом 6.50. На 3:0 можно поставить за 6.80.
Уже в следующем раунде Арда Туран может встретиться с земляками. Победитель этой пары сыграет с турецким «Бешикташем» в Лиге Европы, а проигравший - против нидерландского АЗ в квалификации Лиги конференций.
В этом евросезоне горняки принимают соперников в Любляне (Словения).
Новый сезон в УПЛ начнется в первые выходные августа.