Бен Шелтон — Андрей Рублев, 30 октября: прогноз на матч турнира в Париже

В четверг, 30 октября, в третьем круге хардового турнира ATP 1000 в Париже встретятся американец Бен Шелтон и россиянин Андрей Рублёв. Кто окажется сильнее и пробьется в четвертьфинал?

Дата / Время: 30.10.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: La Defense Arena (Париж, Франция)