Бен Шелтон — Андрей Рублев, 30 октября: прогноз на матч турнира в Париже

В четверг, 30 октября, в третьем круге хардового турнира ATP 1000 в Париже встретятся американец Бен Шелтон и россиянин Андрей Рублёв. Кто окажется сильнее и пробьется в четвертьфинал?
Дата / Время: 30.10.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: La Defense Arena (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Бен Шелтон (23 года, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Андрей Рублёв (28 лет, 17-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из пары Франсиско Серундоло (Аргентина, 17) / Миомир Кецманович (Сербия) — Зизу Бергс (Бельгия) / Янник Синнер (Италия, 2)
Выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне стал чемпионом на этом покрытии в Торонто, а также дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале, на US Open — в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 39 побед при 20 поражениях. На турнире в Париже уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 34 победы при 24 поражениях. На турнире в Париже лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Единственный очный матч спортсмены провели в прошлом сезоне на хардовом турнире в Базеле. Тогда Шелтон победил со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
Букмекеры считают американца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,77 на его победу и 2,03 на успех россиянина.
Единственный очный матч соперников продлился 35 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (23,5), и на ТМ (23,5).
Тяжелый сезон Рублёва подходит к концу. В Париже он стартовал достойно, но уверенности в россиянине на дистанции мало. Особенно на фоне Шелтона, который добился значительного прогресса в последнее время. Впрочем, заключительная часть сезона у американца получается блеклой, поэтому шансы у Рублёва должны быть.
Резюмируя, ждем конкурентный матч — как минимум в стартовом отрезке. Полагаем, первый сет продлится не меньше десяти геймов, а дальше многое будет зависеть от психологической устойчивости спортсменов — особенно Рублёва.