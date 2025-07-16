Александр Шевченко — Александр Бублик, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

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Во втором круге турнира в швейцарском Гштааде 17 июля встретятся два теннисиста из Казахстана - Александр Шевченко и Александр Бублик. Первый на предыдущей стадии обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку. Второй, получив второй номер посева, был освобожден от игр в первом раунде турнира. Присматриваемся к заманчивым котировкам в линиях букмекерских контор.
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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)
До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45. В 2025 году провел 20 матчей: 7 побед и 13 поражений. Полуфиналист Uneted Cup. На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда. На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга. На Уимблдоне вылетел в первом круге.
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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана. В 2025 году выиграл 12 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард). На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Тезки встречались на корте лишь однажды. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Монпелье (хард) Бублик выиграл в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4.
WINLINE видит победителем Бублика, предлагая за его победу вдвое меньший коэффициент. На победу фаворита можно поставить за 1.40. Вероятность выигрыша Шевченко котируется за 2.78.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.83 за тотал меньше 22.5, а тотал больше 22.5 идет за 1,98.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
В первом раунде Шевченко обыграл опытнейшего Стэна Варвинку, не оставив именитому швейцарцу шансов в двух сетах. На что способен Бублик мы видели в финале недавнего турнира в Галле, в котором представитель Казахстана выиграл у Даниила Медведева. Силы соперников сложно назвать равными. Справиться с мощью соотечественника Шевченко будет крайне сложно. Если Бублик в добром здравии и не растерял форму, то его победа практически не вызывает сомнений. С такими вводными привлекательной выглядит ставка на фаворита в двух сетах. Берем фору (-1.5).