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16 июля 8:26ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Шевченко — Александр Бублик, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

Дерби тезок из Казахстана
Руслан Ипполитов

Во втором круге турнира в швейцарском Гштааде 17 июля встретятся два теннисиста из Казахстана - Александр Шевченко и Александр Бублик. Первый на предыдущей стадии обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку. Второй, получив второй номер посева, был освобожден от игр в первом раунде турнира. Присматриваемся к заманчивым котировкам в линиях букмекерских контор.

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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария, 155) — 6:3, 6:2

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира, Казахстан)

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До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45. В 2025 году провел 20 матчей: 7 побед и 13 поражений. Полуфиналист Uneted Cup. На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда.  На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга. На Уимблдоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик (Казахстан)

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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана. В 2025 году выиграл 12 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард). На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Тезки встречались на корте лишь однажды. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Монпелье (хард) Бублик выиграл в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4.

Ставки на исход

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WINLINE видит победителем Бублика, предлагая за его победу вдвое меньший коэффициент. На победу фаворита можно поставить за 1.40. Вероятность выигрыша Шевченко котируется за 2.78.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.83 за тотал меньше 22.5, а тотал больше 22.5 идет за 1,98.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Шевченко

Победа Бублика

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

2.78

1.40

1.98

1.83

Прогноз и ставка

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В первом раунде Шевченко обыграл опытнейшего Стэна Варвинку, не оставив именитому швейцарцу шансов в двух сетах. На что способен Бублик мы видели в финале недавнего турнира в Галле, в котором представитель Казахстана выиграл у Даниила Медведева. Силы соперников сложно назвать равными. Справиться с мощью соотечественника Шевченко будет крайне сложно. Если Бублик в добром здравии и не растерял форму, то его победа практически не вызывает сомнений. С такими вводными привлекательной выглядит ставка на фаворита в двух сетах. Берем фору (-1.5). 

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