Александр Шевченко — Александр Бублик, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

Во втором круге турнира в швейцарском Гштааде 17 июля встретятся два теннисиста из Казахстана - Александр Шевченко и Александр Бублик. Первый на предыдущей стадии обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку. Второй, получив второй номер посева, был освобожден от игр в первом раунде турнира. Присматриваемся к заманчивым котировкам в линиях букмекерских контор.

Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира)

1-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария, 155) — 6:3, 6:2

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)