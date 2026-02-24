Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 февраля 6:40ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Шевченко – Карен Хачанов, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

Кто выйдет вперед в очном противостоянии?
Валентин Васильев

Во вторник, 24 февраля, состоится матч первого круга турнира ATP-500 в Дубае между казахстанцем Александром Шевченко и третьей ракеткой России Кареном Хачановым. На прошлой неделе уроженец Москвы устроил трехсетовую зарубу против лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Чего ожидать от предстоящего матча?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 24.02.2026, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Александр Шевченко (25 лет, 92-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карен Хачанов (Россия)

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Александр Шевченко (Казахстан)

Александр Шевченко

Свернуть

Уроженец Ростова-на-Дону не имеет выигранных титулов на уровне ATP, зато трижды побеждал на «челленджерах» и четырежды в рамках турниров серии ITF. До 2024 года Шевченко представлял на международных стартах России, после чего перешел выступать за Казахстан. В текущем сезоне одержал восемь побед и потерпел семь поражений во всех турнирах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов

Свернуть

Обладатель восьми титулов на уровне ATP, серебряный призер Олимпийских игр-2020 и обладатель Кубка Дэвиса (2021) в составе сборной России. В нынешней кампании дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 году выиграл шесть встреч при четырех неудачах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисисты одержали по одной победе друг над другом.

Ставки на исход

Свернуть

Хачанов котируется в роли фаворита предстоящей встречи. В линии PARI коэффициент на его победу составляет 1,25. Успех представителя Казахстана оценивается в 3,95.

Ставки на тоталы

Свернуть

Аналитики PARI не исключают плотной борьбы в матче. Так, на ТБ (20,5) по геймам предлагается коэффициент 1,57, на ТМ (20,5) - 2,25.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ШевченкоПобеда ХачановаТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI3,951,251,572,25

Прогноз и ставка

Свернуть

На прошлой неделе Хачанов был как никто другой близок к тому, чтобы нанести Алькарасу первое поражение в сезоне. Карен здорово играл на подаче в ключевые моменты и большую часть времени достойно смотрелся в длительных розыгрышах.

Шевченко также проповедует напористый стиль игры. Однако главная проблема представителя Казахстана заключается в отсутствии стабильности на уровне ATP-тура. В скоростных условиях против крепких соперников Александр нередко сыпется и совершает непозволительно много невынужденных ошибок. Полагаем, в своем нынешнем состоянии Хачанов способен обыграть Шевченко и пройти во второй круг без потери сета.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer35 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё