Александр Шевченко – Карен Хачанов, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

Во вторник, 24 февраля, состоится матч первого круга турнира ATP-500 в Дубае между казахстанцем Александром Шевченко и третьей ракеткой России Кареном Хачановым. На прошлой неделе уроженец Москвы устроил трехсетовую зарубу против лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Чего ожидать от предстоящего матча?
Дата / Время: 24.02.2026, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Шевченко (25 лет, 92-я ракетка мира)
Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Уроженец Ростова-на-Дону не имеет выигранных титулов на уровне ATP, зато трижды побеждал на «челленджерах» и четырежды в рамках турниров серии ITF. До 2024 года Шевченко представлял на международных стартах России, после чего перешел выступать за Казахстан. В текущем сезоне одержал восемь побед и потерпел семь поражений во всех турнирах.
Обладатель восьми титулов на уровне ATP, серебряный призер Олимпийских игр-2020 и обладатель Кубка Дэвиса (2021) в составе сборной России. В нынешней кампании дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 году выиграл шесть встреч при четырех неудачах.
Теннисисты одержали по одной победе друг над другом.
Хачанов котируется в роли фаворита предстоящей встречи. В линии PARI коэффициент на его победу составляет 1,25. Успех представителя Казахстана оценивается в 3,95.
Аналитики PARI не исключают плотной борьбы в матче. Так, на ТБ (20,5) по геймам предлагается коэффициент 1,57, на ТМ (20,5) - 2,25.
На прошлой неделе Хачанов был как никто другой близок к тому, чтобы нанести Алькарасу первое поражение в сезоне. Карен здорово играл на подаче в ключевые моменты и большую часть времени достойно смотрелся в длительных розыгрышах.
Шевченко также проповедует напористый стиль игры. Однако главная проблема представителя Казахстана заключается в отсутствии стабильности на уровне ATP-тура. В скоростных условиях против крепких соперников Александр нередко сыпется и совершает непозволительно много невынужденных ошибок. Полагаем, в своем нынешнем состоянии Хачанов способен обыграть Шевченко и пройти во второй круг без потери сета.