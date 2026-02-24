Александр Шевченко – Карен Хачанов, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

Во вторник, 24 февраля, состоится матч первого круга турнира ATP-500 в Дубае между казахстанцем Александром Шевченко и третьей ракеткой России Кареном Хачановым. На прошлой неделе уроженец Москвы устроил трехсетовую зарубу против лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Чего ожидать от предстоящего матча?

Дата / Время: 24.02.2026, не ранее 14:30 по московскому времени

