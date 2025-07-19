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18 июля 13:43ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Шинник - Урал, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Интригующая премьера в Ярославле
Валентин Васильев

В субботу, 19 июля, стартует сезон во втором по статусу футбольном дивизионе России - Лиге PARI. Один из самых любопытных матчей первого тура пройдет в Ярославле. Анализируем шансы «Шинника» и «Урала» на успех, выбираем ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

19.07.2025, Сб

16:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 3.55

Х - 3.30

П2 - 2.13

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»1691949-57
«Урал» 1991657-49

Последние пять официальных матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Шинник»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

27.04.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Первая лига

Последние пять официальных матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

18.05.2025«Тюмень»

1:2

«Урал»

Первая лига

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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«Шинник» ни шатко ни валко шел по дистанции прошлого сезона, а концовку первенства так просто провалил. Пять поражений подряд на финише отбросили ярославскую команду на четвертое место с конца. Счастье волжан, что пара главных аутсайдеров сезона весной выглядела еще более жалко - иначе пришлось бы всерьез понервничать в заключительных турах. А так соперникам очки были нужнее - они их и взяли. Майская классика.

Мощная доукомплектация состава в короткое межсезонье дает надежду, что в новом сезоне ярославцы будут более конкурентоспособны, а возможно, даже поборются за высокие места. 

С «Уралом» в этом плане все понятнее. Не попав в РПЛ через стыки, екатеринбуржцы будут стремиться сделать это напрямую, с первого-второго мест в регулярном чемпионате. Опыт Мирослава Ромащенко должен очень пригодиться команде в этой борьбе. Первый матч сезоне всегда особенно сложен для прогнозирования. Так что здесь ограничимся аккуратным комбинированным прогнозом: «Урал» забьет и не проиграет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Увидеть игру в прямом эфире можно на сайте «Матч ТВ», а также на ресурсах БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Шинник»: нет

«Урал»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета: 3.55 на победу хозяев, 2.13 - на гостей и 3.30 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Урал»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на два исхода - 0:0 и 0:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Урал»?

С нового сезона трансляции игр Лиги PARI доступны на официальной платформе одноименного букмекера.

Сколько команд выходит в РПЛ?

Напрямую в Премьер-лигу поднимутся два первых клуба второго по статусу дивизиона. Третья-четвертая команды «лучшей лиги мира» отправятся в стыки.

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