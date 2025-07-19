Шинник - Урал, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 19 июля, стартует сезон во втором по статусу футбольном дивизионе России - Лиге PARI. Один из самых любопытных матчей первого тура пройдет в Ярославле. Анализируем шансы «Шинника» и «Урала» на успех, выбираем ставку на игру.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|16
|9
|19
|49-57
|«Урал»
|19
|9
|16
|57-49
Последние пять официальных матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|27.04.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Первая лига
Последние пять официальных матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|18.05.2025
|«Тюмень»
1:2
«Урал»
Первая лига
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
«Шинник» ни шатко ни валко шел по дистанции прошлого сезона, а концовку первенства так просто провалил. Пять поражений подряд на финише отбросили ярославскую команду на четвертое место с конца. Счастье волжан, что пара главных аутсайдеров сезона весной выглядела еще более жалко - иначе пришлось бы всерьез понервничать в заключительных турах. А так соперникам очки были нужнее - они их и взяли. Майская классика.
Мощная доукомплектация состава в короткое межсезонье дает надежду, что в новом сезоне ярославцы будут более конкурентоспособны, а возможно, даже поборются за высокие места.
С «Уралом» в этом плане все понятнее. Не попав в РПЛ через стыки, екатеринбуржцы будут стремиться сделать это напрямую, с первого-второго мест в регулярном чемпионате. Опыт Мирослава Ромащенко должен очень пригодиться команде в этой борьбе. Первый матч сезоне всегда особенно сложен для прогнозирования. Так что здесь ограничимся аккуратным комбинированным прогнозом: «Урал» забьет и не проиграет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Увидеть игру в прямом эфире можно на сайте «Матч ТВ», а также на ресурсах БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Урал»: нет
Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета: 3.55 на победу хозяев, 2.13 - на гостей и 3.30 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на два исхода - 0:0 и 0:1.
С нового сезона трансляции игр Лиги PARI доступны на официальной платформе одноименного букмекера.
Напрямую в Премьер-лигу поднимутся два первых клуба второго по статусу дивизиона. Третья-четвертая команды «лучшей лиги мира» отправятся в стыки.