Шинник - Урал, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Шинник» ни шатко ни валко шел по дистанции прошлого сезона, а концовку первенства так просто провалил. Пять поражений подряд на финише отбросили ярославскую команду на четвертое место с конца. Счастье волжан, что пара главных аутсайдеров сезона весной выглядела еще более жалко - иначе пришлось бы всерьез понервничать в заключительных турах. А так соперникам очки были нужнее - они их и взяли. Майская классика.

Мощная доукомплектация состава в короткое межсезонье дает надежду, что в новом сезоне ярославцы будут более конкурентоспособны, а возможно, даже поборются за высокие места.

С «Уралом» в этом плане все понятнее. Не попав в РПЛ через стыки, екатеринбуржцы будут стремиться сделать это напрямую, с первого-второго мест в регулярном чемпионате. Опыт Мирослава Ромащенко должен очень пригодиться команде в этой борьбе. Первый матч сезоне всегда особенно сложен для прогнозирования. Так что здесь ограничимся аккуратным комбинированным прогнозом: «Урал» забьет и не проиграет.