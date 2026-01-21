Талия Гибсон – Диана Шнайдер, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Партнерский проект
22-я ракетка мира Диана Шнайдер во втором круге Australian Open-2026 сыграет с Талией Гибсон, которая занимает 119-ю строчку в мировом рейтинге. Какие факторы играют за австралийку кроме местной публики?
Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: KIA Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Талия Гибсон (21 год, 119-я ракетка мира, WC)
Диана Шнайдер (21 год, 22-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 12) - Линда Климовичова (Польша)
У 21-летней австралийки нет титулов уровня WTA. В рейтинге сейчас она занимает лучшее место за карьеру. Австралийский «Шлем», где получает вайлд-кард, для нее самый успешный. Она уже выходила во второй круг в прошлом году, где ее разгромила Паула Бадоса. В прошлом году она выступала в основном на турнирах под эгидой ITF.
В 2024 г. Шнайдер выиграла три турнира WTA-250, один WTA-500 и достигла 11-й строчки мирового рейтинга. В 2025 г. она несколько раз меняла тренеров и сбавила в результатах, но все-таки выиграла один «пятисотник» вместе с действующим тренером Сашей Бажином, с которым она стала в целом выступать стабильнее. В прошлом году на Australian Open она добралась до третьего круга.
Соперницы впервые сыграют друг с другом.
Букмекерская компания PARI высоко оценивает шансы Шнайдер, предлагая за ее успех коэффициент 1,18. Победа Гибсон оценивается в 4,90.
Эксперту PARI за тотал больше 17,5 дает коэффициент 1,37, за тотал меньше - 2,85.
Шнайдер хорошо начала сезон, дойдя до финала Аделаиды, где проиграла Мирре Андреевой. В первом же круге АО ей досталось тяжелое испытание - двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Чешку опять подвело здоровье, и россиянке удалось одержать волевую победу в трех сетах.
Гибсон второй год подряд попала в основу по вайлд-кард и обыграла 62-ю ракетку мира Анну Блинкову. Россиянка ничего не показала в начале года, поэтому эта победа мало о чем говорит. Прорывными результатами австралийка раньше тоже не отличалась. Поэтому поставим на уверенную победу Шнайдер с форой по геймам -5,5.