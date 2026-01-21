Талия Гибсон – Диана Шнайдер, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

22-я ракетка мира Диана Шнайдер во втором круге Australian Open-2026 сыграет с Талией Гибсон, которая занимает 119-ю строчку в мировом рейтинге. Какие факторы играют за австралийку кроме местной публики?

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: KIA Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player