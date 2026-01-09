Диана Шнайдер – Мэдисон Киз, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

В четверг, 8 января, Диана Шнайдер продолжит выступление на первом турнире сезона. В третьем круге хардовых соревнований в Брисбене четвертая ракетка России сыграет с американкой Мэдисон Киз. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)