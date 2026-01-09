Диана Шнайдер – Мэдисон Киз, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Партнерский проект
В четверг, 8 января, Диана Шнайдер продолжит выступление на первом турнире сезона. В третьем круге хардовых соревнований в Брисбене четвертая ракетка России сыграет с американкой Мэдисон Киз. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Диана Шнайдер (21 год, 21-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Мэдисон Киз (30 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Сорана Кырстя (Румыния)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (три из них – на харде). В прошлом сезоне взяла один титул. На турнире в Брисбене уже показала лучший результат. В прошлом году вылетела на этих соревнованиях во втором круге.
Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В прошлом сезоне впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. На соревнованиях в Брисбене лучший результат показала в 2020-м, когда дошла до финала. Затем на этим соревнованиях не выступала.
Соперницы ранее провели два очных матча – по одному на харде и траве. В обоих случаях победила Киз.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,65 на ее победу и 2,25 на успех россиянки.
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).
Матчи в начале года всегда особенно тяжелы для прогнозов. Спортсмены по-разному проводят межсезонье, специфически строят подготовку под Australian Open. При этом у Киз именно старт прошлого года получился практически идеальным. Два титула, в том числе на том самом AO, говорят сами за себя.
В Брисбене американка стартовала на классе. Впрочем, и Шнайдер одержала уверенную победу над бывшей соотечественницей Потаповой. Рискнем предположить, что россиянка как минимум навяжет серьезную борьбу Киз на данном этапе сезона. Пробуем поставить на минимум десять геймов в первом сете.