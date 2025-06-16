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12 июня 16:53ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Диана Шнайдер — Мэдисон Киз, 13 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

Россиянка против восьмой ракетки мира
Александр Бокулёв

В пятницу, 13 июня, в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Лондоне россиянка Диана Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Киз. Чем завершится матч теннисисток из топ-12 мирового рейтинга?

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Дата / Время: 13.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «The Queen's Club», Арена имени Энди Маррея (Лондон, Англия, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Диана Шнайдер (21 год, 12-я ракетка мира, 5-я номер посева)

  • 1-й круг: Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 6:3, 6:2

Мэдисон Киз (30 лет, 8-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Диана Шнайдер

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Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде (один из них — на траве), все — в прошлом сезоне. В 2025 году дошла до четвертьфинала в Аделаиде (хард) и Риме (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в сезоне одержала 17 побед при 13 поражениях. На турнире в Лондоне выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мэдисон Киз

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Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех травяных. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. На этом же покрытии дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и на «Ролан Гаррос». Всего в 2025 году одержала 29 побед при семи поражениях. На турнире в Лондоне выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственный предыдущий очный матч спортсменок прошел в прошлом сезоне на харде в Майами. Киз одержала победу со счетом 6:2, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,51 на её победу и 2,75 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,03 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ШнайдерПобеда КизТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,751,512,031,86

Прогноз и ставка

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Довольно лихорадочный подход Шнайдер к смене тренеров не позволяет воспринимать её как стабильную спортсменку. Подтверждается это и результатами нынешнего сезона — причем порой не только в комплексе, но и в масштабе отдельных матчей, как в прошлой игре в Лондоне с Бултер.

Киз на фоне россиянки выглядит гораздо более надежной теннисисткой. Опытная американка в последнее время не позволяет себе опуститься ниже определенного уровня, который очень высок и позволяет регулярно быть в топе. Рискнем предположить, что Киз все-таки пройдет Шнайдер — пусть и, вероятно, в борьбе.

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