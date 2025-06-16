Диана Шнайдер — Мэдисон Киз, 13 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

В пятницу, 13 июня, в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Лондоне россиянка Диана Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Киз. Чем завершится матч теннисисток из топ-12 мирового рейтинга?

Дата / Время: 13.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «The Queen's Club», Арена имени Энди Маррея (Лондон, Англия, Великобритания)