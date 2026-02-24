Ведомости
Ян-Леннард Штруфф – Александр Бублик, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

Возьмет ли немец реванш за поражение в Роттердаме?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

Александр Бублик вновь проведет матч против Яна-Леннарда Штруффа. Пару недель назад казахстанец сократил отставание в очных встречах, переиграв немца в трех плотных партиях. Как проявят себя теннисисты на открытом харде в Дубае? Анализируем форму игроков и заключаем оптимальное пари.

Дата / Время: 24.02.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Ян-Леннард Штруфф (35 лет, 80-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Бублик (Казахстан)

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Ян-Леннард Штруфф

За всю карьеру выиграл пять турниров на уровне ATP, один из которых - в одиночном разряде. В минувшем сезоне испытывал ощутимые проблемы на хардовом покрытии, потерпев 11 поражений при семи победах. Игра представителя Германии строится через острую первую подачу, которая приносит ему много легких очков.

Александр Бублик

Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде. В начале года казахстанец совершил прорыв, впервые в карьере заняв место в первой десятке мирового рейтинга. Всего в нынешнем сезоне выиграл 11 матчей и потерпел три поражения в официальных встречах. В 2024 году был финалистом «пятисотника» в Дубае.

Личные встречи

Штруфф лидирует в очных противостояниях, одержав четыре победы при двух поражениях. Две недели назад уроженец Гатчины сократил разрыв, одолев соперника на турнире в Роттердаме.

Ставки на исход

Эксперты PARI склоняются к проходу Бублика во второй раунд соревнований. На победу первого сеянного предлагается коэффициент 1,40. Успех Штруффа гарантирует почти трехкратный выигрыш - 2,95.

Ставки на тоталы

Предыдущая очная встреча растянулась на три сета. В линии БК PARI коэффициент на ТБ (22,5) по геймам составляет 1,70, в обратную сторону - 2,02.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ШтруффаПобеда БубликаТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI2,951,401.702,02

Прогноз и ставка

В Роттердаме Штруфф дал казахстанцу настоящий бой. Бублик долго не мог справиться с подачей соперника, и лишь в решающей партии добился своего и совершил брейк. В том матче было заметно, что уроженец Гатчины вымотан физически, однако пропуск турнира в Дохе должен пойти Бублику на пользу. Кроме того, у Александра не будет дополнительного давления в виде защиты рейтинговых очков - в прошлом году в Дубае он уступил в первом круге Оже-Альяссиму.

На открытых кортах в ОАЭ у Бублика должно появиться больше возможностей посягнуть на чужую подачу. В условиях крытого харда Александр заработал 11 брейк-пойнтов в противостоянии со Штруффом. Считаем, что на этот раз немец не сможет навязать плотную борьбу. Рекомендуем к ставке победу Бублика с форой (-2,5) по геймам за коэффициент 1,65.

