Ян-Леннард Штруфф – Александр Бублик, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

В Роттердаме Штруфф дал казахстанцу настоящий бой. Бублик долго не мог справиться с подачей соперника, и лишь в решающей партии добился своего и совершил брейк. В том матче было заметно, что уроженец Гатчины вымотан физически, однако пропуск турнира в Дохе должен пойти Бублику на пользу. Кроме того, у Александра не будет дополнительного давления в виде защиты рейтинговых очков - в прошлом году в Дубае он уступил в первом круге Оже-Альяссиму.

На открытых кортах в ОАЭ у Бублика должно появиться больше возможностей посягнуть на чужую подачу. В условиях крытого харда Александр заработал 11 брейк-пойнтов в противостоянии со Штруффом. Считаем, что на этот раз немец не сможет навязать плотную борьбу. Рекомендуем к ставке победу Бублика с форой (-2,5) по геймам за коэффициент 1,65.