Швеция - Греция, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
Участники чемпионата мира по футболу проводят последние контрольные матчи перед главным событием лета-2026. Сборная Швеции проверит себя на фоне команды Греции. Предпоследняя репетиция перед официальными стартами «тре крунур» не удалась. С греками будет полегче, чем с соседями-норвежцами?
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Строуберри Арена» ( Стокгольм, Швеция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швеция
|2
|3
|3
|11-10
|Греция
|3
|3
|2
|10-11
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Стыковой матч ЧМ-2026
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Швейцария
4:1
Швеция
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Греции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Венгрия
0:0
Греция
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Греция
0:1
Парагвай
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Беларусь
0:0
Греция
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Греция
3:2
Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Дания
3:1
Греция
Отбор ЧМ-2026
Шведы с приключениями пробивались в финальную стадию ЧМ-2026 - через два раунда плей-офф, в который попали даже не через отборочный турнир, а только через Лигу наций. В первом стыковом матче они выбили Украину, во втором - Польшу. Так что понервничать скандинавам пришлось прилично.
Впрочем, греки не отказались бы пережить такой же стресс - только бы попасть в Америку. Но они и мимо плей-офф пролетели, заняв только третье место в своей отборочной четверке (хуже в группе выступили только белорусы). И теперь Швеция готовится к чемпионату мира, а Греция - только к стартующей осенью Лиге наций. При этом сербский тренер эллинов Иван Йованович свой пост сохранил, а значит, радикальные изменения в стилистике команды вряд ли последуют.
Из последних семи матчей греки выиграли только один и четырежды уступили. Три последние игры у них были «низовые». Но у шведов за последние 10 матчей 0 «сухарей». Команда Грэма Поттера крайне нестабильна. Все это позволяет понадеяться на достаточно событийный матч в Стокгольме.
А прогноз на игру: обе забьют. PARI дает неплохой коэффициент на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|«МАРАФОН»
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
PARI удвоит сумму успешной ставки на победу Швеции. Коэффициент на успех греков почти в полтора раза выше. Ничья идет в линии за 3.65.
Получить до 25 000 рублей от PARI