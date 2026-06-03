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ГлавнаяПрогнозыШвеция - Греция, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Швеция - Греция, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Шведы забыли, что такое «сухой» матч
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Участники чемпионата мира по футболу проводят последние контрольные матчи перед главным событием лета-2026. Сборная Швеции проверит себя на фоне команды Греции. Предпоследняя репетиция перед официальными стартами «тре крунур» не удалась. С греками будет полегче, чем с соседями-норвежцами?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

Место в рейтинге ФИФА: 38

04.06.2025, Чт

20:00 МСК

Греция

Место в рейтинге ФИФА: 47

П1 - 2.00

Х - 3.65

П2 - 3.45

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Строуберри Арена»  ( Стокгольм, Швеция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швеция23311-10
Греция33210-11

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025Швеция

1:1

Словения

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Швейцария

4:1

Швеция

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Греции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Венгрия

0:0

Греция

Товарищеский матч

27.03.2026Греция

0:1

Парагвай

Товарищеский матч

18.11.2025Беларусь

0:0

Греция

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Греция

3:2

Шотландия

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Дания

3:1

Греция

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Шведы с приключениями пробивались в финальную стадию ЧМ-2026 - через два раунда плей-офф, в который попали даже не через отборочный турнир, а только через Лигу наций. В первом стыковом матче они выбили Украину, во втором - Польшу. Так что понервничать скандинавам пришлось прилично.

Впрочем, греки не отказались бы пережить такой же стресс - только бы попасть в Америку. Но они и мимо плей-офф пролетели, заняв только третье место в своей отборочной четверке (хуже в группе выступили только белорусы). И теперь Швеция готовится к чемпионату мира, а Греция - только к стартующей осенью Лиге наций. При этом сербский тренер эллинов Иван Йованович свой пост сохранил, а значит, радикальные изменения в стилистике команды вряд ли последуют.

Из последних семи матчей греки выиграли только один и четырежды уступили.  Три последние игры у них были «низовые». Но у шведов за последние 10 матчей 0 «сухарей». Команда Грэма Поттера крайне нестабильна. Все это позволяет понадеяться на достаточно событийный матч в Стокгольме. 

А прогноз на игру: обе забьют. PARI дает неплохой коэффициент на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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PARI удвоит сумму успешной ставки на победу Швеции. Коэффициент на успех греков почти в полтора раза выше. Ничья идет в линии за 3.65.

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