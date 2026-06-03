Швеция - Греция, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Шведы с приключениями пробивались в финальную стадию ЧМ-2026 - через два раунда плей-офф, в который попали даже не через отборочный турнир, а только через Лигу наций. В первом стыковом матче они выбили Украину, во втором - Польшу. Так что понервничать скандинавам пришлось прилично.

Впрочем, греки не отказались бы пережить такой же стресс - только бы попасть в Америку. Но они и мимо плей-офф пролетели, заняв только третье место в своей отборочной четверке (хуже в группе выступили только белорусы). И теперь Швеция готовится к чемпионату мира, а Греция - только к стартующей осенью Лиге наций. При этом сербский тренер эллинов Иван Йованович свой пост сохранил, а значит, радикальные изменения в стилистике команды вряд ли последуют.

Из последних семи матчей греки выиграли только один и четырежды уступили. Три последние игры у них были «низовые». Но у шведов за последние 10 матчей 0 «сухарей». Команда Грэма Поттера крайне нестабильна. Все это позволяет понадеяться на достаточно событийный матч в Стокгольме.

А прогноз на игру: обе забьют. PARI дает неплохой коэффициент на этот исход.