Швеция - Тунис, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 15 июня, в 5:00 утра по московскому времени на чемпионате мира по футболу начнут выяснение отношений сборные Швеции и Туниса. Игра пройдет в мексиканской Гваделупе на арене ББВА, вмещающей 53 500 зрителей. Кроме этих команд в группе F выступают Нидерланды и Япония.
Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на игру в поиске интересных вариантов для пари.
Путь Швеции на чемпионат мира 2026 года не назовешь гладким и обычным. Наоборот, это был головокружительный триллер! Групповой этап европейской квалификации обернулся для «Тре Крунур» полным фиаско: в квартете B скандинавы финишировали последними, не одержав ни одной победы. На счастье шведов, высокий рейтинг в Лиге наций УЕФА оставил им шанс на прорыв в Америку через стыковые матчи. И они им блестяще воспользовались.
Англичанин Грэм Поттер вытащил команду из кризиса, в который она попала с Йон-Далем Томассоном. С новым тренером Швеция разобрала в полуфинале Украину (3:1), а затем в драматичном матче вырвала победу у Польши (3:2).
Эти победы позволили желто-синим сразу на четыре позиции подняться в рейтинге ФИФА. Нынешнее 38-е место - явно не потолок для этой футбольной державы.
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2026
|Швеция
2:2
Греция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Стыковой матч ЧМ-2026
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в группе H африканской зоны прошел под знаком тотальной доминации сборной Туниса. «Орлы Карфагена» набрали 28 очков из 30 возможных, не пропустив ни одного мяча за 10 матчей! Тем не менее в начале 2026 года руководство национальной ассоциации футбола провело замену на тренерском посту команды. Тунисскому специалисту Сами Трабельси не простили ранний вылет, уже на стадии 1/8 финала, из Кубка африканских наций. К Кубку мира команду готовил уже бронзовый призер Евро-1996 в составе сборной Франции Сабри Лямуши. Однако не сказать, что результаты тунисцев от этой перестановки резко улучшились. Скорее, наоборот. За четыре матча они одержали только одну победу и дважды уступили, причем Бельгии - разгромно, 0:5.
В классификации ФИФА команда Туниса занимает 44-е место - между Шотландией и Камеруном.
Последние пять матчей сборной Туниса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
|Тунис
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Австрия
1:0
|Тунис
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
|Тунис
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Гаити
0:1
|Тунис
Товарищеский матч
|03.01.2026
|Мали
1:1, пен. 3:2
|Тунис
Кубок африканских наций
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швеция
|2
|1
|1
|3-2
|Тунис
|1
|1
|2
|2-3
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Обе команды не в лучшем настроении подошли к главному старту четырехлетия. В июньское окно ФИФА с двух попыток не выиграли ни те, ни другие. Шведы хотя бы забивали (один мяч Норвегии, два - Греции), тогда как тунисцы дважды всухую проиграли. Очевидно, что европейцы находятся в несколько лучшем состоянии относительно соперника и не должны уступить.
Лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года можно посмотреть на этой странице.
Сбалансированный. Учитывая большие проблемы у обеих команд в обороне, можно дополнить наш консервативный вариант общим количеством голов более 1.5. Суммарный коэффициент получится интереснее.
Рискованный. За 10 последних матчей шведы ни разу не сыграли на ноль в обороне. У Туниса за тот же промежуток времени три сухаря. При перемножении два этих минуса должны дать плюс - в плане голов. Должно же рано или поздно и Тунис прорвать!
Исходя из вышесказанного, результативная ничья в Гвадалупе выглядит вполне реальным исходом.
Ожидаемый счет — 1:1
В линии Winline этот исход котируется за 5.60.