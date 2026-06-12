Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыШвеция - Тунис, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Швеция - Тунис, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Скандинавы разучились играть на ноль
Валентин Васильев
Свернуть

Швеция - Тунис

Команды

15 июня 2026, 05:00 МСК

Начало

Стадион «ББВА»   (Гуадалупе, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал больше 1.5
Прогноз

1.63
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Швеция - Тунис

Свернуть

В понедельник, 15 июня, в 5:00 утра по московскому времени на чемпионате мира по футболу начнут выяснение отношений сборные Швеции и Туниса. Игра пройдет в мексиканской Гваделупе на арене ББВА, вмещающей 53 500 зрителей.  Кроме этих команд в группе F выступают Нидерланды и Япония. 

 Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на игру в поиске интересных вариантов для пари.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.893.304.202.161.64
БЕТСИТИ1.934.504.202.281.64
PARI 1.873.504.402.181.68

Швеция

Свернуть

Путь Швеции на чемпионат мира 2026 года не назовешь гладким и обычным. Наоборот, это был головокружительный триллер! Групповой этап европейской квалификации обернулся для «Тре Крунур» полным фиаско: в квартете B скандинавы финишировали последними, не одержав ни одной победы. На счастье шведов, высокий рейтинг в Лиге наций УЕФА оставил им шанс на прорыв в Америку через стыковые матчи. И они им блестяще воспользовались.

Англичанин Грэм Поттер вытащил команду из кризиса, в который она попала с Йон-Далем Томассоном. С новым тренером Швеция разобрала в полуфинале Украину (3:1), а затем в драматичном матче вырвала победу у Польши (3:2).  

Эти победы позволили желто-синим сразу на четыре позиции подняться в рейтинге ФИФА. Нынешнее 38-е место - явно не потолок для этой футбольной державы.  

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2026Швеция

2:2

Греция

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025Швеция

1:1

Словения

Отбор ЧМ-2026

Тунис

Свернуть

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в группе H африканской зоны прошел под знаком тотальной доминации сборной Туниса. «Орлы Карфагена» набрали 28 очков из 30 возможных, не пропустив ни одного мяча за 10 матчей! Тем не менее в начале 2026 года руководство национальной ассоциации футбола провело замену на тренерском посту команды. Тунисскому специалисту Сами Трабельси не простили ранний вылет, уже на стадии 1/8 финала, из Кубка африканских наций. К Кубку мира  команду готовил уже бронзовый призер Евро-1996 в составе сборной Франции Сабри Лямуши. Однако не сказать, что результаты тунисцев от этой перестановки резко улучшились. Скорее, наоборот. За четыре матча они одержали только одну победу и дважды уступили, причем Бельгии - разгромно, 0:5.

В классификации ФИФА команда Туниса занимает 44-е место - между Шотландией и Камеруном. 

Последние пять матчей сборной Туниса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Бельгия

5:0

Тунис

Товарищеский матч

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

29.03.2026Гаити

0:1

Тунис

Товарищеский матч

03.01.2026Мали

1:1, пен. 3:2

Тунис

Кубок африканских наций

Личные встречи

Свернуть

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швеция2113-2
Тунис1122-3

Прогнозы на матч

Свернуть

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Обе команды не в лучшем настроении подошли к главному старту четырехлетия. В июньское окно ФИФА с двух попыток не выиграли ни те, ни другие. Шведы хотя бы забивали (один мяч Норвегии, два - Греции), тогда как тунисцы дважды всухую проиграли. Очевидно, что европейцы находятся в несколько лучшем состоянии относительно соперника и не должны уступить.

Лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года можно посмотреть на этой странице.

Сбалансированный. Учитывая большие проблемы у обеих команд в обороне, можно дополнить наш консервативный вариант общим количеством голов более 1.5. Суммарный коэффициент получится интереснее.

Рискованный. За 10 последних матчей шведы ни разу не сыграли на ноль в обороне. У Туниса за тот же промежуток времени три сухаря. При перемножении два этих минуса должны дать плюс - в плане голов. Должно же рано или поздно и Тунис прорвать!

Прогноз на точный счет

Свернуть

Исходя из вышесказанного, результативная ничья в Гвадалупе выглядит вполне реальным исходом. 

Ожидаемый счет — 1:1

В линии Winline этот исход котируется за 5.60.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer17 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading