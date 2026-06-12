Швеция - Тунис, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Обе команды не в лучшем настроении подошли к главному старту четырехлетия. В июньское окно ФИФА с двух попыток не выиграли ни те, ни другие. Шведы хотя бы забивали (один мяч Норвегии, два - Греции), тогда как тунисцы дважды всухую проиграли. Очевидно, что европейцы находятся в несколько лучшем состоянии относительно соперника и не должны уступить.

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Сбалансированный. Учитывая большие проблемы у обеих команд в обороне, можно дополнить наш консервативный вариант общим количеством голов более 1.5. Суммарный коэффициент получится интереснее.

Рискованный. За 10 последних матчей шведы ни разу не сыграли на ноль в обороне. У Туниса за тот же промежуток времени три сухаря. При перемножении два этих минуса должны дать плюс - в плане голов. Должно же рано или поздно и Тунис прорвать!

