Ига Швентек – Элина Свитолина, 14 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

Швёнтек после трехсетовой победы на старте набрала впечатляющий ход и оформила три разгрома подряд, суммарно отдав за эти матчи лишь семь геймов. А ведь в соперницах были Осака и Пегула. Это максимально серьезная заявка, что отражается в коэффициентах букмекеров.

Но Свитолиной не привыкать побеждать с позиции андердога. Украинка, как и полька, входит в число самых успешных теннисисток в Риме в рамках последнего десятилетия. Вот и в нынешнем розыгрыше Свитолина вновь образцово сочетает стабильность, опыт, техническую вариативность и волевой характер.

Впрочем, есть у украинки и большая проблема. В Риме барахлит подача, что приводит к многочисленным брейк-пойнтам соперниц. Свитолина героически отыгрывает большинство из них, но не факт, что со Швёнтек в её нынешней форме это сработает.

Резюмируя, согласимся со статусом фаворитки для польки. Но хочется верить, что хотя бы украинка навяжет ей достойную борьбу. Опции для этого у Свитолиной есть. Пять из шести их прошлых очных матчей продлились минимум 19 геймов – попробуем такой тотал и сейчас.