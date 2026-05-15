Ига Швентек – Элина Свитолина, 14 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

В полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся полька Ига Швёнтек и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 14.05.2026, не ранее 21:30 по московскому времени
Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Элина Свитолина (31 год, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Коко Гауфф (США, 3)
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров «Большого шлема», а также еще 19 трофеев уровня WTA. 10 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос», взяла на грунте. В 2026 г. на харде дошла до четвертьфинала на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллсе, а на грунте – в Штутгарте. Всего в сезоне одержала 18 побед при восьми поражениях. Турнир в Риме выиграла в 2021, 2022 и 2024 гг., а год назад вылетела в третьем круге.
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Окленде, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. На грунте пробилась в полуфинал в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при семи поражениях. Турнир в Риме выигрывала в 2017 и 2018 гг., а в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграла Свитолина, обе на грунте – Швёнтек. На харде полька одержала две победы, украинка – одну.
Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,25 на её победу и 4,00 на успех Свитолиной.
Пять их шести очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (19,5) и 1,99 на ТМ (19,5).
Швёнтек после трехсетовой победы на старте набрала впечатляющий ход и оформила три разгрома подряд, суммарно отдав за эти матчи лишь семь геймов. А ведь в соперницах были Осака и Пегула. Это максимально серьезная заявка, что отражается в коэффициентах букмекеров.
Но Свитолиной не привыкать побеждать с позиции андердога. Украинка, как и полька, входит в число самых успешных теннисисток в Риме в рамках последнего десятилетия. Вот и в нынешнем розыгрыше Свитолина вновь образцово сочетает стабильность, опыт, техническую вариативность и волевой характер.
Впрочем, есть у украинки и большая проблема. В Риме барахлит подача, что приводит к многочисленным брейк-пойнтам соперниц. Свитолина героически отыгрывает большинство из них, но не факт, что со Швёнтек в её нынешней форме это сработает.
Резюмируя, согласимся со статусом фаворитки для польки. Но хочется верить, что хотя бы украинка навяжет ей достойную борьбу. Опции для этого у Свитолиной есть. Пять из шести их прошлых очных матчей продлились минимум 19 геймов – попробуем такой тотал и сейчас.