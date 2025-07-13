Янник Синнер — Карлос Алькарас, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

Чуть больше месяца прошло с последней встречи Синнера и Алькараса, когда испанец сделал свое преимущество по победам в очных матчах двукратным. Очевидно, вице-лидер мирового рейтинга — на данный момент единственный представитель тура, который может стабильно обыгрывать итальянца. И на Уимблдоне, несмотря на проблемы в первом круге, Алькарас вышел на пик своей формы. На траве он выглядит поистине неуязвимым.

Впрочем, плюс-минус то же самое можно сказать и о Синнере, который планомерно улучшает свой уровень на данном покрытии. Лучший результат в карьере на Уимблдоне — закономерный результат. При этом в Лондоне у итальянца периодически сбоит подача, а Алькарас образцово умеет пользоваться такими моментами. Да и матч с Димитровым, когда во многом травма болгарина спасла Синнера, заставляет сомневаться в лидере мирового рейтинга.

Резюмируя, видим повод заиграть победу Алькараса с высоким коэффициентом. Но сами всё же остановимся на более аккуратном варианте с тоталом. Матчи этих теннисистов традиционно получаются конкурентными. А некоторые (например, недавний финал «Ролан Гаррос») становятся образцом борьбы и интриги. Так что наш выбор — ТБ (38,5).