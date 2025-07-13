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12 июля 19:27ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Янник Синнер — Карлос Алькарас, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

Спустя месяц они вновь в финале турнира Большого шлема
Александр Бокулёв

В воскресенье, 13 июля, в финале Открытого чемпионата Великобритании 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Чем завершится очередное противостояние первой и второй ракеток мира в мужском одиночном разряде?

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Дата / Время: 13.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Александар Вукич (Австралия) — 6:1, 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Григор Димитров (Болгария, 19) — 3:6, 5:7, 2:2, отказ
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 10) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:3, 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1
  • 2-й круг: Оливер Тарвет (Великобритания) — 6:1, 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 13) —  6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Кэмерон Норри (Великобритания) —  6:2, 6:3, 6:3
  • 1/2 финала: Тейлор Фритц (США, 5) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (7:8)

Янник Синнер

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Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного травяного. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого дошел до финала в Риме и на «Ролан Гаррос». Всего в 2025 году одержал 25 побед при трех поражениях. На Уимблдоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе двух травяных. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава)дошел до финала в Барселоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 48 побед при пяти поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели 12 официальных очных матчей. Синнер выиграл единственную встречу на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас трижды был сильнее на грунте и пять раз на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры не выделяют фаворита в финале. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,95 на победу итальянца и 1,94 на успех испанца.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 на ТМ (41,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда АлькарасаТБ (41,5)ТМ (41,5)
WINLINE1,951,941,871,93

Прогноз и ставка

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Чуть больше месяца прошло с последней встречи Синнера и Алькараса, когда испанец сделал свое преимущество по победам в очных матчах двукратным. Очевидно, вице-лидер мирового рейтинга — на данный момент единственный представитель тура, который может стабильно обыгрывать итальянца. И на Уимблдоне, несмотря на проблемы в первом круге, Алькарас вышел на пик своей формы. На траве он выглядит поистине неуязвимым.

Впрочем, плюс-минус то же самое можно сказать и о Синнере, который планомерно улучшает свой уровень на данном покрытии. Лучший результат в карьере на Уимблдоне — закономерный результат. При этом в Лондоне у итальянца периодически сбоит подача, а Алькарас образцово умеет пользоваться такими моментами. Да и матч с Димитровым, когда во многом травма болгарина спасла Синнера, заставляет сомневаться в лидере мирового рейтинга.

Резюмируя, видим повод заиграть победу Алькараса с высоким коэффициентом. Но сами всё же остановимся на более аккуратном варианте с тоталом. Матчи этих теннисистов традиционно получаются конкурентными. А некоторые (например, недавний финал «Ролан Гаррос») становятся образцом борьбы и интриги. Так что наш выбор — ТБ (38,5).

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