Янник Синнер — Карлос Алькарас, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

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В воскресенье, 13 июля, в финале Открытого чемпионата Великобритании 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Чем завершится очередное противостояние первой и второй ракеток мира в мужском одиночном разряде?
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Дата / Время: 13.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного травяного. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого дошел до финала в Риме и на «Ролан Гаррос». Всего в 2025 году одержал 25 побед при трех поражениях. На Уимблдоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе двух травяных. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава)дошел до финала в Барселоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 48 побед при пяти поражениях.
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Соперники провели 12 официальных очных матчей. Синнер выиграл единственную встречу на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас трижды был сильнее на грунте и пять раз на харде.
Букмекеры не выделяют фаворита в финале. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,95 на победу итальянца и 1,94 на успех испанца.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 на ТМ (41,5).
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Чуть больше месяца прошло с последней встречи Синнера и Алькараса, когда испанец сделал свое преимущество по победам в очных матчах двукратным. Очевидно, вице-лидер мирового рейтинга — на данный момент единственный представитель тура, который может стабильно обыгрывать итальянца. И на Уимблдоне, несмотря на проблемы в первом круге, Алькарас вышел на пик своей формы. На траве он выглядит поистине неуязвимым.
Впрочем, плюс-минус то же самое можно сказать и о Синнере, который планомерно улучшает свой уровень на данном покрытии. Лучший результат в карьере на Уимблдоне — закономерный результат. При этом в Лондоне у итальянца периодически сбоит подача, а Алькарас образцово умеет пользоваться такими моментами. Да и матч с Димитровым, когда во многом травма болгарина спасла Синнера, заставляет сомневаться в лидере мирового рейтинга.
Резюмируя, видим повод заиграть победу Алькараса с высоким коэффициентом. Но сами всё же остановимся на более аккуратном варианте с тоталом. Матчи этих теннисистов традиционно получаются конкурентными. А некоторые (например, недавний финал «Ролан Гаррос») становятся образцом борьбы и интриги. Так что наш выбор — ТБ (38,5).