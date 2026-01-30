Лучано Дардери – Янник Синнер, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Дардери можно отнести к грунтовикам, но он в 2025 г. выходил в третий круг Уимблдона и US Open, а теперь уже играет на второй неделе Australian Open. В первых двух кругах он одолел грунтовиков из Южной Америки, включая Себастьяна Баэса из Аргентины, где Дардери родился. В третьем круге он неожиданно в четырех сетах победил Карена Хачанова, который испытывал физиологические проблемы при почти 40-градусной жаре.

Из-за высокой температуры некоторые матчи в этом году переносят. Синнер из-за жары тоже часто испытывает явные физиологические проблемы. Во время последнего матча у второй ракетки мира начались судороги. У Дардери хорошие шансы затянуть матч, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал геймов больше 30,5.