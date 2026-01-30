Лучано Дардери – Янник Синнер, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Партнерский проект
В понедельник, 26 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретятся действующий чемпион турнира Янник Синнер и Лучано Дардери, который выбил Карена Хачанова. Сможет ли соотечественник Синнера измотать его на жаре?
Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Лучано Дардери (23 года, 25-я ракетка мира, 22-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 8) – Каспер Рууд (Норвегия, 12)
23-летний итальянец за карьеру выиграл четыре грунтовых турнира ATP-250. В 2025 г. ему покорились соревнования в шведском Бостаде и хорватском Умаге. Сейчас он находится на карьерном пике в рейтинге, входя топ-25. Год назад Дардери занимал 45-ю строчку. В прошлом году он также впервые выступил в основе Australian Open, но вылетел в первом круге, как и на «Ролан Гаррос». Зато на Уимблдоне и US Open в 2025 г. он дошел до третьих раундов.
На cчету 24-летнего итальянца 24 титула, из которых четыре турнира «Большого шлема», включая два последних Australian Open. В середине 2024 г. он стал первой ракеткой мира и пробыл на этой позиции суммарно 66 недель, пока его не сместил Карлос Алькарас. Этому способствовало трехмесячное отстранение из-за положительной допинг-пробы.
Соперники проведут первую очную встречу.
Эксперты PARI не видят шансов на победу Дардери, выставив за его победу 20,00. За выигрыш Синнера дают коэффициент 1,01.
БК PARI допускает быстрый исход матча. На ТБ 26,5 гейма установила коэффициент 1,35, на ТМ 26,5 - 2,90.
Дардери можно отнести к грунтовикам, но он в 2025 г. выходил в третий круг Уимблдона и US Open, а теперь уже играет на второй неделе Australian Open. В первых двух кругах он одолел грунтовиков из Южной Америки, включая Себастьяна Баэса из Аргентины, где Дардери родился. В третьем круге он неожиданно в четырех сетах победил Карена Хачанова, который испытывал физиологические проблемы при почти 40-градусной жаре.
Из-за высокой температуры некоторые матчи в этом году переносят. Синнер из-за жары тоже часто испытывает явные физиологические проблемы. Во время последнего матча у второй ракетки мира начались судороги. У Дардери хорошие шансы затянуть матч, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал геймов больше 30,5.